A început școala? Uită de meditații! Noul Youni Center vine cu o altă abordare a pregătirii pentru examene și olimpiade 

Un studiu realizat în anii trecuți de către IRES și Societatea Academică din România arăta că 1 din 4 elevi din România ia meditații la cel puțin o materie. Dintre cei care iau meditații, cei mai mulți – 80% – se pregătesc la matematică, iar aproximativ o treime la română sau limbi străine. Găsirea unui profesor bun aproape de casă, strecurarea orelor de pregătire în programul aglomerat al elevului sunt însă aspecte care apasă pe umerii familiilor.

Youni vine în sprijinul tuturor elevilor și părinților, încă de la clasa a II-a și până în clasa a XII-a, și propune o altă abordare pentru pregătirea extra-școlară, prin Youni Center.

Noul centru online de pregătire își deschide porțile pe 19 septembrie, iar din 1 octombrie va include și o platformă de teste pentru elevii care se pregătesc de olimpiade, evaluarea națională, Bac, SAT sau alte forme de bacalaureat internațional. Înscrierile sunt deschise aici.

Coordonat de Elena Nicolae, profesor de matematică cu un portofoliu impresionant de sute de olimpici naționali și internaționali pregătiți în ultimii ani, colectivul de profesori de la Youni Center propune:

Cursuri de nivel avansat, pentru pregătirea concursurilor și olimpiadelor pentru clasele II-VIII. În secțiunea învățământ primar și gimnaziu, cursurile sunt organizate pe teme, se țin online, iar înregistrarea cursului poate fi furnizată la cerere.

pentru clasele II-VIII. În secțiunea învățământ primar și gimnaziu, cursurile sunt organizate pe teme, se țin online, iar înregistrarea cursului poate fi furnizată la cerere. Cursuri pentru evaluarea națională , care se adresează elevilor din clasele VII-VIII.

, care se adresează elevilor din clasele VII-VIII. Cursuri de limbă engleză , pentru pregătirea certificărilor IELTS, TOEFL etc.

, pentru pregătirea certificărilor IELTS, TOEFL etc. Cursuri de pregătire pentru SAT sau alte forme de bacalaureat.

Costul mediu pentru o sesiune de pregătire destinată claselor II-VIII este de aproximativ 100 de lei. Centrul de pregătire oferă, de asemenea, reduceri pentru olimpici și pachete gratuite pentru copiii cu posibilități materiale limitate, dar care demonstrează performanțe bune la teste.

“În anul școlar 2023-2024, am sprijinit zeci de elevi în pregătirea lor pentru evaluări și olimpiade, dar și pentru examenele internaționale și, în urma feedback-ului excepțional primit de la aceștia și de la părinții lor, am decis să formalizăm acest mod de pregătire și astfel am creat Youni Center. În anul școlar care tocmai se deschide ne-am propus să ajutăm cât mai mulți elevi să se pregătească pentru a-și îndeplini obiectivele la nível educațional” – Elena Nicolae, profesor coordonator al centrului Youni.

Echipa actuală include șapte profesori de top din țară, care predau matematică și engleză. Centrul online de pregătire urmează să își extindă oferta și către alte materii. Platforma oferă un program demo gratuit pentru examenele SAT, IB și IELTS.

Youni este o companie 100% românească, fondată în 2017 de antreprenori români. Peste 14.000 de elevi și studenți au beneficiat până acum de serviciile companiei.

Mai multe informații regăsiți pe pagina web: https://younichoice.com/

Puteți urmări rezultatele și activitățile elevilor din cadrul programelor Youni pe pagina de Instagram: https://instagram.com/younichoice

Pentru orice intrebare legată de Youni sau serviciile oferite:

Email: office@younichoice.com / Telefon: +40 774 051 652

Articol susținut de Youni Center