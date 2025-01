SUA au adăugat Tencent și cel mai mare producător de baterii electrice din lume pe lista companiilor cu legături cu armata chineză

Departamentul Apărării al SUA a anunțat luni noaptea că a adăugat gigantul tehnologic chinez Tencent Holdings și producătorul de baterii CATL pe o listă de companii despre care susține că au legături cu armata chineză, o decizie care este de așteptat să intensifice tensiunile dintre Washington și Beijing, scrie Reuters.

Acțiunile Tencent listate la bursa din Hong Kong s-au prăbușit cu 7,3% după deschiderea pieței financiare marți, compania pierzând aproximativ 275 de miliarde HK$ (35,4 miliarde de dolari americani) din valoarea sa de piață. Acțiunile CATL listate la bursa din Shenzhen s-au depreciat la rândul lor 2,8%, reducând valoarea de piață a companiei cu 32,2 miliarde de yuani (4,4 miliarde dolari).

Ambele companii au calificat decizia venită la doar două săptămâni înainte ca Donald Trump să fie învestit ca președinte al SUA, drept o „greșeală”. Tencent a declarat însă marți că afacerile sale nu vor fi afectate și că va iniția un proces de „reconsiderare” pentru a corecta includerea sa și, dacă va fi necesar, va demara acțiuni legale.

CATL, cel mai mare producător de baterii pentru vehicule electrice din lume, a declarat că nu este implicat în „activități legate de armată”.

Deși desemnarea nu implică interdicții imediate, aceasta poate afecta reputația companiilor vizate și reprezintă un avertisment serios pentru entitățile și firmele americane în ceea ce privește riscurile de a face afaceri cu acestea. De asemenea, ar putea crește presiunea asupra Departamentului Trezoreriei al SUA pentru a sancționa companiile.

Pe lista SUA se află 134 de companii chineze

Lista anuală actualizată a companiilor militare chineze, formal prevăzută de legislația americană sub denumirea de „Lista Secțiunii 1260H”, include 134 de companii, conform unui anunț publicat în Federal Register.

Aceasta a inclus și producătorul de cipuri Changxin Memory Technologies, Quectel Wireless, producătorul de drone Autel Robotics și cea mai mare companie de transport maritim din China, COSCO Shipping Holdings, conform unui document publicat luni.

Două entități deținute de compania petrolieră chineză de stat China National Offshore Oil Corporation au fost, de asemenea, incluse: CNOOC China Ltd și CNOOC International Trading.

Un purtător de cuvânt al Quectel a declarat că firma „nu colaborează cu armata în nicio țară și va cere Pentagonului să reconsidere desemnarea sa, care evident a fost făcută în mod eronat”. Acțiunile Quectel au scăzut cu aproape 7%.

Acțiunile COSCO listate în Hong Kong au scăzut cu peste 4%. COSCO și celelalte companii nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

China a denunțat „sancțiuni ilegale” din partea Washingtonului

Ministerul de Externe de la Beijing a declarat într-un briefing de presă marți că a cerut Statelor Unite să ridice imediat „sancțiunile unilaterale ilegale” împotriva companiilor chineze, adăugând că China va proteja drepturile și interesele legitime ale companiilor sale.

Lista actualizată este una dintre numeroasele acțiuni întreprinse de Washington în ultimii ani pentru a evidenția și restricționa companiile chineze despre care afirmă că reprezintă riscuri pentru securitate, agravând relațiile deja tensionate dintre cele mai mari două economii ale lumii.

Compania de investiții financiare Jefferies a afirmat într-o notă de cercetare că scopul listei Companiilor Militare Chineze (CMC) este de a exprima opinia Departamentului Apărării, care ar putea servi drept referință pentru alte departamente guvernamentale.

„Consecința cea mai gravă pentru companiile CMC este interdicția de investiții din partea SUA, dar decizia depinde de Trump și echipa sa”, notează Jeffries.

„SUA nu mai protejează doar câteva tehnologii”, spune un analist

În 2021, Departamentul Apărării de la Washington a eliminat Xiaomi de pe listă după ce firma chineză de tehnologie a dat în judecată guvernul american pentru includerea sa pe listă. Un judecător federal a calificat procesul guvernului SUA pentru includerea Xiaomi drept „profund viciat”.

Ivan Su, analist senior la compania de servicii financiare Morningstar, a declarat că crede că Tencent are șanse mari să obțină excluderea prin intermediul instanțelor americane, la fel ca Xiaomi, dar că includerea sa ar putea duce la prejudicii în ceea ce privește reputația.

Craig Singleton, expert în China la think tank-ul Foundation for Defense of Democracies, a declarat că noile modificări arată că este „imprudent” pentru firmele americane să desfășoare afaceri cu un număr tot mai mare de corporații chineze.

„SUA nu mai protejează doar câteva tehnologii. Arealul tehnologiilor sensibile crește, iar gardul care le protejează este întărit”, a spus el.

Alte companii adăugate acum de Departamentul Apărării pe listă includ MGI Tech, care produce instrumente de secvențiere genetică, și Origincell Technology, despre care legiuitorii americani susțin că operează o rețea de bănci de celule și tehnologii de bio-stocare. Niciuna dintre firme nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Însă Pentagonul a eliminat de asemenea șase companii care, potrivit acestuia, nu mai îndeplineau cerințele pentru desemnare. Printre acestea se numără firma de inteligență artificială Beijing Megvii Technology, China Railway Construction Corporation Limited, China State Construction Group Co și China Telecommunications Corporation.