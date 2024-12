Ambasadorul român în SUA: Nu există nicio susținere oficială din partea americană pentru Călin Georgescu / Informația că Robert F. Kennedy jr vine în România pentru a participa la evenimente alături de candidatul român este falsă

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a transmis luni că nu există nicio susținere oficială din partea americană pentru candidatul Călin Georgescu, în contextul în care Realitatea Tv și Călin Georgescu au anunțat că Robert F. Kennedy jr. va sosi în România pe data de 5 decembrie. Echipa Președintelui Trump a negat că vreun oficial american al viitoarei administrații ar călători în România în perioada următoare pentru a participa la evenimente alături de candidatul Georgescu. „Informația este falsă”, arată comunicatul ambasadorului român.

Andrei Muraru transmite într-un comunicat de presă că la nivelul autorităților americane, al politicienilor americani din ambele partide (republican și democrat), sau al personalităților politice sau civice cu orientări democratice care au o voce importantă în spațiul public american nu există un sprijin pentru Georgescu.

Acesta a transmis mai multe explicații pentru care informația este falsă, inclusiv prin faptul că în SUA există legi care interzic „orice acțiune sau opinie care poate fi interpretată ca interferență în alegeri”.

Acesta spune că în ultimele zile a vorbit cu mulți congresmeni, republicani și democrați, despre evoluțiile din Romania, precum și cu alți oficiali americani.

Amintim că Georgescu a spus la Realitatea Plus că Robert F. Kennedy Jr ar putea vizita Bucureștiul pentru a-și promova cea mai recentă carte, la care Georgescu spune că a scris prefața.

Susținătorii lui Georgescu au susținut pe rețelele de socializare că RFK Jr „va veni cel mai probabil” pe 5 decembrie pentru a prezenta cartea intitulată „Adevăratul Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma și războiul global împotriva democrației și a sănătății publice”.

Pe de altă parte, scrie G4Media, jurnalistul România TV, Victor Ciutacu, a anunțat pe Twitter că va sosi la București consultantul lui Donald Trump, Brad Parscale.

Brad Parscale a confirmat informația într-o postare tot pe Twitter: ”Este foarte probabil ca România să fie din nou Mare după alegerile de duminica viitoare. Sunt nerăbdător să văd ce @campnucleus reușește în continuare. Pentru presa din România: Am fost Director Digital în 2016, Manager de Campanie în 2020, iar @campnucleus a ajutat la câștigarea puterii în 2024.”

It’s highly likely that Romania will be Great Again after next Sunday’s election. I’m eager to see what @campnucleus achieves next. For Romanian media: I served as the Digital Director in 2016, Campaign Manager in 2020, and @campnucleus helped power 2024. https://t.co/HjatdVIeG9