Weekend trending în București, 27-28 septembrie: pastramă, mici și must, Dan Bălan și Hans Zimmer, dar și „Jaful secolului” și DiCaprio pe marile ecrane 

Greu de crezut, dar e ultimul weekend din septembrie și deja ne pregătim pentru a doua lună de toamnă. Ceea ce înseamnă că vom uita în curând de caniculă și vom începe să ne plângem de cât de frig e afară. Mai înseamnă și că asistăm la unele dintre ultimele evenimente în aer liber din acest an. Să vedem, deci ce ne rezervă acest final de septembrie (apropo, să-i trezească cineva și pe cei de la Green Day).

Cafeaua de specialitate o bem între Cișmigiu și Centrul Vechi, la Temple of Brewzeus (Domnița Anastasia 4).

„Temple of Brewzeus – cafeneaua – e un spațiu urban ce bifează elementele succesului – interior generos + terasă mare + program până seara târziu + evident, cafea bună. Din meniul care conține cafelele clasice, plus câteva denumiri pe care nu le mai auzisem, am ales ceva cu un nume irezistibil – Espresso Hijack, cu puțin lapte și cacao pudră, cu un gust minunat, care dovedește încă o dată că această combinație de cafea + cacao (de calitate) e imbatabilă. Și un flat white, bun și amărui, preparat și el cu o cafea Costa Rica. Și ca Templul să fie complet, el împarte spațiul cu un alt loc de venerație, brutăria Pâine Goală, noua destinație a bucureștenilor iubitori de pâine, merdenele, Pigs in Blankets (cârnăciori în aluat, varianta britanică), Danish-uri și mă opresc aici – fiindcă dacă există o combinație perfectă pentru ieșiri în București, aceea e Espresso + Croissante calde și fragede”, scrie Oana Titică pe b365.ro.

Dacă tot a venit toamna și s-a umplut Oborul de lucruri bune, poate te-a lovit un pic nostalgie, caz în care poți să ți-o saturi la Petra (Hala Veche Obor).

„Petra e o nouă experiență din Obor, că restaurant nu pot să-i spun, pe care am încercat-o weekendul trecut. Locul ăsta este deschis doar 3 zile pe săptămână, de vineri până duminică, de la 12:00 la 20:00 (duminica se închide la 18:00). Tematica este anii ‘90, atmosfera este cât se poate de 1993, iar meniul respiră nostalgie: salata boeuf făcută de mătușa care știe cu maioneza, supă de pui cu găluște dolofane ca la bunica, chifteluțe marinate cu pireu (pireu, nu piure, da?), ardei umpluți bine de tot, savarine, orez cu lapte și sucuri din Occident. Chestia asta cu Occidentul nu e doar de dragul terminologiei. Toate sucurile sunt importate din Germania, gustul este puțin mai diferit, mai nostalgic, iar sticlele sunt mai „oldschool”, la fel și etichetele. Adică fix ca prin 1991, când dacă prindeai o sticlă de Coca-Cola credeai că l-ai prins pe Dumnezeu de-un picior”, scrie Dragoș pe b365.ro.

De un brunch deosebit te poți bucura la DeSoi (Str. Piața Sf. Ștefan 8), o băcănie – bistro aflată în inima cartierului Mântuleasa. Oamenii de aici sunt pasionați de tot ce înseamnă produse locale și de calitate, de cooking și de socializare în jurul farfuriilor pline, așa că și-au gândit localul în jurul unei mese comunale la care încap 16 persoane.

Meniul este un mix de bucătărie locală și internațională, dar care pune accentul pe ingrediente proaspete, de sezon, de origine locală. Există aici și o brutărie artizanală, o selecție generoasă de vinuri și un spațiu în care producătorii locali și internaționali spun poveștile produselor, sub umbrela unui concept numit #Negustories. De asemenea, proprietarii se pregătesc și să deschidă o a doua locație, chiar lângă Cișmigiu.

Pastramă, Mici și Must la J’ai Bistrot marchează revenirea evenimentelor culinare de toamnă în grădina de pe Calea Griviței 55. Duminică, 28 septembrie, de la prânz, bucureștenii sunt așteptați la un meniu autentic românesc: pastramă de berbecuț la grătar, servită cu mămăligă, mujdei și murături, mici rumeniți pe jar cu muștar și cartofi prăjiți, iar la final, must proaspăt, dulce și aromat. O atmosferă relaxată, numai bună pentru a petrece o duminică chill de toamnă în aer liber.

Evenimente

Street Delivery marchează 20 de ani și închide strada Arthur Verona pentru mașini, redând-o pietonilor. Din 26 până pe 28 septembrie, spațiul devine un laborator urban pentru dialog între generații, artă stradală, performance-uri și inițiative civice. Tema ediției – „Ce facem mai departe?” – invită bucureștenii să își reimagineze orașul și să recâștige străzile ca loc de întâlnire, nu de tranzit.

În același registru este și festivalul Greentopia, care transformă Random House (Vasile Lascăr 69) într-un ecosistem urban verde, între 27 și 28 septembrie. Festivalul aduce un târg de producători locali și branduri sustenabile, ateliere practice, instalații interactive și proiecții de film. E un eveniment despre viață sănătoasă, energie regenerabilă și comunități care cred în schimbare. Intrarea este liberă.

One World Romania în cartiere ajunge în zona Armenească, între 26 și 28 septembrie, cu proiecții de documentare, discuții și ateliere pe tema justiției și statului de drept. Proiectul aduce filmul documentar mai aproape de comunități, într-un format accesibil și interactiv.

Târgul de toamnă la Șosea, organizat la Muzeul Țăranului Român între 26 și 28 septembrie, aduce artizani, colecționari și producători din toată țara. Vizitatorii pot descoperi obiecte tradiționale, costume populare, ceramică, mobilier, dar și preparate culinare de sezon, de la pastramă și sarmale la dulcețuri și siropuri. Atmosfera este completată de ateliere și recitaluri live. Intrarea este liberă.

În ceea ce privește concertele, Dan Bălan aduce în premieră la București concertul solo „Soundstalgic”, pe 27 și 28 septembrie, la Sala Palatului. Show-ul este conceput ca o piesă de teatru muzical, cu decoruri spectaculoase și proiecții, iar publicul va retrăi emoțiile hiturilor care au făcut istorie – de la „Dragostea din tei” la „Oriunde ai fi”. Artistul promite o experiență intensă, în care nostalgia se transformă în spectacol total. Prețul biletelor începe de la 240 lei.

Irina Rimes revine la Arenele Romane pe 27 septembrie cu „Descântatele”, concertul-spectacol care a cucerit publicul și în ediția sold-out din 2024. De această dată, artista o are alături pe Delia, într-o seară ce promite să combine poezie, muzică și show vizual într-un concept unic. Prețul biletelor începe de la 218 lei.

Flamenco Weekend aduce pe scena Sălii Radio intensitatea și pasiunea autentică a Spaniei. Maria Rubi și trupa sa susțin patru reprezentații pe 27 și 28 septembrie, cu muzică live, dans și emoție pură. Atmosfera este completată de acustica excepțională a sălii, transformând spectacolul într-o experiență memorabilă. Prețul biletelor începe de la 53 lei.

Burning Bridges urcă pe scena de la Expirat pe 28 septembrie, într-un concert dedicat culturii underground românești. Alături de ei vor cânta trupe ca Take No More, Suicidjegos sau Grinder, într-o seară de hardcore, metal și hip-hop alternativ. Un line-up intens, pentru fanii energiei brute și al sunetelor dure. Un bilet costă 64 lei.

Hans Zimmer’s Music in Bucharest ajunge pe 28 septembrie la Ateneul Român. La Chapelle Sauvage Orchestra și violonista Rusanda Panfili readuc magia coloanelor sonore din Interstellar, Inception, Pirații din Caraibe sau Gladiator. Un concert-eveniment care celebrează unul dintre cei mai mari compozitori ai lumii, într-un cadru rafinat. Prețul biletelor începe de la 329 lei.

Mircea Vintilă cântă pe terasa Berăriei H, duminică, 28 septembrie, de la ora 20:00. Atmosfera relaxată, acompaniată de folk autentic și de melodii care au trecut testul timpului, transformă seara într-o ocazie perfectă pentru a încheia weekendul în aer liber. Intrarea este gratuită.

Teatru & film

„Colibri” la Teatrul de Artă București aduce pe scenă o comedie horror semnată de dramaturgul american Garret Jon Groenveld, în adaptarea și regia lui Florin Piersic Jr. Spectacolul, prezentat cu acordul Theatrical Rights Worldwide, îi are în distribuție pe Florin Piersic Jr. și George Constantinescu și promite o experiență intensă, la granița dintre umor și suspans. Prețul biletelor este de 100 de lei, iar reprezentația oferă publicului ocazia de a descoperi un text contemporan reinterpretat în cheie locală.

„One Battle After Another” aduce pe ecran povestea unui grup de foști revoluționari care, după 16 ani de liniște, se văd nevoiți să se reîntoarcă în luptă pentru a salva fiica unuia dintre ei. Filmul îi are în roluri principale pe Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro și Sean Penn, dar și pe Regina Hall, Teyana Taylor și Alana Haim, într-o distribuție de excepție. Regizat și scris de Anderson, filmul combină tensiunea unui thriller politic cu intensitatea dramelor personale, promițând o experiență cinematografică plină de adrenalină și emoție.

„Jaful secolului” spune povestea lui Ginel și Natalia, doi tineri români plecați la muncă în Olanda, care ajung implicați într-o răzbunare ce se transformă rapid într-un jaf spectaculos. În mai puțin de două minute, ei fură tablouri de peste 20 de milioane de euro, dar planul aparent perfect alunecă într-o spirală de complicații. Inspirat din fapte reale, filmul regizat de Teodora Mihai a cucerit deja publicul și juriile internaționale, câștigând Marele Premiu la Festivalul de la Varșovia și Premiul publicului la Shanghai, dar și nominalizări la Tokyo. Este o producție intensă, care vorbește despre identitate, marginalizare și limitele disperării. „Jaful secolului” este și propunerea României la Premiile Oscar. Citește și un interviu cu regizoarea Teodora Mihai.

„The Strangers: Chapter 2” continuă franciza horror și îi aduce din nou pe ecran pe celebrii „Necunoscuți”, mai brutali și imprevizibili ca oricând. Maya, interpretată de Madelaine Petsch, supraviețuiește primei întâlniri, dar devine din nou ținta unei vânători nemiloase, în care spațiul sigur dispare, iar teroarea se instalează la fiecare pas. Filmul duce mai departe estetica întunecată și atmosfera sufocantă a seriei, fiind o alegere perfectă pentru fanii genului slasher care caută o experiență de cinema intensă și plină de suspans.