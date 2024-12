Ambasada Rusiei acuză SUA că intervin direct în alegerile din România. „Rusia nu face asta niciodată, nu recurge la amenințări, șantaj sau manipularea opiniei publice”

Ambasada Federației Ruse la București acuză Departamentul de Stat al SUA că „nu s-a putut abține să nu intervină direct în alegerile prezidențiale din România”, făcând referire la „acuzații nejustificate și false” lansate de Washington privind „activitățile cibernetice maligne menite să influențeze integritatea procesului electoral din România”.

Într-o postare, joi, pe pagina oficială de Facebook, Ambasada Rusiei publică un mesaj „referitor la declarația Departamentului de Stat al SUA cu privire la alegerile din România”.

„Departamentul de Stat al SUA nu s-a putut abține să nu intervină direct în alegerile prezidențiale din România, publicând la 4 decembrie 2024 o declarație a purtătorului de cuvânt, dl. Matthew Miller, cu acuzații nejustificate și false privind „activitățile cibernetice maligne menite să influențeze integritatea procesului electoral din România”. În declarația sa, dl. M.Miller a amenințat România cu refuzul companiilor americane de a mai investi în economia țării și cu alte consecințe negative dacă țara va îndrăzni să schimbe cursul de susținere necondiționată a planurilor agresive ale blocului NATO condus de americani” – susține reprezentanța diplomatică a Moscovei în postare.

„Pentru cei care se bazează pe indicațiile Departamentului de Stat al SUA, le reamintim încă o dată după cum urmează: Rusia nu intervine niciodată în procesele electorale din alte țări, nu orchestrează „revoluții colorate” în acestea, în relații bilaterale nu recurge la amenințări, șantaj, manipularea opiniei publice prin minciuni și denaturarea faptelor. Toate acestea sunt instrumente din arsenalul diplomației americane”, acuză Ambasada Rusiei.

Ambasada rusă mai afirmă că respectă „orice alegere a poporului român” și că le recomandă politicienilor și mass-mediei din România „să nu implice Rusia în procesele politice interne din țara lor”.

Statele Unite sunt foarte atente la ce se întâmplă acum în alegerile din România și sunt îngrijorate de informațiile „privind implicarea Rusiei în activități cibernetice maligne”, a transmis Departamentul de Stat, adăugând că „vom continua să lucrăm împreună pentru a menține securitatea națiunilor noastre”.

The United States is concerned by evidence suggesting foreign interference influenced the fairness of Romania’s electoral process. Romania’s leaders and future are for Romanians to choose, free of external manipulation aimed at impinging on their democratic process.