Acordul comercial UE-Mercosur, care a provocat îngrijorări inclusiv în România, e criticat și de șeful unei bănci centrale: „Pur și simplu nu ne permitem”

Austria ar trebui să-și regândească opoziția față de un acord comercial între Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, a declarat luni șeful băncii centrale a țării, Martin Kocher, citat de Reuters.

„Ca țară mică, orientată spre export, pur și simplu nu ne putem permite să renunțăm la o astfel de oportunitate”, a declarat Kocher într-un interviu pentru agenția de presă austriacă APA, referindu-se la posibilitatea de a respinge acordul.

Parlamentarii austrieci au adoptat în 2019 o rezoluție prin care țara se poziționa împotriva unui acord comercial cu Mercosur, iar de atunci guvernul de la Viena a afirmat în mod repetat că trebuie să mențină această poziție.

UE și blocul format din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay au ajuns la un acord în decembrie anul trecut pentru a crea cel mai mare acord comercial al UE de până acum, la aproximativ 25 de ani de la lansarea negocierilor. Totuși, blocul întâmpină dificultăți în a obține sprijinul Italiei și al criticilor acordului: Franța, Polonia și Ungaria.

Aprobarea acordului necesită o majoritate calificată a 15 membri ai UE care să reprezinte 65% din populația Uniunii.

Kocher a declarat totuși că multe s-au schimbat de când parlamentarii austrieci au votat împotriva unui acord în urmă cu șase ani și că prezentul acord include garanții semnificative pentru fermieri.

Comisia Europeană a făcut un pas înapoi în privința acordului cu Mercosur

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, i-a informat pe liderii europeni prezenți la summitul UE ce a avut loc la Bruxelles pe 18 decembrie că semnarea acordului comercial cu țările Mercosur a fost amânată.

„O dată ar putea fi stabilită la jumătatea lunii ianuarie, dacă semnarea este amânată pentru 2026”, a declarat la momentul respectiv un oficial al UE pentru Politico.

Schimbarea de ultim moment a venit la o zi după ce Italia s-a alăturat Franței și a anunțat că se opune semnării tratatului.

Premierul italian Giorgia Meloni a solicitat amânarea semnării acordului, pentru a avea timp să îi reasigure pe fermierii din Peninsulă că nu vor fi afectați de prețurile mici ale cărnii de pasăre și de vită importată din America de Sud.

Schimbarea de ultim moment din partea Meloni a dat peste cap obiectivul autoimpus de a semna acordul pe 20 decembrie cu statele Mercosur, care includ Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay.

Mii de agricultori europeni au mers pe 18 decembrie la Bruxelles pentru a participa la un protest împotriva acordului de liber schimb, manifestație care a degenerat în confruntări cu poliția și acte de vandalism.

Manifestanții au incendiat pneuri și au aruncat cu cartofi și alte obiecte asupra forțelor de ordine, care au răspuns cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene.

Ce spun criticii acordului cu țările Mercosur

Agricultorii europeni spun că un acord ar aduce importuri ieftine de produse sud-americane, în special carne de vită, care nu respectă standardele ecologice și de siguranță alimentară ale UE. Comisia Europeană afirmă că standardele UE nu vor fi relaxate.

Acordul include angajamente în domeniul mediului, inclusiv pentru a preveni defrișările după 2030. Cu toate acestea, organizațiile ecologiste afirmă că acordul nu conține măsuri aplicabile.

Organizația Friends of the Earth a calificat acordul drept „distrugător pentru climă” și susține că acesta ar duce la o creștere a defrișărilor, deoarece țările Mercosur ar vinde mai multe produse agricole și materii prime, provenite adesea din zone împădurite, inclusiv din Amazon.

Franța, cel mai mare producător de carne de vită din UE, a declarat că va semna acordul de liber schimb numai dacă acesta „protejează interesele” agriculturii franceze și europene.

În afară de guvernele Franței și ale Italiei, cele ale Ungariei și Poloniei și-au exprimat de asemenea opoziția. Împreună, cele patru țări ar putea bloca complet acordul.

Acordul a fost criticat inclusiv de fermierii români

Într-o poziție transmisă pe 19 decembrie, la o zi după protestul de la Bruxelles, Clubul Fermierilor Români a avertizat că acordul comercial UE-Mercosur, în forma sa actuală, riscă să afecteze grav agricultura românească. Organizaţia a cerut Administraţiei Prezidenţiale respingerea acordului, considerând că acesta poate genera riscuri semnificative pentru competitivitatea agriculturii româneşti, sustenabilitatea fermelor autohtone şi securitatea alimentară naţională.

„În contextul în care relaţiile comerciale agroalimentare dintre România şi statele Mercosur sunt deja marcate de un dezechilibru structural major, cu importuri masive de produse agroalimentare şi materii prime care concurează direct producţia internă, liberalizarea suplimentară a schimburilor riscă să submineze sustenabilitatea economică a fermelor româneşti şi să pună în pericol securitatea şi siguranţa alimentară. Diferenţele semnificative de standarde şi costuri de producţie, inclusiv utilizarea în statele Mercosur a unor pesticide interzise în Uniunea Europeană şi un sistem de control sanitar-veterinar şi fitosanitar considerat deficitar, amplifică aceste riscuri”, a transmis organizaţia într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, de peste doi ani, Clubul Fermierilor Români avertizează consecvent autorităţile competente de la nivel naţional şi european asupra pericolelor pe care acordul UE–Mercosur le reprezintă pentru agricultura românească şi exercită presiuni instituţionale pentru ca aceste riscuri să fie asumate şi corect gestionate de către decidenţii aflaţi în conducerea acestor instituţii.

„Clubul Fermierilor Români solicită respingerea acordului UE–Mercosur în forma actuală şi cere instituţiilor statului să promoveze o abordare care să protejeze competitivitatea producătorilor autohtoni şi capacitatea de producţie agroalimentară naţională, inclusiv prin mecanisme solide de compensare şi fonduri dedicate sectoarelor vulnerabile. Acordul UE–Mercosur nu poate fi acceptat atâta timp cât pune fermierii români în dezavantaj clar faţă de concurenţii lor din afara Uniunii”, a declarat Florian Ciolacu, directorul executiv al Clubului Fermierilor Români.

Clubul Fermierilor a publicat comunicatul după ce în dimineața zilei de 19 decembrie preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că România susţine proiectul de acord de liber-schimb și că rezervele avute în trecut au fost depăşite după discuţii au agricultorii.

Şeful statului a spus de asemenea că deschiderea spre o piaţă atât de mare ca America de Sus este utilă pentru România.