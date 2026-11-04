Alegerile din SUA comentate de CTP: „Greu pentru Simion și Grindeanu, de unde mai scoate Grindeanu miliardul de dolari să-l dea lui Trump?”

Invitat miercuri la EuropaFM de Cătălin Striblea, gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat rezultatele devastatoare la adresa mișcării MAGA din alegerile midterm americane.

Cristian Tudor Popescu a spus la EuropaFM că efectele înfrângerii republicanilor nu se vor resimți doar în SUA, ci în întreaga lume. El a afirmat că Trump a pierdut masiv în primul rând din cauze economice.

„Dacă americanii nu simțeau pe pielea lor efectele inflației și ale scăderii nivelul de trai, reacția nu ar fi fost nici pe departe atât de puternică: ar fi câștigat doar la limită, poate, democrații”, a spus gazetarul.

Despre efectele asupra României el a spus că există o bulversare printre cei care și-au construit politica pe baza promisiunii MAGA în România.

CTP s-a referit inclusiv la Nicușor Dan, întrebându-se „ce fac acum consilierii care l-au sfătuit să se ducă la acea întâlnire a Consiliului Păcii a lui Trump, de care după nu a mai auzit nimeni”.

Gazetarul a mai spus că Nicușor Dan nu e singurul lovit în această zi surprinzătoare prin magnitudinea victoriei democrate. „Greu pentru Simion și Grindeanu, de unde mai scoate Grindeanu miliardul de dolari să-l dea lui Trump?”

CTP s-a referit la intenția lui Grindeanu ca România să devină membru cu puteri depline al Consiliului Păcii a cărui cotizație costa 1 miliard de dolari, intenție care nu a fost materializată.

În acel moment, Cătălin Stribea a spus „poate strângeau la botez miliardul de euro”, cu referire la petrecerea de botez organizată de liderului PSD Timiș, Alfred Simonis, în weekend, unde a existat o paradă a liderilor PSD.