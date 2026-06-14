Adrian Veștea le răspunde liderilor PNL care îl acuză de trădare: „Nu e o amenințare. Este un moment de responsabilitate” / Ciucu i-a răspuns imediat

Adrian Veștea, între Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, la aniversarea a 150 de ani de la fondarea partidului Foto: INQUAM Photos

„România nu-și mai permite blocaje”, spune Adrian Veștea după ce a acceptat nominalizarea de premier făcută de Nicușor Dan. Liberalul respinge acuzațiile de trădare venite din partid și cere de urgență reluarea negocierilor pro-europene pentru stabilitatea țării.

„Am acceptat astăzi nominalizarea pentru funcția de prim-ministru al României. Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Înțeleg foarte bine ce înseamnă acest moment: este o onoare, dar mai ales o responsabilitate uriașă, într-o perioadă în care România nu-și mai permite blocaje, ezitări și drumuri începute, dar abandonate la jumătate”, a scris Adrian Veștea pe Facebook.

El le răspunde liberalilor care l-au acuzat de „trădare” și „complot”, transmițându-le că decizia sa nu este o amenințare la adresa partidului.

„Vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede: ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate. Responsabilitatea de a duce mai departe reformele începute de guvernul condus de Ilie Bolojan. Responsabilitatea de a confirma că PNL își asumă guvernarea atunci când România are nevoie de stabilitate. Responsabilitatea de a demonstra că suntem partidul care își asumă deciziile importante pentru România”, spune Veștea.

„L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în proiectele sale și voi continua acele proiecte despre care am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români. Asta nu se schimbă.”

Imediat după desemnarea lui Viștea, Ilie Bolojan l-a acuzat președintele Nicușor Dan de „o evidentă încercare de rupere a PNL”. Conducerea PNL nu a fost „informată anterior”, „nici eu personal” de președinte, a mai spus Bolojan.

De asemenea, Veștea mai spune că PNL „trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene și să identifice soluțiile pentru continuarea guvernării”. „Nu pentru funcții. Nu pentru calcule mărunte. Ci pentru România și pentru oamenii care au nevoie de stabilitate, dezvoltare și proiecte duse până la capăt.”

„PNL nu se retrage atunci când este greu. Datoria noastră este să fim acolo unde se decide viitorul României și să ne facem treaba cu seriozitate, curaj și respect față de oameni. România are nevoie de stabilitate. România are nevoie de dezvoltare. România are nevoie ca PNL să rămână un partid responsabil, pro-occidental și puternic”, a conchis el.

Ciucu: „Ai complotat și ai trădat”

O reacție imediată la mesajul lui Veștea a venit din partea lui Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, care a catalogat nominalizarea lui în funcția de premier drept „un complot” și „o trădare.”

„Adrian, sunt cuvine fără rost. Ai complotat împotriva colegilor tăi. Ai complotat și ai trădat încrederea noastră a tuturor. Am aflat din presă. Tu știai de joi, de când nu ai venit la ședință. Uràt! Foarte urât!”, a scris Ciucu într-un comentariu pe Facebook.

Și alți lideri din PNL au reacționat critic la nominalizarea lui Adrian Veștea. În timp ce Ilie Bolojan a numit-o „un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, Robert Sighiartău i-a adus acuzații președintelui Nicușor Dan.

„În această dimineață, la ora la care milioane de români se pregăteau să meargă la biserică, președintele Nicușor Dan și-a asumat deschis și fără echivoc confruntarea cu Partidul Național Liberal. Prin desemnarea pentru funcția de premier a unui prim-vicepreședinte al PNL, fără consultarea partidului și fără existența unui mandat din partea acestuia, președintele a ales să intervină direct în viața internă a Partidului Național Liberal”, acuză Sighiartău.

De asemenea, Alexandru Muraru, deputat și preşedinte al PNL Iaşi, a denunțat nominalizarea lui Adrian Veștea la funcția de prim-ministru drept o încercare de a dinamita partidul din interior.

„Domnul Nicușor Dan întoarce armele împotriva PNL pentru iresponsabilitatea PSD. Propunerea de premier venită în această dimineață din partea președintelui României este inacceptabilă, nesustenabilă, și este un atac îndreptat împotriva Partidului Național Liberal”, a spus Muraru.