Am întrebat europarlamentarii români ce mașini și-au cumpărat în ultimii cinci ani. Mercedes, Dacia și nervi: „Nu sunt obligată să răspund la aberațiile dumneavoastră!”

România are 33 de europarlamentari în Parlamentul European, iar 19 au decis să își schimbe mașina în ultimul mandat. Cele mai mari investiții în domeniul auto le-au făcut social-democrații Maria Grapini, Mihai Tudose și Dan Nica. I-am întrebat cât au costat, dar nu toți au dorit să răspundă.

„Da, știu că mi-ați trimis mesaj. Nu sunt obligată să răspund la aberațiile dumneavoastră. Eu am o declarație de avere, aveți toate datele în declarația de avere. Dar ce vă interesează cât a costat mașina?”, a reacționat europarlamentara PSD Maria Grapini, când i s-a solicitat informații despre prețul de achiziție al mașinii sale.

Autoturismul deținut de Maria Grapini este un Mercedes GLE, model 2o21, obținut în baza unui contract de vânzare cumpărare.

Maria Grapini deține un Mercedes GLE. Foto: Profimedia și Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Prețul unui astfel de model nou a fost în jurul a 100.000 de euro, conform datelor de pe site-urile de specialitate. Diferența o fac dotările și tipul de motorizare, prețul putând depăși cu mult suma menționată.

O mașină care atrage atenția este și Bentley-ul deținut de un candidat PSD. Proprietar este Gheorghe Cârciu, secretar de stat la Departamentul pentru românii de pretutindeni. Modelul este din 2017, dar social-democratul nu a putut fi contactat pentru a oferi mai multe detalii, precum prețul de achiziție.

Gheorghe Cârciu deține un Bentley. Foto: Facebook și Shutterstock

Cei 33 de europarlamentari și candidații pentru un mandat de europarlamentar au avut reacții diferite la exercițiul de transparență, realizat înaintea alegerilor din 9 iunie, privind bunurile mobile pe care le dețin.

Unii au preferat să răspundă întrebărilor, în timp ce alții au considerat că informațiile solicitate exced informațiile de interes public.

Mihai Tudose are Mercedes G Klasse și GLE

În dreptul lui Mihai Tudose apar două noi mașini Mercedes, an de fabricație 2020. La începutul mandatul de europarlamentar, existau alte două Mercedes, dar mai vechi. Una era din 2015, iar a doua, apărea în leasing, cu an de fabricație 2017.

„Nu îmi ascund mașinile, sunt la vedere, vin cu ele la PSD. Nu am mașini pe firmă, ci doar pe persoană fizică. Am un Mercedes G Klasse, în leasing, prețul a fost 78.000 de euro. Jumătate din sumă am achitat-o ca avans, iar rata lunară plus CASCO este aproape 900 de euro. Nu am rată reziduală. Mașina nu era nouă, era second-hand, este cumpărată de la o firmă, am toate actele”, a declarat Mihai Tudose, cel care deschide lista Alianței PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare.

Mihai Tudose deține două autoturisme Mercedes. Foto: Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu și Shutterstock

A doua mașină cumpărată în ultimii cinci ani este tot un Mercedes, dar model GLE. Nici aceasta nu era nouă la achiziție. Potrivit candidatului PSD, valoarea mașinii a fost de 71.000 de euro, dar suma nu a fost achitată, ci au fost date la schimb, în sistemul buy-back, alte două mașini Mercedes pe care le deținea. Precizează că mașina este folosită de soția sa.

Valoarea cumulată a celor două autoturisme achiziționate este de aproape 150.000 de euro, conform declarațiilor lui Mihai Tudose.

Dacă era o mașină nouă, prețul unui Mercedes G Klasse era peste 220.000 de euro, conform ofertelor de pe site-ul autovit.ro

Dan Nica și-a cumpărat două BMW-uri

Activ pe piața auto a fost și colegul său de partid, Dan Nica. Diferența este că europarlamentarul nu a dorit să dea vreo informație despre prețul de achiziție al mașinilor.

O altă deosebire este că Nica a preferat firma rivală: BMW.

Dan Nica deține două BMW-uri. Foto: Profimedia și Shutterstock

Candidat pentru un nou mandat în PE, el a achiziționat două automobile BMW, ambele în baza unui contract de vânzare-cumpărare. Prima are an de fabricație 2022, iar a doua este din 2023. Nica nu a dorit să ofere informații despre model sau preț.

În ultima declarație de avere, menționează că a vândut către Toader Tiberiu Ionuț un BMW, iar prețul a fost 367.500 de lei.

Siegfried Mureșan a plătit 45.000 de euro pentru un Mercedes C

Siegfried Mureșan, candidat din partea PNL pentru Parlamentul European, deținea până în 2019 un VW Golf, din 2010, și un Fiat 500, achiziționat în 2014.

„Dețin și un autoturism Mercedes clasa C, achiziționat în 2021 pe care îl utilizez la Bruxelles și la Strasbourg. De vreme ce acesta din urmă este un autoturism pe care îl utilizez în locul de desfășurare a activității mele parlamentare, a fost evident achiziționat în timpul mandatului. Prețul de achiziție este de aproximativ 45.000 de euro. Autoturismul a fost nou la momentul achiziționării”, au fost informațiile furnizate de europarlamentar pentru Hotnews.ro.

Siegfried Mureșan deține un Mercedes clasa C. Foto: Profimedia și Shutterstock

Mircea Hava (PNL) și Rovana Plumb (PSD) au cumpărat în ultimul mandat câte un Mercedes. Al liberalului este din 2020, iar al social-democratei din 2021. Niciunul nu a dorit să ofere alte informații despre autoturism.

Dacian Cioloș și Eugen Tomac, singurii care au preferat Dacia. Președintele PMP a trimis și o poză cu mașina

„Am achiziționat în 2022 un autoturism Dacia Duster, a fost nou la achiziție. Am plătit pentru autoturism suma de 114.597 lei (n.r. – 23.000 de euro). Am achiziționat acest automobil pentru că în deplasările frecvente în țară aveam nevoie de mai multă autonomie. Celălalt automobil pe care îl deținem este folosit frecvent de soție”, a precizat Dacian Cioloș, candidat din partea REPER pentru un nou mandat de europarlamentar.

El a subliniat că nu deține firme pe care să aibă mașini.

„În perioada 2019-2024, singura mașină pe care am achiziționat-o este o Dacia Sandero, nouă, în anul 2020. Prețul de achiziție a fost 11.000 de euro, cu plata integrală la momentul cumpărării. Motivul pentru care am cumpărat Dacia a fost unul practic: începuse criza și am vrut să iau o mașină românească, pentru a susține economia”, a declarat Eugen Tomac, președintele PMP, pentru Hotnews.ro.

În solicitarea adresată europarlamentarilor li s-a prezentat și opțiunea de a trimite o fotografie cu mașina deținută. În aproape o lună, un singur europarlamentar a răspuns acestei variante: Eugen Tomac.

Imaginea trimisă redacției de către Eugen Tomac.

Ceilalți candidați au invocat posibile pericole și expunerea mașinii, chiar dacă li s-a precizat că toate elementele de identificare vor fi anonimizate.

Rareș Bogdan: „Am un Mini verde pe firma soției, merg mult cu taxiul”. Dan Motreanu are și el un Mini

Europarlamentarul Rareș Bogdan se află pe poziția a doua pe lista Alianței PSD – PNL pentru alegerile europarlamentare.

„Am o mașină Mini Cooper. Am mai folosit mașina lui Tavi Hoandră (n.r. – Octavian Hoandră, jurnalist, fost coleg cu Rareș Bogdan la Realitatea TV) când nu era în București, era un BMW. E un Mini verde, hybrid, cumpărat pe companie, a costat vreo 22.000 sau 25.000 de euro. Pe companie mai avem un Peugeot de transport”, a spus liberalul pentru Hotnews.ro.

Rareș Bogdan deține un Mini Cooper. Foto: Inquam Photos / George Călin și Shutterstock (ilustrativă)

El a spus că la Bruxelles și Strasbourg, europarlamentarii au la dispoziție câteva „sute de mașini”.

„Te duce de la Parlament sau te ia de la aeroport. Te duce acasă sau în diverse locuri, ambasadă, recepții, inclusiv restaurant, dar nu te ia de acolo decât dacă te duci la Parlament. Te poate lua la Parlamentul European de acasă dacă plouă. E un serviciu special dacă beneficiază parlamentarii”, a completat Rareș Bogdan.

Potrivit acestuia, în România „cei mai fericiți sunt taximetriștii pentru că este client bun”.

„Eu stau de vorbă cu ei, pot să iau pulsul. Prefer taximetriștii ca să iau pulsul, ei sunt foarte bine informați”, a povestit europarlamentarul.

Colegul său de partid, Dan Motreanu, a cumpărat un automobil Mini, an de fabricație 2020, dar second hand. Nu a dorit să dea informații despre prețul de achiziție.

Dragoș Pâslaru, copreședinte REPER, are și el un Mini Countryman, an de fabricație 2021, dar luat în leasing. Mașina nu este folosită în țară.

„Grupul Mazda”: Ramona Strugariu și Vlad Gheorghe

„Împreună cu soțul său doamna Strugariu a achiziționat un singur autoturism, marca Mazda, model CX30. Autoturismul a fost achiziționat nou, în anul 2019, iar valoarea acestuia a fost de aproximativ 35.000 de euro, mașina fiind achitată integral”, a fost răspunsul primit din partea echipei Ramonei Strugariu, copreședintă REPER, și candidată pentru un nou mandat de europarlamentar.

Ramona Strugariu deține o Mazda CX30. Foto: Facebook și Shutterstock

O Mazda roșie, model MX5, a cumpărat europarlamentarul Vlad Gheorghe anul trecut, dar mașina a fost second hand.

„A fost luată de pe OLX și a costat 18.500 de euro”, a precizat candidatul independent la alegerile pentru Parlamentul European.

Lui Dragoș Tudorache i s-a furat mașina

„Declarațiile de avere arată că am trecut prin trei mașini în perioada mandatului, voi explica de ce: am început cu un Subaru Levorg pe care îl aveam dinainte. În 2020, am decis să îl înlocuim cu un hibrid si am luat o Toyota Rav4, care însă mi-a fost furată trei luni mai târziu. A durat un an până am recuperat banii din Casco, cu care apoi am achiziționat un Volvo V90 de ocazie. Prețul de achizitie al mașinii Toyota a fost 53.000, pentru care am contractat un credit auto cu o rata de 500 euro pe lună, care expiră în 2025., Cu aceeași suma am achiziționat Volvo. Sper ca nu a fost prea complicat”, a explicat Dragoș Tudorache povestea mașinilor sale.

Victor Negrescu (PSD): Specialiștii mi-au recomandat modelul ca fiind sigur

Candidat la alegerile pentru Parlamentul European, Victor Negrescu și-a cumpărat în perioada de la Bruxelles un SUV Hyundai Tucson, hybrid. Mașina a fost luată în leasing, care se încheie în 2025, iar valoarea totală a contractului a fost de 103.804 lei.

Victor Negrescu deține un Hyundai Tucson. Foto: Profimedia și Shutterstock

„În contextul în care efectua deplasări de serviciu în toată țara, inclusiv în zone mai izolate, și nu are șofer, i-a fost recomandat acest autoturism de specialiști în domeniu ca fiind un vehicul sigur”, explică echipa europarlamentarului alegerea făcută.

Alin Mituță: Am un BMW seria 3. Cristian Terheș și-a cumpărat Mitsubishi

Europarlamentarul Alin Mituță a cumpărat, în 2021, o mașină BMW seria 3 cu 44.311 euro. Are o rată lunară de 336 de euro/lună până în iunie 2025 și o rată finală de 17.000 de euro.

Cristian Terheș a cumpărat, tot în 2020, un Mitsubishi Eclipse Cross printr-un contract de vânzare-cumpărare.

Tudor Ciuhodaru, candidat din partea AUR pentru Primăria Iași, dar fost europarlamentar PSD, are din 2020 un Renault. Iuliu Winkler de la UDMR este posesorul unei mașini Skoda din 2019.

Ultimii europarlamentari menționați nu au dat mai multe informații despre mașina achiziționată.

Ce venituri are într-un an un europarlamentar român, conform informațiilor din declarația de avere a unuia dintre aceștia: