VIDEO Actorul James Woods a izbucnit în plâns la CNN, în timp ce povestea cum și-a pierdut casa în incendiile din Los Angeles. „Totul a dispărut”

Actorul James Woods şi-a pierdut casa din Pacific Palisades în incendiile din sudul Californiei care continuă să devasteze părţi din Los Angeles. Actorul a izbucnit în lacrimi, într-o intervenție la CNN, în timp ce povestea cât de devastat este cartierul său.

Vorbind la CNN, actorul în vârstă de 77 de ani din „Vampires” şi „Once Upon a Time in America” a izbucnit în lacrimi discutând despre situaţia dureroasă din cartierul său.

„Într-o zi înoţi în piscină şi a doua zi totul a dispărut”, a spus Woods, vorbind în direct cu Pamela Brown de la CNN, potrivit News.ro.

El şi-a amintit de un moment emoţionant în care nepoata soţiei sale, Sara Miller-Woods, în vârstă de 8 ani, şi-a recuperat puşculiţa pentru a-i ajuta să îşi reconstruiască casa.

Woods a povestit cum a fost evacuat şi cum l-a ajutat pe vecinul său în vârstă de 94 de ani, care suferă de demenţă, să ajungă în siguranţă.

„A fost lăsat singur”, a spus Woods. „Era atât de mult haos, era ca un infern. Toate casele ardeau în jurul nostru”, a adăugat acesta.

