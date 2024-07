„Am spus bine ar fi să vină generalul, dar generalul n-a venit”. Crin Antonescu critică mandatul lui Ciucă la șefia PNL

​Fostul președinte al PNL Crin Antonescu – unul dintre artizanii coaliției PSD-PNL sub numele de Uniunea Social-Liberală (USL) și care s-a retras de ani buni din politică – vorbește în termeni critici și ironici la adresa actualului lider al PNL, Nicolae Ciucă, și spune că PNL nu a avut „o minimă discuție despre ce ar trebui să facă președintele României, viitorul președinte al României pe care îl susține”.

„Există a riscul ca Nicolae Ciucă să nu ajungă în turul 2 prezidențial, așa cum există și varianta să câștige (…) Mai marii PNL par a fi niște personalități de o anvergura așa de mare, că nu stau sa fie consiliați de unul ca mine (…)

Nu știm candidații. Putem să îi bănuim. Lupta pentru președinție pare un joc de umbre, mai ales din perspectiva planurilor de țară pe care, pesemne, ar trebui sa le propună candidații. Nu știu dacă Ciucă va fi președinte. Am spus bine ar fi sa vina generalul, dar generalul n-a venit. Generalul e un lider care are ordine, un proiect și care comunica exact. Deocamdată, așa ceva nu am văzut deci, prin urmare, generalul nu a venit”, a declarat Crin Antonescu, duminică, la Antena 3.

El a criticat și ceea ce a numit lipsa de conținut a campaniei pentru alegerile europarlamentare.

„Ni s-a spus doar că o să ia niște posturi, că or să fie mari, că or să fie tari, lucruri care contează mai puțin. Deci, dacă acum, în perspectiva alegerilor prezidențiale, ni se întâmplă la fel…Adică dacă o să-i vedem pe unii care strigă „Ciucă al nostru o iasă președinte”, pe alții care spun „nu știm dacă va candida Ciolacu, dar ar trebui să candideze și oricum noi vom câștiga” și încă unul care dă case de 30.000 euro, atunci noi nu avem o campanie prezidențială (…)

La PNL, avem în timpul campaniei pentru europarlamentare promoția făcută domnului Ciucă. Foarte bine. Președintele partidului, ostaș, luptător ș.a.m.d. Foarte bine, dar nicio legătură cu alegerile despre care era vorba. Acum știm că va candida (după anunțul făcut la Washington).

Ce spun oamenii când văd treaba asta: dacă e de la Washington, înseamnă că Washingtonul e de acord. Dacă Washingtonul e de acord, atunci SRI-ul de acord și alte servicii sunt de acord, toată lumea e de acord. Deci suntem pe cai mari, hai să mergem înainte. Cam asta e campania noastră”, a mai afirmat fostul lider al PNL.

El a mai spus că, în schimb, PNL nu a avut „ o minimă discuție despre ce ar trebui să facă președintele României, viitorul președinte al României pe care îl susținem noi”.