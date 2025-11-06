Zohran Mamdani, votat masiv în rândul tinerelor femei în New York: 84%. Cine au fost mai exact alegătorii noului primar al metropolei americane

Victoria tânărului democrat socialist Zohran Mamdani a fost alimentată de o prezență record la vot și de un entuziasm în rândul progresiștilor și al tinerilor și în general de votul persoanelor educate, al celor nereligioase și al celor cu venituri medii și medii-superioare, arată sondajele CNN și NBC.

Rezultatele preliminare ale Comisiei Electorale din New York arată că Zohran Mamdani, politicianul în vârstă de 34 de ani, a câștigat scrutinul cu 50,4% din voturi, în fața democratului Andrew Cuomo, care a candidat ca independent și a republicanului Curtis Sliwa.

Potrivit sondajului NBC News, 84% dintre femeile cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani care s-au prezentat la vot l-au susținut pe Mamdani.

Sondajul arată că 67% dintre bărbații din aceeași categorie de vârstă au votat, de asemenea, pentru el.

În general, alegătorii sub 50 de ani l-au susținut puternic pe Mamdani, în timp ce cei peste 50 de ani au votat pentru adversarul său, fostul guvernator Andrew Cuomo.

Mamdani a câștigat în majoritatea grupurilor demografice, conducând atât în rândul bărbaților, cât și al femeilor, precum și în rândul alegătorilor care se identifică ca „foarte liberali”, 84% dintre aceștia susținându-l.

Cuomo a câștigat la limită votul newyorkezilor albi, cu 46% la 45%. Bărbații albi, în special, l-au preferat pe Cuomo cu 49% față de 42%.

Mamdani a câștigat însă votul negrilor (57% la 38%), hispanicilor (52% la 39%) și al asiaticilor (62% la 32%).

Și religia i-a împărțit pe alergătorii newyorkezi. Cuomo a câștigat votul alegătorilor care s-au declarat catolici, protestanți sau evrei. Mamdani l-a câștigat, cu o proporție foarte mare, pe cel al newyorkezilor „de altă religie” sau pe cel al celor nereligioși.

Cuomo și Mamdani au obținut aproximativ același număr de voturi din partea alegătorilor heterosexuali. Dar dintre cei 14% dintre alegători care s-au identificat ca fiind homosexuali, lesbiene, bisexuali sau trans, o mare majoritate – 82% – a votat pentru Mamdani. Doar 15% au votat pentru Cuomo.

Cum s-au împărțit voturile pe educație și venituri

Educația a jucat și ea un rol. Mamdani a câștigat votul absolvenților de universitate cu 57% la 38%, în vreme ce Cuomo a câștigat votul newyorkezilor fără studii universitare cu 47% la 42%.

Conform sondajelor, Mamdani a câștigat majoritatea voturilor adulților cu venituri între 30.000 și 299.999 de dolari pe an.

Cei mai săraci și cei mai bogați de-atât l-au preferat pe Cuomo.

Mamdani a obținut de asemenea rezultate bune în rândul celor care s-au mutat recent în New York. El a câștigat 85% din voturile alegătorilor care locuiesc în oraș de cinci ani sau mai puțin, iar sprijinul primit a scăzut constant pe măsură ce durata de ședere se prelungea.

Cuomo a primit un sprijin mai mare în rândul newyorkezilor care locuiesc de o viață în oraș.

Alegătorii lui Mamdani au declarat că sunt preocupați în primul rând de costul vieții în New York, în timp ce alegătorii lui Cuomo erau mai interesați de criminalitate și imigrație.

Alegătorii lui Mamdani erau mult mai înclinați să declare că criminalitatea nu era o problemă în zona în care locuiau.

Cum s-au împărțit voturile pe cartiere

Așa cum era de așteptat, scrie Politico, Mamdani a câștigat bastioanele progresiste din Brooklyn și a dominat zona de coastă Brooklyn-Queens, cunoscută sub numele de „coridorul comunist”, potrivit unei hărți publicate de New York Times.

El a câștigat clar în zonele de stânga din Manhattan. Și, spre deosebire de victoria sa din primarele din iunie, Mamdani i-a convins pe alegătorii de culoare din Brooklyn, Queens și Manhattanul de nord să-l părăsească pe Cuomo și l-a învins pe fostul guvernator în comunitățile cu populație majoritară latino din Bronx.

Dar coaliția sa, scrie Politico, prezenta lacune importante.

Zonele Upper West și Upper East din Manhattan, cartiere elegante și active din punct de vedere politic, unde trăiesc comunități evreiești numeroase, i-au oferit lui Cuomo un surplus de voturi și l-au propulsat la o diferență de 10 puncte procentuale față de Mamdani.

Fostul guvernator a câștigat și în zonele cu populație majoritar evreiască din Brooklyn. Eforturile sale de a-i fura lui Sliwa alegătorii republicani au dat roade: el a câștigat zone întinse din Staten Island, Brooklyn și Queens, unde locuiesc alegători conservatori furioși din cauza victoriei preconizate a lui Mamdani.

Sondajele efectuate înainte de alegeri și sondajele la ieșirea de la urne realizate imediat după alegeri au relevat o tendință constantă: un număr semnificativ de susținători ai lui Cuomo au votat pentru fostul guvernator nu pentru că le plăceau ideile sale, ci pentru că era cea mai bună speranță de a-l opri pe Mamdani.