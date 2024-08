A murit actrița Patti Yasutake, cunoscută din „Star Trek” și dintr-un serial apreciat de pe Netflix

Actrița americană Patti Yasutake, cunoscută din serialul „Star Trek: Next Generation” și „Beef”, un serial apreciat de pe Netflix, a murit la vârsta de 70 de ani, relatează Variety.

Anunțul a fost făcut de Kyle Fritz, agentul ei, care a precizat că ea a murit luni la Santa Monica, un oraș din Comitatul Los Angeles unde se află Hollywood. Ea suferea de cancer.

„Patti a fost prima mea clientă când am început meseria cu peste 30 de ani în urmă. Ne-am bucurat de fiecare zi în care am avut ocazia să lucrăm împreună și îmi vor lipsi tenacitatea și talentul ei, dar cel mai mult prietenia sa”, a declarat Fritz într-un comunicat remis presei.

În Beef Yasutake a jucat-o pe Fumi Nakai, văduva unui arhitect renumit care nu a lucrat o zi în viața ei. Yasutake a făcut parte din distribuția principală a serialului.

Beef a fost unul dintre marii câștigători la gala Premiilor Emmy de anul acesta, aducând Netflix nu mai puțin de 5 premii, inclusiv cele pentru cea mai bună miniserie TV, cel mai bun actor într-o miniserie (Steven Yeun) și cea mai bună actriță într-o miniserie (Ali Wong).

Yasutake și-a început cariera de actorie în 1984 și a avut rolul prin care s-a remarcat la Hollywood doar doi ani mai târziu, când a jucat alături de Michael Keaton și alții în comedia politică Gung Ho a regizorului Ron Howard.

În serialul Star Trek: The Next Generation ea a jucat-o pe asistenta Alyssa Ogawa, un rol pe care l-a interpretat și în filmele Star Trek Generations (1994) și Star Trek: First Contact.

Yasutake a mai jucat ca actor invitat în seriale precum The Closer, Grey’s Anatomy și Bones, sau filme ca Drop Dead Gorgeous, Blind Spot și The Road to Galveston.