Alexandru Muraru, lider PNL Iaşi: Avem şansa să câştigăm toate oraşele judeţului / PSD Iași îl contrazice

Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, a declarat, duminică seară, că este convins că liberalii vor câştiga aproape 60 de primării în judeţul Iaşi, din cele 98 de posibile. Totodată, Muraru consideră că PNL are şansa să câştige toate oraşele şi municipiile judeţului, precum şi Consiliul Judeţean, potrivit News.ro.

„Participarea importantă la vot este o confirmare că tot ce am făcut în ultimii patru ani a fost apreciat. Am avut cea mai bună campanie din istoria PNL, prin felul în care ne-am prezentat ieşenilor, prin ceea ce am spus că am făcut. Cred că a fost o dovadă de respect faţă de Iaşi. Vom fi câştigători. Sunt convins că vom avea spre 60 de primari în judeţul Iaşi şi vom reconfirma tot ce am avut până acum. Avem şansa să câştigăm toate oraşele şi municipiile judeţului“, a declarat Alexandru Muraru, la sediul PNL Iaşi, imediat după închiderea secţiilor de votare.

La rândul său, Mihai Chirica a spus că bătălia a luat sfârşit şi că liberalii se concentrează pe numărarea buletinelor de vot.

„Am fost o echipă, am muncit şi am adunat vot cu vot. Bătălia a luat sfărşit, începe numărătoarea. Va trebui să fim foarte atenţi asupra modalităţii în care ne vom exprima pe viitor în spaţiul public“, a adăugat Chirica.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, este convins că votul pentru liberali a fost unul consistent în Moldova, pentru „a scăpa de această pacoste social-democrată“.

„Cred că votul este unul mare pentru PNL în Moldova. E un semn că scăpăm de această pacoste social-democrată care s-a abătut asupra Moldovei. Sunt convins că mâine dimineaţă după ce vom număra voturile vom vedea o victorie a PNL şi la Primăria Iaşi şi la Consiliul Judeţean“, a declarat Alexe.

Şeful PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru: Semnalele sunt foarte bune, prezenţa mare ne avantajează

Liderul PSD Iaşi Bogdan Cojocaru a declarat, duminică seară, că semnalele pentru social-democraţi sunt foarte bune în judeţul Iaşi, el apreciind că prezenţa mare la urne avantajează PSD, potrivit News.ro.

„Vom afla în noaptea asta cifrele. Noi nu am venit cu promisiuni, ci cu un program concret. Aşteptăm cu nerăbdare cifrele. Semnalele sunt foarte bune. Prezenţa masivă ne avantajează, asta arată că locuitorii judeţului îşi doresc o schimbare. Oamenii vor ca Iaşiul să fie pe primul loc la proiecte, nu din punct de vedere al dosarelor penale”, a afirmat Bogdan Cojocaru la sediul PSD Iaşi, imediat după închiderea urnelor.

La rândul său, candidatul PSD la funcţia de primar al Iaşiului, Bogdan Balanişcu, a declarat că prezenţa superioară pe municipiu la aceste alegeri faţă de cele din 2020 arată că „Iaşul a început să se dezmorţească”.

„Iaşiul a început să se dezmorţească şi a început să transmită un mesaj de schimbare tuturor şi acest lucru este arătat de prezenţa la vot superioară faţă de 2020. Bineînţeles, mai avem de recuperat din acest punct de vedere ca şi comunitate, apropo de implicare, dar cred că suntem pe drumul cel bun”, a spus Balanişcu.

La alegerile locale, în judeţul Iaşi prezenţa a fost de 41 la sută, în timp ce în municipiul Iaşi s-au prezentat la urne 34,6% dintre alegători.