Cine este Radu Marinescu, propunerea-surpriză la conducerea Ministerului Justiției. Marcel Ciolacu: „Este parlamentar PSD, nu trebuie să fie recomandat”

Premierul Marcel Ciolacu a confirmat duminică seară că portofoliul Justiției va reveni PSD, în noul guvern negociat cu PNL și UDMR în ultimele zile, și că propunerea de ministru este Radu Marinescu. Deputat social-democrat de Dolj, Radu Marinescu este avocat de profesie, fiind cunoscut ca un apropiat al primăriței Olguța Vasilescu.

„Ministrul Justiţiei… este un avocat, avocat de Înaltă Curte, un om cu foarte multă experienţă în domeniu. În acest moment era ales preşedinte al Comisiei juridice şi partidul îl susţine”, a declarat Ciolacu, la sediul PSD din București.

Liderul social-democraților a răspuns oarecum iritat atunci când a fost întrebat dacă are cunoştinţă despre faptul că Marinescu a fost „avocat al unui controversat om de afaceri din Craiova”.

„Am o singură rugăminte, ce societate vrem să construim? O societate în care nimeni nu are drept la apărare sau trebuie să judecăm un avocat pentru că a fost? Nu ştiam pentru că nu am urmărit activitatea profesională a viitorului ministru al Justiţiei, dar, repet, dumneavoastră ce fel de Românie vreţi să construiţi?

Eu vreau o Românie în care să fie zero corupţie, să nu existe niciun fel de corupţie şi să se ia toate măsurile şi zero încălcări ale drepturilor omului. Eu cred că trebuie să dăm şanse şi altor oameni decât celor care au fost până acum, pentru că aţi văzut cu toţii că societatea se schimbă. Nu sunt un prieten, am vorbit cu domnul viitor ministru doar la telefon. Este parlamentar PSD, nu trebuie să fie recomandat”, a fost răspunsul oferit de premier, la insistența jurnaliștilor adunați la sediul din Kiseleff.

Radu Marinescu a fost ales local din partea PSD în Consiliul Municipal Craiova și este cunoscut ca un apropiat al Liei Olguța Vasilescu, căreia „i-a stat aproape ori de câte ori a fost nevoie în instanțele de judecată”, cu rezultate bune în sălile de judecată potrivit site-ului știricraiova.ro.

În martie 2023, avocatul și-a depus candidatura pentru funcția de decan al Baroului Dolj și se vehicula inclusiv posibilitatea ca Radu Marinescu să fie propus de PSD pentru un post de judecător la Curtea Constituțională a României (CCR). El a pierdut candidatura la conducerea Baroului Dolj.

Radu Marinescu și-a început parcursul academic la Colegiul Frații Buzești, urmând apoi Facultatea de Drept a Universității din Craiova, unde a absolvit ca șef de promoție în 1995.

După absolvire, s-a alăturat Baroului Dolj, devenind un avocat specializat atât în domeniul dreptului civil, cât și în cel penal. De asemenea, a activat și în mediul universitar, predând drept mai multor generații de studenți.

Printre cazurile notabile în care a fost implicat se numără și disputa fotbalistică dintre Primăria Craiovei și echipa lui Adrian Mititelu. De asemenea, în anul 2016 a reprezentat-o pe Olguța Vasilescu când primărița a fost reținută de procurorii anticorupție de la DNA.

Tot în 2016, a fost ales membru al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aducându-și aportul de specialitate în cadrul Comisiei juridice, administrație publică, ordine publică și drepturi cetățenești, conform publicației locale citate.

În urmă cu câteva zile, după obținerea mandatului de deputat, Radu Marinescu a depus jurământul în Parlament.

Duminică, el a fost ales președinte al Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, preluând funcția ocupată până de curând de Laura Vicol.

Comisia juridică are un rol important în legislativul român, ocupându-se de analiza și avizarea proiectelor de legi, reexaminarea normelor declarate neconstituționale și adaptarea lor conform deciziilor Curții Constituționale, precum și de aspecte legate de disciplina parlamentară.

