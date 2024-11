Weekend trending în București, 30 – 1 decembrie: votăm, apoi avem evenimente de Ziua Națională, Târguri de Crăciun, concert Home Alone și un film în regia lui Bendeac

Al doilea weekend consecutiv în care românii sunt chemați la vot este și unul în care sărbătorim Ziua Națională a României. Vremea de afară va fi destul de neplăcută și labilă, întocmai ca runda de alegeri prin care trecem – rece, ploioasă, dar și cu un pic de soare.

Dar iată ce poți să faci prin oraș, ca să te bucuri puțin de viață și să pui pe pauză haosul din peisajul politic.

Cafeaua o poți bea la Loom68 Coffeeshop (Bd. Unirii 68), unde sâmbătă, de la ora 10:00, are loc și un atelier de matcha. Aici vei învăța cum se prepară corect această băutură, dar și povestea din spatele acestei băuturi pline de beneficii⁣⁣. Prețul pentru participarea la acest atelier este de 220 lei, iar în acești bani este inclusă și o băutură de bun venit – orice vrei, la alegere din cafenea, dar și deserturile de tipul Matcha cake, Matcha cookies.

Multe localuri din oraș oferă un meniu special cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Astfel, la Băcănia Veche – Delicatese & Grădină (Dacia 25), ești așteptat cu „mâncare bună, românească, oameni fericiți și atmosferă de sărbătoare. Chiar dacă e frig, se va putea sta și pe terasă, unde se va face atmosferă de festival local.

Pe 1 Decembrie ești aștepta și la Random House (Vasile Lascăr 69), unde se va pregăti vin fiert & punch non-alcoolice, ciocolate calde, ceaune făcute de cei de la Arrosticini. De asemenea, curtea și casa vor fi împodobite pentru sezonul de iarnă și va fi organizat și un mic pop-up market de sezon, cu următorii participanți: Onion Crafts, Little Truffles, Iulia Ignat, Mircea Pop. Alexa Lincu. The Square Chess, Sâniziene, Crafts & Thrifts by Random House homies.

Dacă ești în căutare de ciorbă de fasole cu afumătură, Grădina Olari (Olari 8) o bagă în meniu de 1 Decembrie. „Vă aşteptăm pe la Olari duminică să ne ridicăm puțin moralul cu mâncare bună şi atmosferă pe măsură. Pregătim o ciorbă de fasole cu afumătură (19 lei) şi punem şi câțiva mititei pe grătar ca să fie bine”, scriu proprietarii.

Tot pe 1 Decembrie, la restaurantul Hanu’ lui Manuc (Franceză 62-64) ești așteptat pentru o zi plină de tradiție și voie bună, cu un meniu tradițional cu iahnie de fasole cu ciolan, dar și dansuri populare, muzică live, taraf și nai.

Și la fabrica și B52 The Club (11 Iunie nr. 50) ești așteptat cu un festin culinar autentic și o atmosferă de sărbătoare, dar încă de vineri până duminică. În meniul special pregătit pentru această ocazie vei găsi jumări crocante cu ceapă roșie, ciorbă de varză acră cu afumătură, fasole cu ciolan afumat, cartofi prăjiți în untură cu brânză de burduf, vin fiert și țuică fiartă, perfecte pentru zilele reci.

Evenimente

Spiritul sărbătorilor de iarnă începe încă din acest weekend la West Side Christmas Market. Între 28 noiembrie ;i 27 decembrie, Parcul Drumul Taberei devine tărâmul de poveste al lui Moș Crăciun. Este primul târg care își deschide porțile în București și zilnic vor fi show-uri live cu cei mai îndrăgiți artiști autohtoni, concerte de colinde, surprize și activități pentru copii, delicii culinare pentru întreaga familie.

Vor mai reveni roata panoramică, patinoarul generos, caruselul fermecat, trenulețul călător pentru copii și căsuța lui Moș Crăciun.

De asemenea, Târgul de Crăciun București, cel mai mare și mai spectaculos târg din România dedicat sărbătorilor de iarnă, își deschide și el porțile încă de vineri, 29 noiembrie.

„Cu o tradiție aparte și o atmosferă care aduce magia Crăciunului chiar în inima Capitalei, evenimentul își așteaptă vizitatorii – bucureșteni și turiști – să trăiască un Crăciun autentic până pe 26 decembrie, cu activități și atracții dedicate întregii familii. Târg de meșteșug, creație și produse autohtone – peste 130 de căsuțe de Crăciun vor găzdui meșteșugari din toate zonele țării, creatori autentici și producători locali”, scriu organizatorii.

În ceea ce privește concertele, pe 1 decembrie se fac 18 ani de byron. Iar trupa vine să-și facă majoratul la Expirat, cum e tradiția de niște ani încoace. Un bilet costă 100 lei.

La Sala Palatului, pe 1 decembrie, are loc concertul Home Alone. Unul dintre cele mai iubite filme de sărbători, această comedie clasică este acompaniată de partitura fermecătoare și plină de viață a renumitului compozitor John Williams, interpretată live, pe fundalul proiecției, de Orchestra Națională Radio, cu participarea Corului Academic Radio, sub bagheta dirijorului Stefan Geiger. Biletele costă 150 – 450 lei.

FiRMA, una dintre trupele icon ale rockului alternativ românesc, revine la Quantic, pe 1 decembrie cu o experiență muzicală complexă: două concerte speciale într-o singură zi.

Seara va fi deschisă de setul electro-acustic prin care vom face cunoștință cu latura meditativă a trupei, un set delicat ce pune accent pe voce, versuri și armonie. Urmând ca usor-usor să ne aducă cu picioarele pe pământ cu setul full-electric, un spectacol de forță ce va aduce în prim plan hiturile trupei pe care le iubim. Prețul unui bilet este de 100 de lei.

Subcarpații se ține de tradiție și, de ziua trupei, pe 1 decembrie, își invită fanii la „Sărbătoarea Subcarpați” la Arenele Romane (cort incalzit). Cea mai mare grupare muzicală independentă din România, Subcarpați, s-a născut în urmă cu aproape 15 ani, la inițiativa lui Bean MC și este compusă dintr-un grup de prieteni mânați de pasiunea pentru muzică și folclor. Din 2009 până în prezent, Subcarpați au lansat 7 materiale discografice. Prețul unui bilet este de 122 lei.

Mihai Mărgineanu & Banda va susține un concert pe 1 Decembrie la Palatul Bragadiru – Sala Godot. Va fi o petrecere românească în care tradiția se îmbină perfect cu eleganța! Repertoriul trupei va include piese pline de umor și ironie, în care artistul va aborda teme precum dragostea, prietenia, bucuriile simple și momentele memorabile din viața românilor. Din „meniul” unei seri tradiționale românești nu va lipsi vinul. Prețul unui bilet costă 160 lei.

Pe 30 noiembrie la Sala Palatului va avea loc noul spectacol de stand-up comedy, „Life is Life”, care-l aduce pe Mihai Bobonete pe scenă cu o serie de întâmplări amuzante și pline de viață, inspirate din experiențele cotidiene. Prețul unui bilet este de 94 de lei.

Teatru & film

Cu ocazia Zilei Naționale, la Cinema Elvire Popesco e pregătit un program special cu 4 filme românești. „MOROMEȚII 3” (ora 12:00), „3 KILOMETRI PÂNĂ LA CAPĂTUL LUMII” (ora 14:30), „ANUL NOU CARE N-A FOST” (ora 17:00), „SĂPTĂMÂNA MARE” (ora 20:00 – proiecție urmată de o discuție cu echipa).

În cinematografe, vor avea premiera mai multe filme, printre care și „Căsătoria”, cu și în regia lui Mihai Bendeac. „Căsătoria” spune povestea a trei prieteni – Pagubă, Arsenie și Conașu – care pornesc într-o extraordinară aventură în căutarea victimelor perfecte care să le întrețină cu mulți bani dependența de jocuri de noroc. Când totul pare a merge conform planului, lucrurile o iau razna.

Din cauza datoriilor colosale și sevrajului continuu, încolțit fiind de cămătari, cei trei elaborează un plan uluitor de complex. Acesta constă în căsătoria din pur interes cu fiica disfuncțională a unui miliardar parvenit. Povestea dezvăluie personaje excentrice, dialoguri efervescente, într-un scenariu plin de acțiune și situații comice.

Vor reuși cei trei să scape de trecutul lor și să își croiască o viață paradisiacă și plină de lux? Sau, dimpotrivă, dezastrul absolut se va dezlănțui?

„Heretic” este filmul horror care a fost foarte lăudat în ultima vreme și care-l are în rolul principal, în mod surprinzător, pe Hugh Grant. Două tinere misionare (Sophie Thatcher și Chloe East) care merg din ușă în ușă pentru a răspândi cuvântul lui Dumnezeu, ajung față în față cu domnul Reed (Hugh Grant), un bărbat aparent inofensiv. După ce sunt invitate în casa domnului Reed, tinerele primesc o lecție sinistră despre pericolele credinței și despre consecințele naivității.

În „Etern”, cercetătorul ecologist, Elias, își întâlnește dragostea vieții, cântăreața Anita, dar cum se poate bucura de dragoste atunci când o fisură pe fundul oceanului, provocată de un cutremur la mare adâncime, sugerează sfârșitul lumii? Elias, obsedat de acest fenomen straniu de ani de zile, alege să își urmeze cariera în detrimentul relației cu Anita. Coborând în adâncul oceanului într-o misiune specială care are scopul de a închide acea fisură, Elias privește înapoi la relația sa și se întreabă cum ar fi arătat viața lui dacă decizia ar fi fost alta.

„Emilia Perez” este o poveste despre patru femei fascinante și puternice, fiecare urmărindu-și propria fericire, într-un musical dublu premiat la Cannes: Premiul Juriului și Premiul pentru cea mai bună actriță, care a mers către Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez și Adriana Paz. Filmul reprezintă Franța în cursa pentru Oscarul la Cel mai bun film internațional.

Cei mici se pot bucura în cinematografe de a doua parte a animației „Moana”. Acum, după ce primește pe neașteptate chemarea strămoșilor ei, Moana pornește într-o călătorie periculoasă pe mările îndepărtate ale Oceaniei, pentru o aventură cum n-a mai trăit vreodată.