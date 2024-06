12 ani de închisoare în Rusia pentru o ucraineancă ce a protestat lansând baloane alb-albastre pe cerul Moscovei

Cetățeanca ucraineană Kristina Liubașenko, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită vinovată de participare la un grup „terorist” și de răspândirea de „informații false” despre forțele armate ruse, a relatat agenția de presă de stat TASS.

Procurorii au afirmat că ea a acționat la ordinele Legiunii Libertatea Rusiei, o grupare armată anti-Kremlin care este interzisă în Rusia.

Legiunea, alcătuită din cetățeni ruși care sunt de partea Kievului și se opun invaziei ruse din Ucraina, a lansat mai multe incursiuni armate pe teritoriul Rusiei.

Acuzarea a spus că Liubașenko a lansat baloane pe cerul capitalei ruse și a instalat difuzoare la o fereastră dintr-o clădire rezidențială care transmiteau „informații false” despre ofensiva Moscovei în Ucraina.

Site-ul de știri independent rus Mediazona a citat-o pe avocata Kristinei Liubașenko, care a declarat că aceasta a fugit din Ucraina în Elveția în 2022 – la începutul ofensivei militare pe scară largă a Rusiei împotriva țării sale – și că a primit statutul de refugiat acolo.

Femeia a locuit în Elveția împreună cu mama ei bolnavă, bunicul ei și cele două fiice și a întâmpinat dificultăți financiare, a declarat avocata Liudmila Posmitnaia, potrivit Mediazona.

În Elveția, ea a întâlnit un bărbat care s-a prezentat ca fiind un alt refugiat ucrainean și care i-a împrumutat bani, pentru ca apoi să-i ceară să meargă la Moscova, a precizat Posmitnaia.

Bărbatul i-ar fi spus inițial să lanseze baloane galbene și albastre, în culoarea steagului ucrainean.

Liubașenko a refuzat inițial să instaleze difuzoarele, dar bărbatul a devenit amenințător și i-a spus că își va pierde custodia asupra fiicelor ei, conform avocatei.

Mediazona a mai scris că Liubașenko a declarat în fața instanței, în limba ucraineană: „Cred că înțelegeți cu toții cum s-a ajuns la acest caz”.

