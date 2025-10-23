Trupa Partizan, după acuzațiile la adresa lui Artan: „Ne delimităm de orice formă de comportament lipsit de respect. Incidentul este izolat, dar responsabilitatea îi aparține în totalitate”

Trupa Partizan a reacționat joi, într-o postare pe Facebook, după ce o mamă l-a acuzat pe solistul Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, că i-a „hărțuit” fiica în vârstă de 18 ani și apoi a mers „la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”.

„Credem că este momentul să ne exprimăm și noi punctul de vedere în legătură cu incidentul de la nJoy, incident în care a fost implicat colegul nostru, Artan, membru constant al trupei de peste 15 ani”, au transmis membrii trupei Partizan.

„În astfel de situații, prima voce care trebuie ascultată este întotdeauna cea a persoanelor afectate. Artan a recunoscut răspunderea pentru consecințele celor întâmplate și și-a cerut public scuze într-un mesaj video. Cel mai important acum este cum se simt persoanele afectate, ce se poate face pentru a le sprijini și cum putem contribui la repararea răului produs”, au adăugat aceștia.

Trupa spune că, de-a lungul celor 15 ani de colaborare, nu a existat un comportament similar din partea solistului. Partizan susține că situația ar putea fi legată de „posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă, care au afectat discernământul lui Artan”, însă precizează că „acest lucru nu scuză comportamentul său și nu diminuează impactul asupra celor afectați”.

„Ne delimităm ferm de orice formă de violență, discriminare sau comportament lipsit de respect. În același timp, credem că situaţia creată are legătură cu posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă, care au afectat discernământul lui Artan. Totuși, acest lucru nu scuză comportamentul său și nu diminuează impactul asupra celor afectați de eveniment”, au continuat aceștia.

„Nu acceptăm etichete degradante sau simplificatoare, dar nici nu minimalizăm faptele. În toată activitatea noastră împreună, nu am întâlnit la el comportament cu tentă sexuală sau agresivă, ceea ce face ca acest incident să fie complet atipic și îngrijorător. Însă responsabilitatea pentru acest gest îi aparține în totalitate”, au mai transmis membrii trupei.

Formația își cere scuze public „față de persoanele afectate și față de public” și se declară „deschisă la dialog și la orice formă de reparație morală posibilă”.

Artan, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, acuzat că a sărutat fără consimțământ o adolescentă, într-un club din București

Într-o postare pe rețelele sociale, mama unei fete de 18 ani l-a acuzat pe Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de scenă Artan, că i-a „hărțuit” fiica la un eveniment dintr-un local din București și apoi a mers „la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”.

Solistul a transmis miercuri seară pe Facebook „niște explicații în legătură cu seara nefericită”.

„Folosesc acest filmuleț pentru a vă spune că regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagnosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, câteodată mi se întâmplă lucruri mai bizare, de care trec ușor doar cei care mă cunosc foarte bine. Altfel, în public, câteodată sunt înțeles greșit”, a declarat artistul într-un mesaj video.

El nu a menționat „diagnosticul” și nici „tratamentul” la care se referă.

„Îmi pare foarte rău, cer părților vătămate să mă ierte, și să știți că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să îmi exprim ideile și vor fi alături de mine”, a conchis Artan.

Contactat de HotNews.ro, Artan spusese inițial că a sărutat o „fată tânără și drăguță”, motivând „că o vedeam mai așa, mai îngândurată”.

Miercuri, Poliția Capitalei a anunțat că „s-a sesizat din oficiu cu privire la aspectele semnalate în mediul online, pentru stabilirea situației de fapt”. Instituția a precizat că, până la acest moment, „nu a fost formulată nicio plângere penală și nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate”.

Tot miercuri, reprezentanții nJOY Garden & Club, localul în care a avut loc incidentul, au declarat că au aflat de pe rețelele sociale despre cele întâmplate și că se disociază „ferm de orice manifestări de acest gen și de orice formă de inechitate”.

Foto: © Empire331 | Dreamstime.com