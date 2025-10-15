Zelenski plasează Odesa sub administraţie militară, după ce l-a dat jos din funcție pe primarul oraşului. Un general SBU preia conducerea

Preşedintele Volodimir Zelenski l-a numit pe actualul şef al administraţiei militare regionale din Dnipropetrovsk, generalul Serhii Lîsak, în funcţia de şef al administraţiei militare din Odesa, după ce primarul oraşului de la Marea Neagră şi-a pierdut funcţia în urma retragerii cetăţeniei ucrainene prin decret prezidenţial, anunță Ukrainska Pravda.

După ce iniţial informaţia apăruse în presă pe surse, miercuri după-amiază, pe site-ul oficial al şefului statului au apărut decretele în legătură cu înfiinţarea administraţiei miliare municipale Odesa şi numirea lui Lîsak, relatează News.ro citând presa ucraineană.

Numirea lui Serhii Lîsak a venit la o zi după demiterea primarului Hennadi Truhanov pentru presupusa posesie a unui paşaport rus.

Alegeri pentru un nou primar nu pot fi organizate în prezent în temeiul legii marţiale.

Astfel, Lîsak va conduce o administraţie militară municipală nou creată, o practică obişnuită în Ucraina pe timp de război, care conferă preşedintelui o putere mai mare asupra autorităţilor locale, dar care a fost criticată ca fiind nedemocratică de către unii oponenţi. Prin crearea unei administraţii militare care să răspundă de oraş, Zelenski obţine un control mai direct asupra acestuia. Preşedintele alege personal şefii administraţiilor militare.

Primarul Hennadi Truhanov, care a fost ales pentru prima dată în 2014, a negat că ar deţine cetăţenia rusă şi a declarat că va duce cazul în instanţă. Truhanov s-a pronunţat împotriva mişcării ucrainene de „de-rusificare” care a început în 2014, când Moscova a ocupat şi anexat peninsula Crimeea, şi care s-a accelerat odată cu invazia pe scară largă a Rusiei în 2022.

Agenţia de securitate internă SBU a declarat marţi într-un comunicat că are dovezi că Truhanov deţine un paşaport rus valabil. Agenţia a publicat o fotografie care pare să arate o pagină fotocopiată din paşaportul rusesc, pe care apare numele şi fotografia lui Truhanov.

Publicaţia de investigaţii The Insider susţine însă că această copie a presupusului paşaport rusesc al primarului Odesei, Hennadi Truhanov, publicată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), este un fals.

Serhii Lîsak este general de brigadă al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Din 2020, a condus departamentul SBU din regiunea Jîtomîr. La 19 iulie 2022, preşedintele Zelenski l-a numit pe Lîsak în funcţia de şef al SBU în regiunea Dnipropetrovsk. La 7 februarie 2023, şeful statului a semnat un decret de numire a lui Lîsak în funcţia de şef al Administraţiei Militare Regionale Dnipropetrovsk.

Acum, îndeplinirea atribuţiilor de şef al administraţiei militare din Dnipropetrovsk a fost încredinţată temporar adjunctului său, Vladislav Gaivanenko, fost oficial de rang înalt în poliţie.