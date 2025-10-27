Zece persoane ajung în fața instanței la Paris, după ce au răspândit zvonul că Brigitte Macron s-a născut bărbat

Zece persoane au fost trimise în judecată la Paris, fiind acuzate că au hărțuit-o online pe Brigitte Macron, în cel mai recent episod dintr-o bătălie juridică purtată de familia prezidențială pe ambele maluri ale Atlanticului, în urma unei teorii false potrivit căreia prima doamnă a Franței ar fi, de fapt, un bărbat numit Jean-Michel Trogneux, notează The Guardian.

Procesul din Franța vine după ce președintele Emmanuel Macron și soția sa au intentat, la sfârșitul lunii iulie, un proces pentru defăimare în Statele Unite, în legătură cu un zvon amplificat pe internet conform căruia Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat.

În plângerea depusă în SUA, soții Macron denunță „minciunile verificabil false și devastatoare” răspândite online de comentatoarea de dreapta Candace Owens, potrivit cărora Brigitte Macron, în vârstă de 72 de ani, s-ar fi născut de sex masculin. Plângerea afirmă că există dovezi clare care infirmă această „narațiune grotescă”, devenită „o campanie de umilire globală” și „o hărțuire neîntreruptă la scară mondială”.

Procesul intentat de soții Macron în Statele Unite precizează că acuzația potrivit căreia Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat, sub numele de Jean-Michel Trogneux, este complet falsă. În realitate, Jean-Michel Trogneux este fratele mai mare al primei doamne, în vârstă de 80 de ani.

Jean-Michel Trogneux a apărut public alături de sora sa la cele două ceremonii de învestire ale lui Emmanuel Macron, din 2017 și 2022.

Procesul din Franța pentru hărțuire online este separat de acțiunea din instanța americană și are la bază o plângere depusă de Brigitte Macron în 2024.

Zece inculpați, opt bărbați și două femei, cu vârste între 41 și 60 de ani, sunt judecați la tribunalul penal din Paris, fiind acuzați de hărțuire online îndreptată împotriva primei doamne a Franței. În cazul unei condamnări, aceștia riscă pedepse de până la doi ani de închisoare.

Inculpații, care neagă toate acuzațiile, sunt acuzați că au făcut numeroase comentarii răuvoitoare despre genul și sexualitatea lui Brigitte Macron, mergând până la a asocia diferența de vârstă dintre ea și soțul său cu „pedofilia”, potrivit procurorilor.

Procesul de la Paris, pe fondul unei teorii conspiraționiste răspândite online

Prima doamnă a Franței a depus o plângere la Paris în august 2024, care a dus la deschiderea unei anchete privind hărțuirea online și la efectuarea mai multor arestări în decembrie 2024 și februarie 2025. Printre inculpați, care neagă toate acuzațiile, se află și Aurélien Poirson-Atlan, în vârstă de 41 de ani, un publicist cunoscut pe rețelele sociale sub pseudonimul „Zoé Sagan” și asociat frecvent cu cercurile conspiraționiste.

Printre inculpați se numără și o femeie care a mai fost vizată de o plângere pentru defăimare depusă de Brigitte Macron în 2022: Delphine J., în vârstă de 51 de ani, o auto-declarată medium spiritual, cunoscută sub pseudonimul Amandine Roy.

În 2021, aceasta a publicat pe canalul ei de YouTube un interviu de patru ore cu Natacha Rey, o auto-intitulată jurnalistă independentă, în care se susținea că Brigitte Macron, al cărei nume de fată este Trogneux, ar fi fost cândva un bărbat numit Jean-Michel Trogneux.

Cele două femei, care au negat orice acuzație, au fost obligate în 2024 să-i plătească despăgubiri lui Brigitte Macron și fratelui acesteia, însă condamnarea lor a fost ulterior anulată în apel.

Hotărârea instanței de apel nu a sugerat că afirmațiile potrivit cărora Brigitte Macron ar fi fost bărbat ar fi adevărate, ci a stabilit că dosarul împotriva celor două femei nu se încadra în definiția juridică a defăimării.

Brigitte Macron și fratele ei, Jean-Michel Trogneux, au dus cazul la cea mai înaltă instanță din Franța, Curtea de Casație.

Cum a fost amplificat zvonul

Afirmațiile potrivit cărora Brigitte Macron ar fi, de fapt, un bărbat au apărut încă din perioada alegerii lui Emmanuel Macron în 2017 și au fost amplificate de cercuri de extremă dreapta și adepți ai teoriilor conspirației, atât în Franța, cât și în Statele Unite.

Cuplul prezidențial a intentat în iulie un proces de defăimare în SUA împotriva lui Candace Owens, care a realizat o serie de materiale intitulate Becoming Brigitte, susținând că Prima Doamnă a Franței s-ar fi născut bărbat.

Avocatul american al familiei Macron a anunțat că aceștia intenționează să prezinte „dovezi științifice” și fotografii care să demonstreze că Brigitte Macron nu s-a născut bărbat.

Mai mulți dintre inculpații judecați acum la Paris ar fi distribuit postări ale influencerei.

Teoria falsă despre genul lui Brigitte Macron s-a răspândit și pentru că relația dintre cei doi soți a fost de mult timp subiect de comentarii online.

Brigitte Macron, cu 24 de ani mai în vârstă decât soțul ei, l-a cunoscut pe Emmanuel Macron când era profesoară de franceză la liceul iezuit din Amiens, unde l-a îndrumat într-o piesă de teatru școlară.

În plângerea depusă în SUA, soții Macron au precizat: „Prin intermediul programului de teatru al școlii, președintele Macron și doamna Macron au dezvoltat o legătură intelectuală mai profundă.” Documentul adaugă: „În tot acest timp, relația dintre profesoară și elev a rămas în limitele legii.”

Brigitte Macron, care are trei copii din prima căsătorie, a divorțat în 2006, iar un an mai târziu s-a căsătorit cu Emmanuel Macron, care avea atunci 30 de ani.

Prima Doamnă a Franței nu a mai vorbit public despre aceste teorii false din 2022, când declara la postul RTL că acuzațiile reprezintă „un atac imposibil” asupra arborelui genealogic al părinților ei.

Într-un interviu acordat televiziunii TF1, ea spunea că își dorește să dea un exemplu, pentru ca și alte persoane să nu treacă printr-o suferință asemănătoare. „Lupta împotriva hărțuirii online este bătălia mea”, afirma atunci Brigitte Macron.