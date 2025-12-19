Clubul Fermierilor cere președintelui Dan să respingă acordul comercial dintre UE și Mercosur: „Riscă să pună în pericol securitatea alimentară”

Clubul Fermierilor Români avertizează, vineri seară, că acordul comercial UE–Mercosur, în forma sa actuală, riscă să afecteze grav agricultura românească. Organizaţia a cerut Administraţiei Prezidenţiale respingerea acordului, considerând că acesta poate genera riscuri semnificative pentru competitivitatea agriculturii româneşti, sustenabilitatea fermelor autohtone şi securitatea alimentară naţională, informează News.ro.

Clubul Fermierilor Români a transmis, vineri seară, poziţia referitoare la acordul comercial UE–Mercosur (Argentina, Bolivia, Brazilia, Paraguay și Uruguay) avertizând că riscă să afecteze grav agricultura românească, „prin accentuarea dezechilibrelor comerciale şi creşterea presiunii asupra preţurilor pentru sectoare sensibile precum carnea de pasăre, vită şi porc, produsele lactate, furajele, uleiul de floarea-soarelui, zahărul şi alte produse strategice”.

„Un dezechilibru structural major”

„În contextul în care relaţiile comerciale agroalimentare dintre România şi statele Mercosur sunt deja marcate de un dezechilibru structural major, cu importuri masive de produse agroalimentare şi materii prime care concurează direct producţia internă, liberalizarea suplimentară a schimburilor riscă să submineze sustenabilitatea economică a fermelor româneşti şi să pună în pericol securitatea şi siguranţa alimentară. Diferenţele semnificative de standarde şi costuri de producţie, inclusiv utilizarea în statele Mercosur a unor pesticide interzise în Uniunea Europeană şi un sistem de control sanitar-veterinar şi fitosanitar considerat deficitar, amplifică aceste riscuri”, a transmis organizaţia într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, de peste doi ani, Clubul Fermierilor Români avertizează consecvent autorităţile competente de la nivel naţional şi european asupra pericolelor pe care acordul UE–Mercosur le reprezintă pentru agricultura românească şi exercită presiuni instituţionale pentru ca aceste riscuri să fie asumate şi corect gestionate de către decidenţii aflaţi în conducerea acestor instituţii.

„Clubul Fermierilor Români solicită respingerea acordului UE–Mercosur în forma actuală şi cere instituţiilor statului să promoveze o abordare care să protejeze competitivitatea producătorilor autohtoni şi capacitatea de producţie agroalimentară naţională, inclusiv prin mecanisme solide de compensare şi fonduri dedicate sectoarelor vulnerabile. Acordul UE–Mercosur nu poate fi acceptat atâta timp cât pune fermierii români în dezavantaj clar faţă de concurenţii lor din afara Uniunii”, a declarat Florian Ciolacu, directorul executiv al Clubului Fermierilor Români.

Proteste în Europa

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că România susţine proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, rezervele avute în trecut fiind depăşite după discuţii au agricultorii. Şeful statului conderă că deschiderea spre o piaţă atât de mare ca America de Sus este utilă pentru România.

Mii de fermieri au protestat la Bruxelles faţă de politica agricolă europeană (PAC), faţă de reducerile prevăzute în bugetul PAC şi faţă de proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, precum şi faţă de taxa oentru emisiile de carbon.

Încă de la răsărit, sute de tractoare s-au îndreptat spre capitală, provocând întârzieri importante şi blocaje pe principalele rute de acces, traficul fiind complet întrerupt în unele locuri. Situaţia s-a tensionat în cursul dimineţii în anumite zone şi a escaladat în cursul după-amiezii, în special în apropierea pieţei Luxemburg, unde Poliţia a folosit tunuri de apă şi gaze lacrimogene, după ce s-a aruncat cu diverse obiecte şi au fost aprinse focuri în mai multe locuri.

Potrivit unui bilanţ oficial al Poliţiei din Bruxelles, raportat de presă, 7.300 de fermieri au participat joi la manifestaţia împotriva tratatului de acord între UE şi ţările Mercosur, dintre care 4.000 de francezi, potrivit sindicatului FNSEA. Au fost numărate aproximativ 950 de tractoare.

Franceinfo preciza însă că sindicateloe agricole vorbesc mai degrabă de 11.000 de manifestanţi.

Copa-Cogeca, principalul sindicat agricol european, se aştepta la cel puţin 10.000 de participanţi din mai multe ţări, în special din Franţa.