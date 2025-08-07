Zece oameni au murit după ce au băut lichior georgian contrafăcut, vândut într-una din cele mai populare destinații turistice din Rusia

Două femei au fost plasate în arest preventiv sub acuzația că au vândut alcool contrafăcut care a dus la moartea a cel puțin 10 persoane, au anunțat joi autoritățile din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, scrie joi publicația rusă independentă The Moscow Times.

Anchetatorii au declarat că cele două femei, în vârstă de 30 și 71 de ani, au vândut lichior georgian de casă, cunoscut sub numele de chacha, într-o piață din sudul stațiunii Soci.

Sursa alcoolului contrafăcut nu a fost încă identificată, potrivit serviciului de presă al sistemului judiciar regional.

Tribunalul districtual Adlersky a dispus arestarea preventivă a celor două femei până pe data de 4 octombrie. Ele au fost acuzate de fabricarea, distribuirea sau vânzarea ilegală de produse sau servicii nesigure care au provocat moartea mai multor persoane, faptă pedepsită cu până la 10 ani de închisoare.

Imaginile publicate de serviciul de presă al tribunalului le arată pe cele două femei apărând separat în fața judecătorului.

Autoritățile nu au făcut publice numele lor, dar canalul de Telegram Shot, pro-Kremlin, le-a identificat ca fiind o femeie pe nume Olesya și bunica ei pensionară, Eteri. Shot a afirmat, de asemenea, că ambele femei fuseseră condamnate anterior pentru vânzare ilegală de alcool în 2016.

The Moscow Times notează că nu a putut verifica în mod independent informațiile publicate de canalul Shot.

Soci este un oraș situat în regiunea Krasnodar, pe litoralul estic al Mării Negre, în apropierea Republicii Georgia, fiind una dintre cele mai importante stațiuni balneare și de agrement din Rusia. Neoficial, această stațiune turistică este considerată „capitala” „Rivierei caucaziene”.