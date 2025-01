Cel mai mare producător auto din lume va investi în rachete

Cel mai mare producător auto din lume ca număr anual de mașini produse, Toyota Motor Corp., investește într-un startup japonez care își propune să producă în masă rachete ușoare și, într-o zi, să concureze cu jucătorii mari pentru o felie din industria spațială comercială aflată în ascensiune, relatează Bloomberg.

Interstellar Technologies Inc. a anunțat marți că a obținut o finanțare de 7 miliarde de yeni (44 de milioane de dolari) de la Toyota, iar constructorul auto va primi în schimb un loc în consiliul său de administrație pentru această investiție.

Bloomberg notează că mutarea ilustrează cel mai recent semn al progresului în eforturile guvernului japonez de a sprijini sectorul privat spațial al țării.

Totuși, pentru companiile la început de drum, rămâne o provocare să țină pasul într-un domeniu dinamic și competitiv, dominat din ce în ce mai mult de giganți precum SpaceX al lui Elon Musk.

În timp ce SUA lansează peste 100 de rachete pe an, iar China câteva zeci, Japonia rămâne la un număr redus de lansări reușite, sub 10 în fiecare an.

Japonia a realizat trei lansări în 2023, potrivit declarației Interstellar. Aceasta evidențiază un spațiu considerabil pentru îmbunătățiri, având în vedere obiectivul de a efectua 30 de lansări anual până la prima jumătate a anilor 2030.

Toyota visează să concureze SpaceX într-o bună zi

Japonia va avea nevoie de o „transformare structurală a industriei spațiale interne” pentru a-și îndeplini această promisiune, a declarat Interstellar. Compania intenționează să „valorifice expertiza din industria auto, inclusiv metodele de producție ale Toyota, pentru a transforma fabricarea rachetelor într-un proces de înaltă calitate, rentabil și scalabil”, se arată în comunicat.

Președintele Toyota, Akio Toyoda, a prefațat această investiție într-un discurs susținut luni la târgul tehnologic CES, în Las Vegas, spunând că interesul companiei auto pentru rachete face parte dintr-un efort mai amplu de a inova în domeniul transporturilor. De asemenea, a indicat că Toyota speră să concureze cu Space Exploration Technologies Corp., cunoscută mai bine sub numele de SpaceX, compania-soră a Tesla Inc., deținută de Musk.

„Viitorul mobilității nu ar trebui să se limiteze doar la automobile. Sau doar la o singură companie auto, dacă tot discutăm despre asta”, a spus Toyoda.

Toyota a început să colaboreze cu Agenția de Explorare Aerospațială a Japoniei (JAXA) în 2019 pentru un rover lunar care va fi utilizat în cadrul programului Artemis al NASA, destinat readucerii astronauților pe Lună.

Astronauții vor putea călători fără costume spațiale în roverul Toyota și vor explora suprafața lunară pentru perioade mai lungi, a declarat Departamentul de Stat al SUA în aprilie, după ce cele două guverne au semnat un acord pentru acest vehicul.