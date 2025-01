Află modificările fiscale aduse de noul an la TaxEU Forum București!

Companiile se confruntă cu noi provocări la început de 2025, ca urmare a noilor modificări legislative anunțate, ce determină efecte importante în domeniul fiscal. TaxEU Forum, evenimentul unde sunt analizate noutățile în fiscalitate, se întoarce cu o nouă ediție în 2025, ce va avea loc pe 13-14 februarie, la Hotel JW Marriott, în București. Specialiștii în taxe vor primi, într-o conferință și 8 seminare aplicate, un pachet complet de informații actualizate și vor învăța ce soluții garantează conformitatea cu legislația, într-un mediu fiscal dinamic.

Conferința TaxEU Forum București va reuni, pe 13 februarie, experți fiscali reputați, pentru a prezenta schimbările recent adoptate și a explica concret efectele acestora în context economic. În cele 4 sesiuni de conținut, vorbitorii invitați vor oferi o perspectivă de ansamblu asupra noilor reglementări fiscale, dar și soluții de adaptare la problemele întâmpinate, pentru diminuarea impactului generat de acestea.

Participanții vor avea ocazia să exploreze măsurile fiscale, să își actualizeze setul de cunoștințe și să descopere bune practici dovedite, alături de cei mai buni specialiști din România.

Pe 14 februarie, în cea de-a doua zi a evenimentului, vor avea loc seminarele în cadrul cărora participanții pot aprofunda subiectele momentului în fiscalitate, prin exemple și spețe practice. Cele 8 seminare, susținute de marile companii de consultanță de pe piață, sunt special concepute pentru a răspunde la toate întrebările legate de aplicarea noilor norme fiscale.

TaxEU Forum București aduce în fiecare an pe scenă profesioniști cu activitate remarcabilă și experiență relevanță. O parte dintre vorbitorii care vin la microfonul ediției de anul acesta sunt:

· Alex Milcev (Partener, Lideral Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, EY România și Moldova)

· Angela Roșca (Managing Partner, Taxhouse-Taxand România)

· Gabriel Biriș (Co-Managing Partner, Biriș Goran SPARL)

· Ruxandra Târlescu (Tax, Legal & People Partener, PwC România)

· Dan Manolescu (Președinte, Camera Consultanților Fiscali, Tax Partner–Soter & Partners)

· Mihaela Mitroi (Managing Partner, Grupul GTA)

· Anca Grigorescu (Partener, bpv Grigorescu Ștefănică)

· Dan Schwartz (Managing Partner, RSM Romania)

· Bianca Vlad (Partner, Tax, Forvis Mazars in Romania)

· Mariana Vizoli (Independent Tax Consultant)

· Dan Bărăscu (Headof Tax, Partener, BDO România)

· Miruna Enache (Partener, Lider al Departamentului de Asistență Fiscală înTranzacții, EY România & Moldova, EY CESA Tax Markets Leader)

· Daniela Zar (Partener| FCCA| Consultant fiscal | TPA România)

· Mitel Spătaru (Tax Partner, Crowe România)

· Theodor Artenie (Tax Advisor, Counsel, Kinstellar Tax & Finance)

· Alina Andrei (Partener, Cabot Transfer Pricing in Cooperation with Biriș Goran)

· Ciprian Păun (Partener și Coordonator, NNDKP Cluj-Napoca)

· Av. Dr. Luisiana Dobrinescu (Avocat Coordonator, Dobrinescu Dobrev).

Mai mult, pauzele evenimentului reprezintă o ocazie unică pentru a socializa alături de specialiștii în taxe din cadrul companiilor, economiștilor, profesioniștilor contabili, directorilor financiari sau economici, consultanților fiscali sau auditorilor prezenți, într-un cadru relaxat și o atmosferă de cinci stele.

Participarea la eveniment este posibilă exclusiv cu prezența fizică, în sala de conferință de la Hotel JW Marriott din București.

Pentru a fi la curent cu noutățile despre agenda și vorbitorii noii ediții TaxEUForum București 2025

TaxEU Forum București 2025 este organizat de Evensys în parteneriat cuTaxHouse-Taxand România, EY România, BirișGoran, BDO România, RSM Romania, TPA România, bpv Grigorescu Ștefănică, Forvis Mazars in Romania, PwC România, Crowe România, Grupul GTA, Kinstellar și Dobrinescu Dobrev.

Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu peste 18 ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminare proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar& Investiții, HR, Real Estate, Production și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.

