Pe lângă școlarii din Vrancea, alți zeci de elevi și profesori sunt blocați în Orientul Mijlociu

Peste 30 de elevi și 10 profesori sunt blocați în zone din Orientul Mijlociu, din cauza conflictului dintre SUA, Israel și Iran, a declarat, marți, pentru Agerpres, inspectorul școlar general al județului Neamț, Liviu Ionuț Ciocoiu.

„Din raportarea primită de la școli, avem 31 de elevi și 10 cadre didactice care sunt în zona Orientului Mijlociu. Concret, 29 de elevi și 6 cadre didactice sunt în Emiratele Arabe Unite, 3 cadre didactice sunt în Israel, un cadru didactic este în Egipt, un elev este în Sri Lanka, iar un alt elev este în India. Toți sunt bine, sănătoși, în siguranță și așteaptă nerăbdători să se întoarcă acasă”, a declarat Liviu Ionuț Ciocoiu.

Elevii și cadrele didactice sunt de la 16 unități școlare din județ și de la Casa Corpului Didactic.

Inspectorul școlar general din Neamț a declarat pentru Radio Iași că deplasările au fost private, fiind făcute de elevi împreună cu părinții și cu profesorii.

În privința profesorilor, Ciocoiu a precizat că au fost înlocuiți la ore de colegii din unitățile de învățământ.

În ceea ce-i privește pe cei 31 de elevi, profesorii au consemnat în cataloage absențele, urmând ca acestea să fie motivate respectând procedurile în vigoare.

El nu a precizat însă ce se întâmplă și cu absențele de la serviciu ale profesorilor.

Elevi din Focșani, blocați în Dubai

Alți 28 de elevi din Focșani, blocaţi în Dubai din cauza conflictului militar din regiune, se aflau în Emiratele Arabe Unite într-o călătorie privată organizată de un centru Cambridge din Vrancea, pentru care nu era nevoie de acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean, a declarat inspectorul general Livia Marcu.

Potrivit acesteia, elevii au plecat în excursie în timpul vacanţei, cu acordul exclusiv al părinţilor.

Profesoara Oana Nedelcu, una dintre coordonatoarele grupului de 28 de elevi din Vrancea a spus luni că deplasarea a avut un scop educațional, axat pe tehnologie și infrastructură smart.

Într-un interviu acordat publicației Vrancea24, profesoara a explicat de ce a fost aleasă destinația.

„Am ales Dubai pentru această experiență dintr-un motiv foarte clar: este, probabil, cel mai bun loc în care poți vedea, în timp real, unde se îndreaptă lumea. Pentru tinerii de azi, să înțeleagă tehnologia și AI-ul nu mai este un moft, ci o necesitate pentru a putea ține pasul cu meseriile viitorului. Nu a fost o vacanță de relaxare, de altfel plaja și shopping-ul nici măcar nu au făcut parte din itinerarul nostru. Ne-am concentrat pe latura educațională: am avut ghizi la toate obiectivele, am studiat cum funcționează infrastructura lor smart și am analizat standardele lor de ospitalitate. Chiar dacă orașul este „artificial”, construit de la zero în deșert, el reprezintă un exercițiu uriaș de inginerie și ambiție umană”, a declarat Oana Nedelcu.

Potrivit acesteia, elevii sunt cazați la un hotel aflat la aproximativ 10 minute de aeroport, unde au acces la restaurant și la toate condițiile necesare. Grupul nu are permisiunea de a părăsi hotelul, iar personalul unității cumpără produsele necesare.