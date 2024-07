40 de ani de la cea mai mare temperatură înregistrată în cel mai rece loc din România

În cele mai calde locuri din țară sunt peste 40 ºC pe timp de vară, însă există un loc unde niciodată nu sunt mai mult de 22,1 ºC. Stația meteo de la Omu este la peste 2.500 m altitudine și are cele mai scăzute temperaturi medii din țară. Acum 40 de ani s-a stabilit un record de căldură care încă este „în picioare”.

Pe 14 iulie 1984 maxima la Omu a fost de +22,1 ºC, cea mai mare înregistrată vreodată la stația meteo din Bucegi. Minima dimineții a fost de +8,8 ºC, iar media lunii iulie din acel an a fost de numai +3,4 C, fiindcă au fost multe nopți cu temperaturi negative, inclusiv una cu -7 C pe data de 5 iulie, excepțională chiar și pentru Omu.

Pe 14 iulie 1984 a fost foarte cald în zona de munte, cu temperaturi de +29,5 ºC la Predeal și +26 ºC la Sinaia 1500.

Media lunii iulie la Omu pentru ultimii 63 de ani este de +6,3 ºC. Spre comparație, la stația meteo București Filaret, media este +22,9 ºC.

Cum este în medie vremea la Omu, pe 14 iulie: media minimelor este 3 ºC, iar cea a maximelor, 9 ºC. Pe 14 iulie 2024 maxima a fost de +17,1 ºC, iar minima, de +11,6 ºC. La Omu a fost duminică cea mai mică temperatură din țară la prânz, în timp ce temperatura cea mai ridicată era cu 23 de grade peste cea de la Omu.

Doar de câteva ori pe secol sunt temperaturi de peste 20 ºC la Omu.

A doua cea mai mare temperatură măsurată vreodată la Omu a fost de 22 ºC, în iunie 1939. A treia a fost de +21,8 ºC, în iulie 1988. În august 1956 și în 1957 au fost +20,8 ºC.

Cea mai scăzută temperatură de iulie înregistrată vreodată la Omu a fost -8 ºC, pe 6 iulie 1933. Pe 23 iulie 1983, cu un an înainte de recordul de căldură, dimineața au fost -7,4 ºC la stația meteo de lângă faimoasa cabană din Bucegi. În acea zi, la prânz maxima a fost de doar +1 ºC!

Luna iulie din 1984 a fost excepțional de rece la nivelul întregii țări, cu o medie de +17,4 ºC la nivelul întregii țări și numai iulie 1979 a fost mai răcoroasă. Media pentru intervalul 1991-2020 este +20,5 ºC, iar cea mai caldă lună iulie a fost în 2012, cu +23,9 ºC.

Cea mai ridicată temperatură înregistrată la Omu pe data de 14 iulie în ultimul deceniu a fost de +17,1 ºC, în 2024. Într-un singur an din ultimii zece a fost îngheț noaptea.

Cele mai calde dimineți de jumătate de iulie la Omu au adus minime de 10 ºC. Cea mai caldă dimineață de iulie a fost în 2019, cu o minimă de +12,7 ºC, în a doua zi a lunii.

Surse

