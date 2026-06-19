Ziua în care Nicușor Dan a câștigat de trei ori și a pierdut totul

Trei acțiuni ale justiției, în aceeași zi și la câteva ore distanță una de alta, le creează probleme serioase lui Bolojan și celor mai loiali aliați ai săi: Fritz (USR) și Ciucu (PNL).

După această sincronizare de forță, poate că unii parlamentari care nu voiau să voteze „guvernul Veștea” se vor teme.

Dar extraordinara țintire într-o singură parte, care avantajează planul președintelui Nicușor Dan, mai degrabă a enervat și a mobilizat publicul.

S-au aliniat trei planete:

Prin hotărârea Înaltei Curți, Dominic Fritz a pierdut procesul cu ANI. Nu se știe dacă va mai putea fi în continuare primar al Timișoarei.

Prin decizia procurorului de caz al DNA, Ciprian Ciucu a fost anunțat că e cercetat penal pentru luare de mită sub forma unor servicii de publicitate. Acuzațiile sunt serioase: corupție. Problema de imagine e critică, chiar dacă procurorii vor trebui să dovedească acuzele într-un proces echitabil, ceea ce Ciucu a spus că e conștient că va dura ani de zile.

Cei corupți să dispară definitiv din viața publică

Nu voi comenta pe fond aceste două situații, care sunt în derulare. Dacă cineva a luat mită sau a fost privilegiat datorită funcției publice să se ducă învârtindu-se. Și să nu se oprească din cădere decât după ce simte tot ce au simțit oamenii furați, nedreptățiți și lipsiți de speranță, în acești ani. Sună a afurisenie? N-am găsit altă rimă.

De asemenea, cred că e foarte greu, ca primar, mai ales de mare oraș, să fii eficient când ești urmărit penal. Iar când ești judecat, cu atât mai mult. Înainte de eficiență, e vorba despre principiu.

„Fără penali în funcții publice” înseamnă că standardul se aplică oricărui politician, indiferent de partid. Sigur că e important pentru ce ești chemat de procurori. Corupția e ceva, un accident auto e altceva. Dar într-o democrație, coalizarea politică în jurul celor trimiși în judecată nu ajută pe nimeni.

Dacă însă se va dovedi, prin proces, că magistrații au fost folosiți, aceștia să se rostogolească de două ori mai repede. Pentru că magistrații sunt ultima noastră pavăză între îngerii din noi și demonii din noi. Când un procuror sau judecător trădează legea, e mult mai grav decât atunci când un cetățean trădează legea.

Decizia Tribunalului Ilfov

A existat și a treia decizie, de asemenea favorabilă „guvernului Veștea”.

Prin hotărârea de o rapiditate fără precedent a Tribunalului Ilfov, planul președintelui de a instala un guvern cu o parte din PNL a primit un impuls. Tribunalul a suspendat deciziile „taberei Bolojan” din ședința conducerii PNL: excluderea din partid pentru parlamentarii care votează guvernul Veștea și neacordarea votului pentru același guvern. Decizia nu e pe fondul cauzei, dar e executorie.

Toate acestea s-au întâmplat joi.

Nicușor Dan i-a unit pe români, prin surpriză

Nu vorbim despre cazurile celor doi primari. Remarc doar ceea ce remarcă românii: sincronizarea. S-au aliniat trei planete. Este fără precedent.

Loviturile au surprins, au bucurat, au speriat sau au iritat, în funcție de privitor. Cert e că, indiferent de polarizarea politică, sincronizarea a fost remarcată unanim.

Dacă Nicușor Dan a vrut să-i unească pe români, așa cum el a spus-o de mai multe ori, a reușit. Sau, mai corect spus, evenimentele au făcut-o, aparent în avantajul absolut al președintelui și în favoarea înscăunării guvernului Veștea.

Joi seară mulți oameni s-a culcat perplecși, ca și cum temperatura de afară ar fi scăzut brusc cu câteva grade.

Cine va fi nebun acum să se opună „guvernului Veștea” sau oricărei intenții prezidențiale?

Cine e nebun? Cred că multe milioane de cetățeni îngrijorați „sunt nebuni” și se vor opune. Inclusiv politicieni și oameni din serviciul public. În ciuda aparențelor, poate că joi am trăit nu ziua fricii, ci ziua în care Nicușor Dan a câștigat de trei ori și a pierdut totul.

Să ne uităm la realitate, nu la ceea ce ne propun păpușarii.

Un copil dus în casa unui anchetat pentru viol a putut aștepta. Contestatarii din PNL au fost ascultați pe loc

În privința celei de-a treia decizii, este elocventă statistica Tribunalului Ilfov, care a fost publicată de jurnalista Simona Voicu.

Din 41 de cereri de ordonanțe președințiale primite în 2026, niciodată instanța nu a judecat atât de repede. Nici când a fost vorba de protecția cerută pentru un copil dus în casa unui om anchetat de viol. Nici atunci nu s-au repezit să judece în aceeași zi. Au făcut-o în a doua zi. Iar media pronunțării e de două săptămâni de la cerere, nu de câteva ore, ca în dosarul înaintat de contestatarii liberali.

Deși în 40 de cazuri a procedat într-un fel, în cazul „grupului Veștea” Tribunalul Ilfov a judecat imediat.

Un judecător a vorbit cu ziaristul Liviu Avram și și-a mărturisit stupefacția: de unde până unde Tribunalul Ilfov a judecat cererea?

Ordonanța președințială e pentru bolnavi, nu pentru emotivi

Ordonanța președințială reprezintă un instrument juridic folosit cu precauție tocmai pentru că este „justiție cu girofar”. Ordonanța are forma unei judecăți rapide, executorii, de prevenire a ceva ce ar aduce pierderi irecuperabile de drepturi. Nu se judecă fondul, se judecă „aparența de drept”.

Nu poți solicita o ordonanță președințială pentru că îți e afectată emoția. Ceri ordonanță când statul nu-ți decontează medicamentul și nu-ți poți urma tratamentul. Nu când te cerți cu partidul, cu sindicatul sau cu angajatorul.

După decizia de joi, toți oamenii concediați din țara asta ar trebui să ceară ordonanță la Tribunalul Ilfov.

Căpițele de fân să-i ceară scuze lui Veștea

Dacă ce am trăit joi la Ilfov e în regulă, înseamnă că partidele ar trebui să nu mai participe în alegeri pentru că își lezează competitorii. Sau să participe, dar să nu fie votate. Iar, dacă totuși vor câștiga ceva voturi, să regrete. Și să ia aprobarea de la garda SPP de la Cotroceni.

A fost o zi în care lumea și-a inversat polii la Tribunalul Ilfov.

După acest model, Veștea e un model de integritate. Toate căpițele de fân din terenul vândut de Adrian Veștea cu 600.000 de euro unui dezvoltator imobliar ar trebui să-și ceară scuze că nu l-au făcut pe primar trilionar, ca la listarea SpaceX.

Ce primar e acesta, care încasează doar 600.000 de euro din afacerea pe care a făcut-o cu o firmă pe care apoi a ajutat-o cu un PUZ și cu autorizația de construire? Ce primar e Veștea? Un primar modest, tocmai potrivit pentru a fi prim-ministru.

Șef de serviciu secret de 20 de ani

Pe 4 iunie 2025, la puțin timp după ce Nicușor Dan a fost ales, o tânără jurnalistă de la HotNews, Ștefania Gheorghe, a fost la conferința de presă de la Palatul Cotroceni.

Lucian Pahonțu, șeful SPP, tocmai își prelungise șederea la Cotroceni, ca pensionar special. Generalul Pahonțu fusese trecut în rezervă, dar reangajat cu contract.

Tânăra l-a întrebat pe președinte: „Apreciați că a deține 20 de ani funcția de șef de serviciu secret este eficient în privința standardului democratic al funcționării serviciilor secrete?”.

Nicușor Dan a răspuns despre șeful SPP, Lucian Pahonțu: „O să am o evaluare. Evident că l-am cunoscut, că este omul care are atribuții în privința securității mele personale”.

Securitate personală extinsă

Acum încep să înțeleagă tot mai mulți români ce înseamnă securitatea personală a președintelui. E o securitate extinsă, care merge în Parlament și în partide. O securitate care îl precede pe președinte și-l învăluie. Ziua de joi i-a ajutat pe cetățeni să aibă o imagine de ansamblu.

Și mulți dintre ei, în loc să se teamă, și-au întărit convingerea că democrația e precum curentul electric: o produci zi de zi, nu o depozitezi în iluzia unui salvator.

Indiferent de președinte, evaluarea generalilor va continua la nesfârșit, timp în care noi, civilii, ne facem treaba. Snoop va publica astăzi un nou episod despre Adrian Veștea.