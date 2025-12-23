Kremlinul spulberă orice optimism privind un acord de pace în Ucraina. Anunțul omului lui Vladimir Putin

Dacă oficialii SUA au avut un discurs prudent sau chiar optimist după negocierile de la Miami, purtătorul de cuvânt al Kremlinului s-a arătat mult mai clar în evaluările sale, spunând că nu vede un progres, scriu Reuters și Tass.

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că nu știe ce a vrut să spună vicepreședintele american JD Vance când a vorbit despre „un progres” în negocierile privind Ucraina.

Potrivit agenției publice de presă ruse Tass, Peskov a pus la îndoială substanța remarcilor lui Vance și a sugerat că problemele diplomatice sensibile nu pot fi rezolvate public.

„Sincer, nu înțeleg prea bine ce anume se vrea să se spună”, a declarat Peskov.

„Este puțin probabil ca o problemă atât de complexă să poată fi abordată într-un format public. Pe de altă parte, poate că, în timp, vom primi unele clarificări”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Spiritul summitului de la Anchorage”

Vance a declarat pe 22 decembrie că negocierile de la Miami au dus la un progres în ceea ce privește Ucraina, argumentând că principala realizare a fost faptul că toate problemele cheie au fost „aduse la suprafață”.

După negocierile din weekendul trecut de la Miami, Kievul și Washingtonul au dat luni semne de prudență. Oficialii ucraineni au subliniat că proiectele pentru un acord de pace sunt în mare parte finalizate, chiar dacă au recunoscut că mai multe prevederi rămân inacceptabile pentru ambele părți.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a descris și el discuțiile ca fiind „productive și constructive”, deși problemele cheie, inclusiv garanțiile teritoriale și de securitate, rămân controversate.

Citat de cotidianul Izvestia, Peskov a mai declarat că discuțiile vor continua într-un format „meticulos” la nivel de experți și că prioritatea Rusiei este să obțină de la Statele Unite detalii despre colaborarea Washingtonului cu europenii și ucrainenii în vederea unei posibile soluționări.

El a afirmat că Moscova va evalua apoi în ce măsură aceste idei corespund cu ceea ce el a numit „spiritul Anchorage”, scrie Reuters.

În august, președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit la Anchorage, Alaska, unde au discutat despre un posibil acord de pace, inclusiv despre garanții teritoriale și de securitate, și au convenit să mențină experții implicați și canalele de comunicare deschise pe măsură ce eforturile continuă.

Trump, prudent în declarații

Președintele american Donald Trump, care a vorbit luni la un eveniment din Palm Beach, Florida, a făcut și el o declarație prudentă.

Trump nu a oferit prea multe detalii, spunând doar că negocierile continuă.

„Discuțiile privind Ucraina și Rusia continuă”, a spus Trump, adăugând: „Discutăm, discuțiile decurg bine”.

Presat să răspundă dacă următorul pas va fi o întâlnire trilaterală sau dacă încă insistă asupra termenului limită pentru un acord de pace de Crăciun, Trump a evitat din nou să dea detalii.

„Voi face tot ce trebuie să fac”, a spus el, adăugând că „toată lumea este obosită de acest război”.

Ce a spus Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate cu Statele Unite și țările europene în vederea încheierii războiului cu Rusia, care durează de aproape patru ani, sunt „foarte aproape de un rezultat concret”, informează Reuters.

Zelenski a declarat că negociatorii au lucrat la un plan de 20 de puncte, propus de reprezentanții SUA, care a fost discutat timp de săptămâni după ce o versiune inițială a fost criticată de ucraineni și europeni ca fiind prea favorabilă Rusiei.

„Nu totul este ideal în acest plan, dar planul există”, a spus el.

De asemenea, au fost discutate garanțiile de securitate pe care Kievul le-a solicitat pentru a se proteja împotriva oricărei acțiuni militare rusești viitoare odată ce luptele vor înceta, precum și un plan pentru redresarea economică a Ucrainei.

„Baza tuturor documentelor este gata. Este elementară”, a declarat Zelenski. „Există unele aspecte pentru care nu suntem pregătiți. Și sunt sigur că există aspecte pentru care nici rușii nu sunt pregătiți.”

Problema cheie

Vorbind mai târziu în discursul său video nocturn, Zelenski a spus că problema cheie era să se determine dacă Statele Unite erau capabile să „obțină un răspuns din partea Rusiei, o reală disponibilitate din partea acestei țări de a se concentra pe altceva decât agresiunea”.

El a spus că presiunea continuă asupra Kremlinului este vitală pentru a reduce capacitatea Moscovei de a purta război.

„Scăderea prețului petrolului rusesc, sancțiuni globale puternice și alte forme de presiune continuă sunt cele care pot convinge chiar și o persoană încăpățânată”, a spus el.

„Anul acesta, s-au făcut deja multe pentru a reduce fondurile disponibile pentru mașina de război a Rusiei.”