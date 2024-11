Al treilea sondaj de joi răstoarnă datele celorlalte două și îl dă pe Ciucă în turul II al alegerilor prezidențiale alături de Ciolacu

Un sondaj realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA) la comanda Newsweek îi dau în marea finală a prezidențialelor pe preşedintele PSD Marcel Ciolacu şi cel al PNL Nicolae Ciucă. Mai devreme HotNews a publicat alte două sondaje dar care îl plasau pe candidatul PNL pe locurile patru sau 5, fără vreo șansă să intre în turul doi. Este al doilea sondaj publicat săptămâna aceasta de CIRA care îl dau pe Ciucă pe locul 2.

Sondajul a fost realizat telefonic, în perioada 9 – 13 noiembrie, pe 1040 de subiecţi. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%.

Toate cele trei sondaje publicate joi au o singură constantă, Marcel Ciolacu pare sigur de turul doi la prezidențiale.

Conform sondajului, preluat de News.ro, clasamentul opțiunilor de vot pentru prezidențiale arată astfel:

Marcel Ciolacu (PSD) – 30%

Nicolae Ciucă (PNL) – 18%

George Simion (AUR) – 17%

Elena Lasconi (USR) – 14%

Mircea Geoană (candidat independent) – 7%

Cristian Diaconescu (candidat independent) – 5%

Călin Georgescu – 4%

Kelemen Hunor (UDMR) – 2%.

Clasamentul opțiunilor la alegerile parlamentere, potrivit sondajului CIRA:

La întrebarea „Pe 1 decembrie 2024, vor avea loc alegeri parlamentare. Cu ce partid aţi vota?”, răspunsurile au fost:

PSD – 31%

PNL – 20%

AUR – 16%

USR – 12%

UDMR – 5%

SOS România – 5%.

64% dintre cei chestionaţi spun că sigur vor vota, iar 23% spun că probabil vor vota, în timp ce 4% declară că probabil nu vor vota, iar 8% declară că sigur nu vor vota.

De asemenea, 61% consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, doar 29% apreciind că direcţia este una bună.

Un sondaj AtlasIntel îi dădea la egalitate pe Lasconi și Simion

Potrivit sondajului AtlasIntel obținut de HotNews.ro și publicat joi, pe primul loc în opțiunile electoratului care merge la vot se află liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu 25,4% din opțiuni. Diferența față de sondajul INSCOP la comanda Libertatea este că lupta pentru locul doi este strânsă între Elena Lasconi și George Simion, amândoi fiind cotați cu 14,2%.

Pe locul 4 se află candidatul PNL, Nicolae Ciucă, cu 10.2%, în timp ce independentul Mircea Geoană, aflat pe primele locuri o lungă perioadă de timp, a căzut pe 5, cu doar 9.1%. În sondajul făcut de INSCOP locurile sunt inversate.

Apărut în ultimele zile în sondaje, fostul „premier din umbră” al AUR, independentul Călin Georgescu, este creditat cu cel mai mare scor de până acum – 7.4%, cu aproape două procente mai mult decât apărea într-un sondaj realizat de Biroul de Cercetări Sociale (BCS), la comanda publicației Newsweek. Sondajul INSCOP de joi, 14 noiembrie, arată, de asemenea, o ascensiune a lui Georgescu.

Un sondaj INSCOP, la comanda ziarulului Libertatea, îl arată pe George Simion tot mai aproape de Marcel Ciolacu

Al doilea sondaj publicat joi este cel realizat de INSCOP, la comanda ziarului Libertatea, care arată că Marcel Ciolacu, liderul PSD, și George Simion, președintele AUR, ar intra în finala pentru Cotroceni.

Potrivit cercetării Inscop, Marcel Ciolacu ar obține 24.8% din voturile celor care spun că se vor prezenta la urne, urmat de George Simion, cu 21.3% și de Elena Lasconi cu 14.3%. Urmează cu 12,2%, Mircea Geoană (independent), 8,8% – Nicolae Ciucă (PNL). Pentru Călin Georgescu (independent) ar opta 5,5% dintre alegători, pentru Cristian Diaconescu (independent) ar opta 4,5%, pentru Kelemen Hunor (UDMR) – 4,3%. Pentru Cristian Terheş (PNCR) ar vota 2% dintre alegători, pentru Ludovic Orban (PMP şi FD) ar vota 0,7%. Ana Birchall (independent) ar obţine 0,7%, iar Alexandra Păcuraru (ADN) 0,7%. 0,2% dintre respondenţi indică alt candidat, potrivit sondajului.

Un alt sondaj CIRA publicat luni, 11 noiembrie, la comanda Evenimentul Zilei, clasamentul arăta astfel: