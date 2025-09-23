„Jaful Secolului”, filmul propus de România pentru Premiile Oscar, a apărut în cinematografe: „În primul rând, e o poveste spectaculoasă”

Filmul „Jaful Secolului”, care pornește de la povestea hoților români care au furat capodopere de Picasso, Matisse, Gauguin și Monet din Muzeul Kunsthal din Rotterdam în 2012, a avut vineri, 23 septembrie, premiera generală în cinematografele din România. El va fi și propunerea României pentru Premiile Oscar din 2026.

Numit de presa olandeză „Jaful” sau „Furtul secolului”, el a fost „opera” imigranților români Radu Dogaru, Adrian Procop și Eugen Darie, care au reușit să intre în muzeu și să fugă cu lucrări de artă a căror valoare a fost estimată la zeci de milioane de euro.

Ei au fost arestați în iulie 2013, nu înainte însă ca mama unuia dintre ei, temându-se de gravitatea faptelor, să ardă tablourile în soba locuinței sale din Tulcea pentru a încerca să șteargă urmele lor.

Mungiu a păstrat punctul de pornire al incidentului din urmă cu 13 ani, însă a explicat că personajele sunt fictive, el axându-se pe tema migrației, pe felul în care se simt românii tratați în străinătate, și pe cum valoarea unui tablou Gauguin, spre exemplu, este de neînțeles pentru cei care muncesc pe bani puțini.

„E un film pentru publicul din România”, a declarat Mungiu într-un comunicat remis presei vineri. „E un titlu pe care mi-l asum, e o semnalizare către filmul popular, are multe straturi, îţi dă şi ceva de gândit, dar, în primul rând, e o poveste spectaculoasă care porneşte de la cazul din 2012 al spargerii de la muzeul olandez”, a explicat el.

„Jaful Secolului”, propunerea României la Premiile Oscar

Centrul Național al Cinematografiei a anunțat în data de 10 septembrie că „Jaful Secolului” (lansat în unele țări sub denumirea „Traffic”) este propunerea României pentru Premiile Oscar 2026 la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”.

Lista scurtă pentru nominalizările la gala din 2026 a Premiilor va fi anunţată de Academia Americană de Film pe 16 decembrie 2025, iar selecția finală pe 22 ianuarie 2026. Cea de-a 98-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată să aibă loc pe 15 martie 2026, la Los Angeles.

Lungmetrajul Jaful Secolului a avut premiera în Competiția Oficială a Festivalului de la Varșovia, unde a câștigat premiul pentru Cel mai bun film.

Ulterior a fost prezentat în Competiție la Festivalul Internațional de Film de La Tokyo, fiind distins cu premiul pentru Cea mai bună actriță pentru Anamaria Vartolomei și la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai, unde a primit Premiul Publicului. Premiera națională a avut loc la Cluj, în cadrul TIFF.

Primul film în limba română pentru actrița Anamaria Vartolomei

Anamaria Vartolomei, Ionuț Nicolae și Rareș Andrici joacă în rolurile principale, iar Macrina Bârlădeanu, Lucian Ifrim, Alexandru Potocean, Thomas Ryckewaer și Mike Libanon completează distribuția.

„Românii din film suferă că sunt trataţi drept nişte cetăţeni de mâna a doua. Natalia (n.r. personajul ei) e cea mai lucidă dintre cei patru, deşi e pregătită să se descurce, nu e gata să facă orice, ea are principii. Mi se pare bine nuanţat şi construit personajul. Mi-am dorit mult să joc în acest film şi să lucrez cu această echipă”, a declarat Anamaria Vartolomei.

Vartolomei, actrița de origine română premiată cu un César, este considerată una dintre stelele în ascensiune ale cinematografiei franceze și a jucat de asemenea în noul film Contele de Monte-Cristo, o superproducție care a apărut anul trecut în sălile de cinema.

Anul acesta ea a câștigat Premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film de la Tokyo grație interpretării din filmul Jaful Secolului. Filmul a marcat pentru Vartolomei prima colaborare cu actori români și primul lungmetraj în care a interpretat un rol în limba română.

Născută la Bacău pe 9 aprilie 1999, ea a emigrat cu părinții în Franța când era copil.