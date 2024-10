„Am fost vreme de 30 de ani spion”. L-au verificat pe fostul director adjunct al SIE Silviu Predoiu şi în 2010, dar atunci nu l-au găsit lucrător al Securităţii. Apoi CNSAS a primit un document chiar de la serviciul de informaţii

„Nu există date sau documente din care să rezulte calitatea de lucrător sau de colaborator al Securităţii” – scria pe adeverinţa CNSAS eliberată pentru Silviu Predoiu în 2010, verificat de instituţie în calitate de adjunct al directorului Serviciului de Informaţii Externe. În 2024, tot CNSAS spune că Predoiu, care acum candidează la alegerile prezidențiale, a fost „angajat al fostei Securităţi”.

În 2010, Silviu Predoiu, care era de cinci ani prim-adjunct al directorului SIE şi fost director interimar al instituţiei pentru aproape un an, primeşte adeverinţă de la CNSAS care atestă că „nu există date sau documente din care să rezulte calitatea de lucrător sau de colaborator al Securităţii”. Verificarea a fost făcută la cerere.

În 2024, Silviu Predoiu primeşte o altă adeverinţă de la CNSAS, care acum atestă „calitatea de angajat al fostei Securităţi”. Verificarea a fost făcută, potrivit documentului „având în vedere calitatea de candidat la funcţia de preşedinte al României”.

HotNews.ro a întrebat CNSAS dacă Silviu Predoiu a fost verificat de către instituţie din momentul în care a ocupat funcţia de director adjunct al SIE, adică din anul 2005. În răspunsul său, CNSAS spune că l-a verificat pe Predoiu doar în 2010, însă n-a găsit nicio informaţie pe baza căreia să constate că acesta ar fi fost lucrător sau colaborator al Securităţii. În 2010, Predoiu era deja de cinci ani la conducerea serviciului de informaţii.

Cum a primit CNSAS un „document nou şi neprocesat”

Calitatea de „angajat al fostei Securităţi” a fost descoperită în 2024 după ce CNSAS a analizat un „document nou şi neprocesat”, adică o fişă de evidenţă întocmită pe numele său şi transmisă chiar de către SIE în ianuarie 2021, arată cea de-a doua adeverinţă CNSAS.

Practic, în 2010, CNSAS nu a putut să analizeze trecutul lui Silviu Predoiu, directorul adjunct de la SIE, pentru că unul dintre documentele care i-ar fi atestat calitatea de angajat al Securităţii se afla chiar la SIE. Documentul a fost predat către CNSAS abia în 2021, adică la trei ani după ce Silviu Predoiu părăsise funcţia de director interimar al Serviciului.

În 2021, CNSAS a primit de la SIE 1.022 unităţi arhivistice, 35 fişe cadre, 79 cărţi, 6 benzi de magnetofon, 10 albume foto, 2 benzi de vinil, 184 role film, în baza unui protocol de colaborare, potrivit unui comunicat al Colegiului de la acea vreme.

HotNews.ro a întrebat şi SIE dacă l-a verificat pe Silviu Predoiu din momentul în care a ocupat funcţia de director adjunct, având în vedere că documentul se afla în custodia instituţiei. „Numirea domnului Silviu Predoiu pe postul de director adjunct al Serviciului de Informații Externe s-a realizat cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente, în vigoare la acel moment”, au transmis reprezentanţii instituţiei.

Potrivit adeverinţei CNSAS din acest an, Silviu Predoiu a fost încadrat la Centrul de Informaţii Externe, în calitate de ofiţer de Securitate, la 1.10.1987. El a lucrat cu numele de serviciu „Pumnea Silviu”, În octombrie 1987 acesta a efectuat „misiuni în străinătate”, iar din 25.08.1987 a activat sub acoperire la Întreprinderea de comerț Exterior GEOMIN. Din 26 decembrie 1989, a trecut în Ministerul Apărării Naţionale, în urma reorganizării. Documentul arată că Silviu Predoiu nu ar fi „desfăşurat activităţi prin care a suprimat sau îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului”.

Ce funcţii a avut Silviu Predoiu

Din anul 1990, Silviu Predoiu a fost încadrat în Serviciul de Informații Externe cu gradul de locotenent-major. Între anii 1990–1993, a lucrat ca ofițer operativ de contraspionaj extern, fiind înaintat la gradul de căpitan (1992). După o misiune de patru ani în Nigeria, revine în România în anul 1997 ca ofițer operativ de contraspionaj extern, îndeplinind pe rând funcțiile de șef de birou, locțiitor de șef serviciu și apoi șef de serviciu. Între anii 2000–2004, Silviu Predoiu a deţinut funcția de șef de direcție în cadrul SIE, iar la 18 noiembrie 2005 a fost numit în funcția de adjunct al Directorului SIE.

Predoiu a mai îndeplinit funcția de director interimar al SIE în perioadele 20 iulie-4 octombrie 2006; 19 martie-5 decembrie 2007; 8 februarie-27 februarie 2012, 23 septembrie 2014-29 iunie 2015, 26 septembrie 2016 – 3 iulie 2018.

În 2022, Silviu Predoiu a fondat un partid, intitulat „Liga Acțiunii Naționale”- PLAN, din partea căruia și-a anunțat candidatura în alegerile prezidențiale.

Cum se prezintă Predoiu

În prezentarea de pe site-ul PLAN, Silviu Predoiu nu vorbește explicit despre angajarea la Securitate, ci se prezintă ca „spion”.

„Sunt geolog, absolvent al Facultății de Geologie-Geografie a Universității din București dar am fost 30 ani ofițer de informații externe, spion. Am efectuat misiuni externe, am parcurs toate etapele unei cariere operative și manageriale în Serviciu, am lucrat pe cele mai provocatoare și interesante linii de muncă – contraspionaj extern, combaterea criminalității organizate, antiterorism, protecție internă”.