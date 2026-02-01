Zelenski spune că este nevoie de o întâlnire personală cu Putin pentru un acord privind teritoriile

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că rezolvarea problemei teritoriale în negocierile cu Rusia este imposibilă fără o întâlnire personală cu Vladimir Putin, relatează duminică The Moscow Times.

„Fără un contact direct la nivel de conducere, va fi imposibil să se ajungă la un acord privind problemele teritoriale”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat Radiodifuziunii Cehe.

El a adăugat că Ucraina rămâne deschisă negocierilor care implică Rusia și Statele Unite și insistă asupra necesității prezenței Europei în etapele cheie ale consultărilor.

Șeful statului ucrainean a menționat, de asemenea, că Kievul mizează pe garanții de securitate din partea Statelor Unite și a UE, precum și pe progrese către aderarea la UE. Aceste elemente fac parte dintr-un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului, care include măsuri de redresare, a subliniat Zelenski.

Anterior, Zelenski a spus că nu s-ar întâlni cu Putin nici în Moscova, nici în Belarus, o țară cu legături puternice cu Kremlinul.

„Îl invit public la Kiev, dacă îndrăznește, desigur”, a spus Zelenski.