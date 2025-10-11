Zelenski discută la telefon cu Trump, după ce atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice au provocat întreruperi de curent în Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski poartă în acest moment o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, a anunțat sâmbătă consilierul prezidențial ucrainean Andrii Yermak, fără a dezvălui detalii.

Discuția are loc în contextul atacurilor masive cu drone și rachete rusești, care au provocat întreruperi de curent atât în capitala Kiev, cât și în alte regiuni ale Ucrainei, notează Kyiv Independent.

Casa Albă nu a comentat până acum cu privire la convorbirea telefonică.

Cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată pe 23 septembrie, la New York, în marja Adunării Generale a ONU. În urma discuției, Trump a afirmat – într-o schimbare de atitudine neașteptată – că Ucraina este capabilă să-și elibereze întreg teritoriul.

Trump s-a angajat în repetate rânduri să medieze un acord de pace rapid între Kiev și Moscova, dar eforturile au fost în mare parte blocate, deoarece Rusia continuă să respingă un armistițiu și și-a intensificat chiar atacurile asupra Ucrainei.

Înainte de această discuție telefonică cu Trump, Zelenski a purtat vineri convorbiri cu liderii europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele finlandez Alexander Stubb.

În cursul nopții trecute, atacurile rusești asupra regiunilor ucrainene au ucis cel puțin patru persoane și au rănit cel puțin 18, inclusiv un copil. Potrivit Serviciului de urgență ucrainean, regiunea Odesa a fost cea vizată de un atac masiv cu drone.

Cu o noapte înainte, Kievul a fost ținta unui atac rusesc de amploare, care a provocat o întrerupere a alimentării cu energie electrică în jumătatea de est a capitalei ucrainene.

Aceste atacuri ale Rusiei asupra sistemului energetic ucrainean au dus la întreruperea furnizării de electricitate pentru sute de mii de gospodării din cel puțin nouă regiuni.

Rusia atacă iar sistemul energetic ucrainean

Rusia bombardează zilnic orașele ucrainene de la începutul invaziei sale în februarie 2022, vizând în special infrastructura energetică pe măsură ce se apropie iarna.

Miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat multiplicarea acestor atacuri împotriva țintelor energetice de către Moscova, care afectează și infrastructura feroviară și au dus la apeluri la evacuarea familiilor cu copii.

„Obiectivul Rusiei este să semene haosul, să exercite presiune psihologică asupra oamenilor”, a declarat el.

Zelenski a subliniat „o presiune puternică din partea atacurilor rusești” asupra sectorului gazier ucrainean, care ar putea forța Kievul să crească importurile.

Ucraina lovește și ea în mod regulat Rusia, vizând în special rafinăriile, ceea ce a provocat o creștere a prețurilor combustibililor în această țară începând din vară. Zelenski a estimat „penuria de combustibil la 20% din necesar” în Rusia.

Ucraina a lovit recent și o centrală electrică din regiunea rusă de frontieră Belgorod, provocând întreruperi de curent.