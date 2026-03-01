Iranul spune că a atacat cu patru rachete portavionul Abraham Lincoln, trimis de Trump în zonă / SUA nu confirmă atacul

Presa de stat iraniană transmite că Gărzile Revoluționare au lansat patru rachete împotriva portavionului Abraham Lincoln, unul dintre cele două portavioane americane care au fost trimise în Orientul Mijlociu de către președintele Donald Trump, transmite Reuters.

Oficialii americani nu au confirmat deocamdată existența unui asemenea atac.

„În urma acțiunilor care inspiră mândrie ale Forțelor Armate ale Republicii Islamice a Iranului și a loviturilor lor împotriva țintelor inamice americano-sioniste, portavionul american Abraham Lincoln a fost atacat cu patru rachete balistice.

Loviturile puternice date de Forțele Armate structurii militare deja slăbite a inamicului au intrat într-o nouă fază, iar pământul și marea devin un cimitir pentru agresorii teroriști”, se spune în comunicatul Gărzilor Revoluționare.

Anunțul privind atacul survine la scurtă vreme după ce autoritățile de la Teheran au spus că au lansat valurile 7 și 8 ale ripostei Iranului la loviturile Israelului și Statelor Unite, în cadrul operațiunii „Promisiune sinceră 4”.

Nava cea mai apropiată de coastele Iranului

Portavionul Abraham Lincoln a fost trimis încă din luna ianuarie în apropierea coastelor Iranului, unde a ajuns pe 26 ianuarie, însoțit de mai multe nave ale Marinei SUA. Ulterior, portavionul Gerald Ford, cea mai mare navă de acest tip din lume, a ajuns în Marea Mediterană.

USS Abraham Lincoln este coloana vertebrală a „armadei” SUA trimisă aproape de Iran, fiind însoțit de nouă distrugătoare capabile să apere împotriva rachetelor balistice.

Într-un incident care a avut loc pe 3 februarie, o dronă iraniană care se apropia „agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln, în Marea Arabiei, a fost doborâtă.

Drona iraniană Shahed-139 zbura spre portavionul Abraham Lincoln „cu intenții neclare” și a fost doborâtă de un avion de vânătoare american F-35, a precizat armata SUA.

„Un avion de vânătoare F-35C de pe Abraham Lincoln a doborât drona iraniană în legitimă apărare și pentru a proteja portavionul și personalul de la bord”, declara căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al armatei americane (CENTCOM).