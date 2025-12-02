ULTIMA ORĂ Artan, solistul trupei Partizan și fondatorul Timpuri Noi, a murit. Adrian Pleșca avea 64 de ani

Cunoscutul solist vocal Artan, pe numele său real Adrian Pleșca, de la formația Partizan, a încetat din viață marți, 2 decembrie, a confirmat, în această seară, pentru HotNews, un membru al trupei de rock.

Informația, publicată inițial de bucurestifm.ro, a fost confirmată și de Alin Dinca, solistul formației Trooper.

„Drum lin… Pleșca Adrian. Becul s-a stins”, a scris Dinca, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook, alături de o fotografie cu Artan în tinerețe.

Și Radio Guerrilla a postat un mesaj similar pe Facebook. „Drum bun, Adrian “Artan” Pleșca! Mulțumim”, a fost mesajul publicat de postul de radio.

MetalHead, organizator de concerte rock, a avut, de asemenea, un scurt mesaj pentru artistul care s-a stins.

Adrian Pleșca avea 64 de ani, artistul fiind născut în 1961.

„Voce extrem de cunoscută a rockului românesc, Artan a fost nu doar fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, ci a și activat în Corul Radio România, după cum povestea artistul pe 9 mai 2025”, scrie bucurestifm.ro.

Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără Perfect (1992), Adeline (1998) și Umbrela (2011).

Totodată, cea mai cunoscută piesă de la Partizan este „Fata mea” (2002).

Implicat într-un scandal recent

Recent, artistul a fost acuzat de agresiune. Mama unei fete de 18 ani a susținut că Artan a încercat să o sărute și pe fiica sa, fără consimțământ, în clubul nJoy, din București, pe 20 octombrie.

Contactat la acel moment de HotNews, Adrian Pleșca a recunoscut că a sărutat o „fată tânără și drăguță”, motivând că „că o vedeam mai așa, mai îngândurată”.

Poliţia Capitalei a anunţat, ulterior, că s-a autosesizat. Poliţiştii au menţionat că nu a fost formulată nicio plângere penală şi nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate, încurajând potenţialele victime să se adreseze autorităţilor.

Mesajul trupei Partizan în urma scandalului

Membrii trupei Partizan, cu care Adrian Pleşca a colaborat de peste 15 ani, au transmis atunci că nu au asistat niciodată la un asemenea comportament din partea lui Artan, însă situaţia creată ar fi putut avea legătură cu posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă, care i-au afectat discernământul. Ei au considerat cazul ca fiind unul izolat şi au transmis că se delimitează de „orice formă de violenţă, discriminare sau comportament lipsit de respect”.

„În astfel de situaţii, prima voce care trebuie ascultată este întotdeauna cea a persoanelor afectate. În plus, Artan a recunoscut răspunderea pentru consecinţele celor întâmplate, iniţial într-un mod stângaci, prin intermediul presei, iar ulterior şi-a cerut public scuze într-un mesaj video. Cel mai important acum este cum se simt persoanele afectate, ce se poate face pentru a le sprijini şi cum putem contribui la repararea răului produs”, au scris, pe 23 octombrie, pe Facebook, membrii trupei Partizan.

„În toţi anii aceştia, în numeroase contexte şi locuri, nu am asistat niciodată la un asemenea comportament din partea lui. Am interacţionat mereu cu oamenii înainte şi după concerte, uneori în context social în care se consuma alcool, fără incidente similare”, au mai transmis membrii trupei.

Aceştia au precizat că nu acceptă „etichete degradante sau simplificatoare”, dar nici nu minimalizează faptele.

„În toată activitatea noastră împreună, nu am întâlnit la el comportament cu tentă sexuală sau agresivă, ceea ce face ca acest incident să fie complet atipic şi îngrijorător. Însă responsabilitatea pentru acest gest îi aparţine în totalitate. Ne cerem scuze public, în numele trupei, faţă de persoanele afectate şi faţă de public. Suntem deschişi la dialog şi la orice formă de reparaţie morală posibilă. Ne dorim ca astfel de situaţii să nu se mai repete”, a mai transmis atunci trupa de rock.