Zoe Saldana, actriţa ale cărei filme au obţinut cele mai mari încasări din istorie

Zoe Saldaña, câştigătoare a premiului Oscar, a devenit în mod oficial actrița ale cărei filme au obținut cele mai mari încasări din toate timpurile, după succesul la box-office înregistrat recent de lungmetrajul „Avatar: Fire and Ash”, informează marți revista americană Variety, citată de News.ro.

Saldaña a jucat în cele trei filme cu cele mai mari încasări din toate timpurile – „Avatar” din 2009 şi continuarea sa din 2022, „The Way of Water”, care ocupă locurile 1 şi respectiv 3, precum şi „Avengers: Endgame” din 2019, care se află pe locul 2. Ea este de asemenea prima actriţă care a apărut în patru filme care au generat peste 2 miliarde de dolari la nivel global, inclusiv „Avengers: Infinity War” din 2018. Pe lângă „Avatar” şi alte apariţii în Universul Cinematic Marvel în rolul Gamorei (a jucat în trei filme „Guardians of the Galaxy”), Saldaña a interpretat-o şi pe Nyota Uhura în trilogia „Star Trek”, care a generat peste 1 miliard de dolari la nivel mondial.

În 2024, încasările la nivel mondial ale filmelor sale au totalizat peste 14 miliarde de dolari, plasând-o pe locul al treilea în acest top, după colegii săi din MCU, Scarlett Johansson şi Samuel L. Jackson.

Cu toate acestea, Saldaña a urcat pe primul loc după lansarea în decembrie a celui de-al treilea film din seria „Avatar”, care a încasat până în prezent 1,23 miliarde de dolari. Acum, filmele sale au acumulat în total 15,47 miliarde de dolari, potrivit unui calcul realizat de Numbers.

Zoe Saldaña a avut un an important în 2025: în martie, a câştigat Oscarul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar pentru interpretarea sa din „Emilia Pérez” şi a intrat în istorie ca prima dominicano-americană care a câştigat un premiu Oscar. Musicalul, realizat de Jacques Audiard, i-a adus lui Saldaña premii la Festivalul de Film de la Cannes, unde filmul a avut premiera, precum şi o serie de distincţii în sezonul premiilor, inclusiv un premiu SAG, un premiu BAFTA, un Glob de Aur şi un premiu Critics Choice.

Zoe Saldana cu Premiul Oscar câștigat la a 97-a gală organizată de academia americană de film, FOTO: Jordan Strauss / AP / Profimedia

„Mă simt foarte bine”, a declarat recent Saldaña pentru Variety despre faptul că are acum prefixul „câştigătoare a premiului Oscar”. „Soţul meu (regizorul Marco Perego Saldaña) este foarte amuzant. Are o glumă pe care o spune mereu: «Z, nu poţi face nimic acum fără ca oamenii să te anunţe ca «câştigătoare a premiului Oscar». Nu poţi jefui o bancă, pentru că va fi ceva de genul: „Câştigătoare a premiului Oscar…” Eu zic: „Doamne, Dumnezeule!”, a spus ea râzând. „Dar e adevărat. Sunt onorată. Sunt foarte fericită. Dar îmi zic şi: „Bine, să continuăm să muncim”.

În „Avatar: Fire and Ash”, Saldaña reia rolul războinicei Na’vi Neytiri, a cărei relaţie cu soldatul uman devenit liderul Na’vi Jake Sully (Sam Worthington) este punctul central al poveştii francizei. Pentru a transforma actriţa afro-latină într-un umanoid cu pielea albastră şi înălţimea de 2,4 metri, filmul utilizează o formă inovatoare de tehnologie de captare a performanţei, iniţiată de regizorul James Cameron.

„Motivul pentru care această lume este atât de reală pentru atât de mulţi oameni este că actoria era cel mai important element pentru Jim”, a explicat Saldaña. „Captarea performanţei oferă actorului posibilitatea de a nu mai depinde atât de mult de toate lucrurile care pot fi uneori foarte distractive în filmele live-action obişnuite. Captarea performanţei îţi oferă darul conexiunii şi al dedicării întregii tale inimi şi energiei în acea scenă, în acel moment”.

Zoe Saldaña este aşteptată să revină pentru „Avatar 4” (programat pentru decembrie 2029) şi „Avatar 5” (programat să debuteze în decembrie 2031).