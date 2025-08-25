Zelenski anunță noi întâlniri cu SUA privind un eventual summit cu Putin: „Să înțeleg de la partea americană dacă rușii sunt pregătiți”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni noi discuții cu emisarul președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, după care va avea loc la sfârșitul săptămânii o întâlnire între delegații ucraineană și americană pentru evaluarea situației înaintea unor posibile negocieri de pace cu Rusia.

Obiectivul este de a „realiza pregătiri cu privire la posibilitatea unei viitoare întâlniri cu partea rusă”, a declarat Zelenski la Kiev, la o conferință de presă comună cu premierul norvegian Jonas Gahr Store, relatează Agerpres citând agențiile de știri EFE și DPA.

Săptămâna aceasta, Ucraina va primi din partea aliaților săi occidentali „un plan de bază privind garanțiile de securitate” ce îi vor fi oferite în cazul unui acord de pace cu Rusia, deși stabilirea detaliilor asupra acestor garanții „necesită mai mult timp”, a spus Zelenski.

„După aceasta, aș dori să înțeleg de la partea americană dacă rușii sunt pregătiți (pentru o întâlnire) și în ce format. Și anume dacă rușii sunt pregătiți pentru formatul care a fost propus în SUA și a fost susținut de Ucraina în prezența liderilor europeni: o întâlnire bilaterală și apoi una trilaterală”, a adăugat el, referindu-se la o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin.

După summitul pe care președintele american Donald Trump l-a avut pe 15 august cu Putin în Alaska, încheiat potrivit celor doi cu unele progrese către soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean, deși nu au existat rezultate concrete, intenția liderului de la Casa Albă era să fie organizat un summit trilateral Trump-Putin-Zelenski.

Trump a avut apoi la Casa Albă o întâlnire cu Zelenski și cu un grup de lideri europeni susținători ai Ucrainei, întâlnire pe care la un moment dat a întrerupt-o pentru a discuta la telefon cu Putin, iar la final a anunțat că se lucrează la organizarea mai întâi a unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski și abia după aceasta ar urma să se desfășoare și trilaterala dorită.

Ce condiții pune Rusia

Dar ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat săptămâna trecută că nu există încă niciun plan pentru un potențial summit între Putin și Zelenski, întrucât președintele ucrainean a refuzat toate propunerile de compromis care ar permite progrese în negocierile de pace. De partea sa, Zelenski acuză Rusia că face totul pentru ca un astfel de summit să nu se poată desfășura și le cere aliaților săi occidentali să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și în schimb Rusia să înghețe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil față de ideea unor garanții de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, însă în afara NATO și fără trimiterea unor trupe ale acestei alianțe în Ucraina.

Dar Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, iar susținătorii europeni ai Ucrainei insistă să trimită trupe în această țară ca garanție de securitate, deși Rusia repetă mereu că o asemenea desfășurare este pentru ea inacceptabilă.

Din punctul de vedere al Moscovei, a explicat ministrul rus de externe, un aranjament pentru garanții de securitate oferite Ucrainei ar trebui să implice statele membre permanente în Consiliul de Securitate al ONU, respectiv SUA, Rusia, China, Marea Britanie și Franța, plus eventual alte țări, precum Germania sau Turcia, dar în niciun caz țări exclusiv din rândul membrilor NATO sau ai susținătorilor Ucrainei.

Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să știe dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, în condițiile în care observă „o ură imensă” între Putin și Zelenski. Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune „sancțiuni masive” Rusiei sau dacă pur și simplu va abandona încercările sale de mediere între Rusia și Ucraina și le va spune acestora că „este lupta voastră”.

În acest timp, susținătorii europeni ai Ucrainei o asigură în continuare pe aceasta de tot sprijinul dacă va continua războiul și pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei.