Alegeri parlamentare 2024. Un nou sondaj dă AUR pe locul doi după PSD. Partidul lui Șoșoacă trece pragul electoral

PSD conduce în clasamentul intenţiei de vot pentru alegerile parlamentare, urmat de AUR, la o diferență de peste zece procente, conform unui sondaj INSCOP realizat la comanda Libertatea și publicat vineri. În alte două sondaje, realizate de alte case de sondare, pe poziția a doua, după PSD, apărea PNL ca intenție de vot pentru alagerile parlamentare din 1 decembrie.

Mai sunt două săptămâni până la alegerile parlamentare, iar trei sondaje apărute în interval de cinci zile arată care sunt intențiile de vot ale alegătorilor români. În toate trei, PSD este plasat pe prima poziție, în vreme ce datele pentru PNL și AUR sunt diferite.

Cel mai recent sondaj INSCOP, realizat la comanda Libertatea și publicat vineri, arată că în clasamentul intenției de vot la alegerile parlamentare conduce PSD, urmat de AUR și PNL.

„Raportat la cei care şi-au exprimat preferinţa pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur vot (81.7% din total eşantion, eroare 3.3%), 31.1% dintre alegători ar vota cu PSD, 20.7% cu AUR, 16.2% cu PNL, 12.7% cu USR, 5.9% pentru SOS România”, se arată în sondajul realizat de INSCOP, la comanda Libertatea.

Datele pentru sondajul INSCOP Research la comanda Libertatea au fost culese, prin intermediul chestionarului, în perioada 7-12 noiembrie 2024.

Ce spuneau alte două sondaje publicate în această săptămână

Un alt sondaj realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA) la comanda Newsweek, publicat pe 14 noiembrie, arată că PSD ar fi pe primul loc în intențiile de vot, cu 31%, urmat de PNL – 20% și AUR – 16%.

O altă situație e reflectată într-un sondaj realizat de Biroul de Cercetări Sociale (BCS), tot la comanda Newsweek, publicat pe 11 noiembrie, care indica PSD pe primul loc, cu 35%, urmat de PNL – 21,6%, USR – 16,1% și AUR – 12,4%.

Sondajul CIRA a fost realizat telefonic, în perioada 9 – 13 noiembrie. Sondajul BCS a fost realizat în perioada 7 – 10 noiembrie.