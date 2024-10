Alege Orange și bucură-te de 50% reducere la portare, alături de noutăți atractive și servicii simplificate!

Totul în jurul nostru se schimbă într-un ritm alert, iar tehnologia devine din ce în ce mai esențială în viața de zi cu zi. Însă atunci când așteptările sunt tot mai mari, ai nevoie de o rețea pe măsură și de o super-ofertă! Așadar, dacă nu ești încă parte din familia Orange, acum este momentul perfect să faci pasul. Prin oferta de portare, beneficiezi de 50% reducere timp de doi ani la orice abonament mobil sau la pachetele complete Fibra + TV + Mobil. Performanța rețelei Orange este mai accesibilă ca niciodată!

În contextul unei piețe din ce în ce mai competitive, Orange lansează o campanie de portare atractivă, care aduce laolaltă toate beneficiile oferite pe parcursul acestui an, alături de o ajustare minoră a portofoliului de abonamente. Aceste schimbări au rolul de a simplifica ofertele și de a le face mai accesibile pentru toate categoriile de utilizatori. Cu un puternic accent pe performanță, tehnologie și accesibilitate, Orange continuă să se poziționeze ca o alternativă de încredere pe piața de telecomunicații din România.

Tehnologie de ultimă generație la prețuri accesibile

Chiar dacă ai la dispoziție o varietate de opțiuni, Orange rămâne lider pe piața telecomunicațiilor, aducându-ți cele mai bune performanțe atât pe rețeaua de fibră optică, cât și pe cea mobilă. Astfel, dacă în trecut accesul la rețeaua 5G era rezervat abonamentelor de top, acum Orange face un pas semnificativ, oferind acces 5G/5G+ pentru toate pachetele disponibile, astfel încât toți clienții să se bucure de viteze deosebite.

Pe lângă performanța tehnică, Orange nu uită de confortul tău – utilizatorul. Beneficiul RLAH (Roam Like At Home) îți garantează aceeași calitate a serviciilor, chiar și în afara României, în spațiul SEE (Spațiul Economic European), astfel încât să poți rămâne conectat oriunde te-ai afla.

În plus, compania își propune să îți ofere tehnologie de ultimă generație la prețuri accesibile. Această strategie se reflectă în noua campanie de portare, care te întâmpină cu o reducere de 50% la orice abonament mobil sau pachet Fibra + TV + Mobil pe o perioadă de doi ani. Așadar, Orange este aici să îți aducă nu doar servicii de calitate, ci și o experiență de utilizare plăcută și accesibilă!

Ce aduce nou această campanie?

Printre noutățile acestei campanii, Orange îți aduce o simplificare a portofoliului de abonamente. Pachetele au fost redenumite, iar acum nu mai conțin în titlu valoarea abonamentului, ceea ce le face mai ușor de înțeles. Astfel, poți alege din opțiunile Fun, Fun Plus, Smart, Smart Plus și Smart Elite, disponibile la prețuri accesibile de 6, 8, 11, 15 și 25 de euro.

Fiecare pachet îți oferă acces 5G/5G+, împreună cu alte beneficii atrăgătoare, cum ar fi Netflix gratuit timp de 3 luni pentru Smart Plus și Smart Elite, sau o reducere de 50% pentru HBO la pachetele Smart.

Aceste oferte reflectă angajamentul Orange de a face tehnologia mai accesibilă. Indiferent dacă ești parte dintr-o familie, un pasionat de jocuri sau un profesionist care lucrează de la distanță, noua ofertă îți aduce performanța și tehnologia la îndemână.

Portează-te acum la Orange și bucură-te de 50% reducere la orice abonament mobil sau orice pachet Fibra + TV + Mobil, pe cea mai rapidă rețea!

De ce să alegi Orange:

Performanță de neegalat : Rețeaua Orange poate îmbunătăți viața de zi cu zi, adaptându-se perfect stilului tău de viață;

: Rețeaua Orange poate îmbunătăți viața de zi cu zi, adaptându-se perfect stilului tău de viață; Pentru tineri influenceri : Copiii care visează să devină influenceri pot face live-uri fără întreruperi, conectându-se cu comunitatea lor în timp real;

: Copiii care visează să devină influenceri pot face live-uri fără întreruperi, conectându-se cu comunitatea lor în timp real; Gaming fără limite : Fie că ești pasionat de jocuri video sau joci ocazional, o conexiune rapidă face totul mai plăcut și mai captivant.

: Fie că ești pasionat de jocuri video sau joci ocazional, o conexiune rapidă face totul mai plăcut și mai captivant. Flexibilitate pentru adulți: Lucrezi online? Orange îți oferă suportul de care ai nevoie pentru a fi productiv, indiferent dacă ești acasă, în parc sau într-o cafenea.

Raport calitate-performanță-preț

Cu o tradiție solidă în livrarea performanței de top, Orange își ajustează acum strategia pentru a răspunde mai bine nevoilor clienților săi. Odată cu noua semnătură de brand, accentul se mută pe un raport calitate-performanță-preț mai competitiv, ceea ce înseamnă că tehnologia de ultimă generație devine accesibilă unui număr mai mare de oameni decât ai fi crezut vreodată.

Această abordare se concentrează pe simplificarea ofertei, facilitând utilizatorilor găsirea soluțiilor care se potrivesc stilului lor de viață. Orange nu mai este doar o alegere pentru cei care caută excelență; devine o opțiune atractivă și pentru cei care doresc să beneficieze de tehnologie de vârf fără a face compromisuri la preț.

Un alt diferențiator important rămâne performanța rețelei, în special viteza. Astfel, conform unui raport publicat de ANCOM, în ultimii șase ani, Orange a furnizat cele mai mari viteze medii de download atât pentru internetul fix, cât și pentru cel mobil, reafirmând astfel poziția de lider al companiei în piața telecomunicațiilor din România.

Noua campanie de portare de la Orange vine cu oferte atractive și performanță accesibilă, oferind utilizatorilor o experiență completă, de la accesul la rețele de ultimă generație, la pachete flexibile și prețuri competitive. Acum este momentul ideal să te portezi la Orange, fie că ești în căutarea unui abonament mobil sau a unui pachet complet Fibra + TV + Mobil.

Articol susținut de Orange