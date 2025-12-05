Alegeri București. Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, mesaj împreună înaintea scrutinului de duminică: „De votul dumneavoastră depinde cum va arăta Capitala în anii următori”

Candidatul PNL la Primăria Capitalei și premierul Ilie Bolojan au transmis, vineri seară, un mesaj bucureștenilor care vor vota duminică. Ciucu îi îndeamnă pe alegători să voteze împotriva extremiștilor și populiștilor, în timp ce Bolojan numește votul pentru Ciucu, un „vot util”.

„Am avut o ultimă ședință de campanie. Suntem mobilizați, suntem încrezători. Sunt convins că lucrurile vor decurge în condiții foarte, foarte bune. Vă rog, veniți la vot! Este un vot important pentru București, pentru noi toți”, a transmis Ciprian Ciucu.

Primarul Sectorului a spus și că are încredere în bucureșteni că vor vota „cu sufletul și cu mintea”.

„Veți vota calculat, astfel încât să ținem extremismul și populismul în afara Bucureștiului”, a mai adăugat candidatul.

Ciucu, „votul util”

În continuarea lui Ciprian Ciucu, premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța fiecărui vot, pentru că la primărie, alegerile au loc într-un singur tur. „De votul dumneavoastră depinde cum va arăta Bucureștiul în anii următori. O Capitală bine administrată înseamnă un oraș care se dezvoltă și o locomotivă pentru țara noastră”, a declarat Ilie Bolojan.

El a explicat că, pe baza experienței sale în administrația locală, la Oradea, are încredere că Ciprian Ciucu „va face lucruri mari pentru București, așa cum a demonstrat în acești ani în Sectorul 6”.

„Votul pentru București este votul util, votul pentru Ciprian Ciucu. Succes, Ciprian!”, a conchis premierul.

Campania electorală pentru București se va încheia sâmbătă, 6 decembrie, la ora 07:00.

Ce spun ultimele sondaje despre candidați

În ultimul sondaj publicat vineri, de către CURS și Avangarde, candidatul PSD Daniel Băluță este cotat la 27%, Ciprian Ciucu de la PNL la 24%, iar Cătălin Drulă de la USR este cotat cu 21%. Anca Alexandrescu este cu trei procente în spatele candidatului USR în lupta pentru alegerile de duminică din București, adică la 18%.

Un alt sondaj publicat, tot vineri, de ARA, la comanda Antena 3 CNN, arată că Daniel Băluță (26%) este pe primul loc în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, urmat la două procente de liberalul Ciprian Ciucu (24%), iar reprezentantul USR, Cătălin Drulă (20%). Anca Alexandrescu, susținută de AUR, este cotată la 18%.

Un sondaj INSCOP publicat joi sugera că Ciucu este pe primul loc (28,9%) în rândul celor care au spus sigur că merg la vot, urmat de Băluță (27.4%), Alexandrescu (21,2%) și Drulă (10,9%). În clasamentul celor care au exprimat o opțiune de vot dar nu sunt siguri că merg la vot, 28.2% au spus că l-ar vota pe Băluță, 27.1% pe Ciprian Ciucu, 21% pe Alexandrescu și 11.1% pe Drulă.

HotNews a centralizat cele mai importante 17 sondaje și arată cum au evoluat scorurile în funcție de două indicatoare: „media” și „mediana”.