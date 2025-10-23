Airbus și marii săi rivali din domeniul aerospațial au anunțat oficial acordul prin care speră să oprească ascensiunea în Europa a rețelei Starlink

Ingineri ai Airbus inspectează înainte de lansare sonda spațială JUICE pe care compania franceză a dezvoltat-o împreună cu Agenția Spațială Europeană, FOTO: Lionel Bonaventure / AFP / Profimedia

Grupurile aerospațiale europene au anunțat joi dimineața un acord preliminar pentru a-și reuni activitățile neprofitabile de producție a sateliților, unindu-și forțele după luni de negocieri într-o încercare de a contracara creșterea fulminantă a Starlink, rețeaua de internet prin satelit a companiei SpaceX deținută de miliardarul Elon Musk, și a altor rivali, transmite Reuters.

Mult așteptatul acord dintre Airbus, Thales și Leonardo are ca scop crearea unei noi entități începând din 2027, care va trebui însă aprobată de către autoritățile europene de reglementare în condițiile în care acestea s-au opus unor astfel de inițiative în trecut din cauza îngrijorărilor legate de formarea unui monopol.

Cele 3 companii au declarat într-un comunicat că noua entitate, care încă nu are un nume oficial, va angaja 25.000 de persoane în întreaga Europă. Părțile implicate estimează de asemenea că ea va avea venituri anuale de cel puțin 6,5 miliarde de euro, raportat la datele financiare de anul trecut.

Cum va funcționa noua companie gigant

Airbus va deține 35% din noua structură, în timp ce Thales și Leonardo vor deține câte 32,5% fiecare, se arată în comunicat, care adaugă că entitatea va funcționa sub control comun, cu o structură de guvernanță echilibrată.

Potrivit companiilor, fuziunea din domeniul spațial ar urma să genereze „câștiguri anuale din sinergii de ordinul sutelor de milioane de euro” la nivelul veniturilor operațional. Ele se așteaptă însă ca veniturile suplimentare generate de fuziune să apară la câțiva ani după lansarea noii entități economice.

Negocierile dintre cele trei grupuri aerospațiale, sub numele de cod „Proiectul Bromo”, au început anul trecut, având ca model de cooperare producătorul european de rachete MBDA, deținut de Airbus, Leonardo și BAE Systems.

Cei mai importanți producători de sateliți ai Europei au concurat mult timp pentru a construi nave spațiale complexe aflate pe orbită geostaționară, însă au fost afectați de apariția sateliților mici și ieftini plasați pe orbită joasă.

Un acord pentru „autonomia Europei”

Directorii executivi ai celor trei companii au declarat într-un comunicat comun că fuziunea va ajuta guvernele să asigure „autonomia Europei în domeniul strategic al spațiului”.

Acordul va reuni activitățile de producție și servicii ale Thales Alenia Space și Telespazio – două societăți mixte între Leonardo și Thales – precum și diverse afaceri spațiale și digitale ale celor 3 companii implicate în acord.

Reuters a relatat la începutul acestei săptămâni că cele trei grupuri aerospațiale au ajuns la un acord-cadru privind fuziunea propusă a activităților lor din domeniul sateliților.

Acordul dintre cele trei companii – care au avut, fiecare, perioade de relații tensionate în trecut – a fost salvat după ce negocierile s-au lovit, pe parcursul verii, de obstacole legate de guvernanță și evaluare.

În cazul Airbus, negocierile au fost complicate și de criza guvernamentală care a zguduit Franța.