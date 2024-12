VIDEO Ilie Bolojan anunță oficial că PNL își asumă 6 ministere în noul guvern. Partidul insistă pe ideea de „continuitate” / Cine sunt propunerile

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a anunţat duminică seară la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional al partidului, că liberalii vor conduce şase ministere în noul guvern negociat în ultimele zile cu PSD și UDMR.

Potrivit lui Bolojan, acestea vor fi: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Liderul liberalilor a precizat că la MAI propunerea este ca ministrul Cătălin Predoiu să îşi continue mandatul, acesta urmând să aibă şi calitatea de vicepremier şi, începând de duminică, a fost desemnat şi prim-vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal, scrie Agerpres.

Ambasadorul României în Austria, Emil Hurezeanu, urmează să conducă Ministerul de Externe.

„Vreau să îi mulţumesc domnului Hurezeanu că a acceptat această nominalizare şi sunt convins că experienţa pe care a căpătat-o şi personalitatea dânsului vor da un profil cât mai bun Ministerului de Externe în reprezentarea ţării noastre în relaţiile în exterior”, a spus Bolojan.

Marcel Boloș va continua la Ministerul Fondurilor Europene.

„Dânsul, aşa cum ştiţi, are o experienţă mare şi are capacitatea să deblocheze lucrurile care sunt împotmolite la acest minister, în ceea ce priveşte jaloanele şi absorbţia de fonduri europene”, a punctat Ilie Bolojan.

Sebastian Burduja va continua să gestioneze Ministerul Energiei.

„La Ministerul Mediului, aceeaşi propunere de continuitate – domnul Mircea Fechet”, a mai spus Bolojan.

În schimb, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va fi condus de către rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, Daniel David.

„Ne-am comportat corect, am solicitat poziţii de reprezentare, nu pentru ca cineva să ocupe o funcţie, ci acolo unde am avut oameni pregătiţi, asta nu însemană că întotdeuna aceste proziţii ne-au revenit, dar noi am făcut în primul rând ceea ce este normal să facem. Atunci când suntem într-o situaţie de criză, cred că nu ce portofoliu ai este problema, ci cum faci ca să stabilizezi lucrurile ca să ieşi din criză. Asta am făcut în aceste zile şi cred că am procedat corect pentru ţara noastră şi asta se va vedea”, a mai afirmat Bolojan.

„Am aprobat aceste nominalizări, am aprobat acordul de coaliţie, de principiu, vom avea un candidat unic la funcţia de preşedinte şi sperăm că, începând de mâine (luni, n.r.), noul Guvern care se va forma va gestiona cu chibzuinţă treburile ţării şi va lua măsurile necesare pentru o bună guvernare în aşa fel, pe de o parte, să putem să intrăm cu echilibrele financiare în regulă în noul an şi, aşa cum am discutat şi în programul de guvernare, să ia măsuri pentru un stat mai eficient, pentru reforme, dar şi pentru continuarea dezvoltării ţării noastre”, a conchis Bolojan.

În aceeași conferință de presă, el a explicat și de ce Marcel Ciolacu este propunerea de premier a coaliției.

„Există o aritmetică parlamentară și fiecare partid are o pondere. Cea mai mare pondere este a PSD și acest partid a avut dreptul să își facă propunerile. Dacă vrem ca în țara asta să existe o stabilitate trebuie să existe respect între parteneri”, a spus liderul interimar al liberalilor.

Potrivit unor surse social-democrate, portofoliile pe care ar urma să le deţină PSD în viitorul cabinet şi propunerile de miniştri sunt următoarele:

Premier – Marcel Ciolacu

Ministerul Apărării – Angel Tîlvăr

Ministerul Economiei şi Digitalizării – Bogdan Ivan

Ministerul Transporturilor – Sorin Grindeanu

Ministerul Sănătăţii – Alexandru Rafila

Ministerul Agriculturii – Florin Barbu

Ministerul Culturii – Natalia Intotero

Ministerul Muncii – Simona Bucura Oprescu

Ministerul Justiţiei – Radu Marinescu.

Vicepremier fără portofoliu: Marian Neacşu.

Ministerele UDMR: