Cine este preotul care a slujit la comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu de la Tâncăbești / „Încalcă legile statului român”

Arhiepiscopia Bucureștilor spune că a demarat „de urgență o anchetă internă”, după ce, la evenimentul de comemorare a liderului Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, de la Tâncăbești, sâmbătă, 30 noiembrie, a participat și un preot pensionar. „Acesta ar putea fi oprit de la slujire”, spune pentru HotNews preotul Ștefan Zară, consilier cultural la Arhiepiscopia Bucureștilor.

Preotul Ștefan Zară, consilier cultural și comunicații media la Arhiepiscopia Bucureștilor, a confirmat, pe grupul de presă al BOR, că preotul care a slujit la troița din Tâncăbești, sâmbătă, 30 noiembrie, este un preot pensionar din localitate, George Dinu.

El slujește încă la biserica din Tâncăbești, acolo unde are și domiciliul, confirmă Ștefan Zară, contactat de HotNews.ro.

„Arhiepiscopia Bucureștilor a demarat de urgență o anchetă internă pentru clarificarea tuturor aspectelor acestui caz”, a mai spus consilierul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

De asemenea, într-un comunicat de presă remis ulterior, Arhiepiscopia Bucureștilor precizează că „este vorba despre o inițiativă personală a acestuia, organizată fără aprobarea Centrului eparhial.”

„Biserica Ortodoxă Română se delimitează de folosirea abuzivă a simbolurilor religioase în scopuri politice și de gesturile și atitudinile care contravin legilor în vigoare ale statului român”, a mai precizat Arhiepiscopia Bucureștilor în comunicat.

Cât timp poate sluji un preot pensionar la biserică: „Cât este în putere”

„Fiind îmbisericit acolo, poate sluji oricând în acea biserică, chiar dacă este un alt paroh acolo. Orice preot pensionar poate sluji Sfânta Liturghie cât timp este în putere”, a explicat preotul Ștefan Zară, pentru HotNews.

„Poate fi oprit de la slujire, dar încă nu știm asta, numai inspecția bisericească în urma anchetei poate hotărî ce și cum. E clar însă ce se va întâmpla, pentru că el încalcă legile statului român, înainte de toate”, a mai spus preotul consilier Ștefan Zară.

Diana Șoșoacă, printre persoanele care l-au comemorat pe liderul Mișcării Legionare

Amintim că poliţiştii din Ilfov fac cercetări după ce mai multe persoane, printre care şi preşedintele SOS, Diana Şoşoacă, l-au comemorat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe liderul Mişcării Legionare Corneliu Zelea Codreanu la troiţa ridicată în memoria acestuia la Tâncăbeşti, potrivit news.ro, citată de HotNews.

Evenimentul a fost transmis pe pagina de Facebook a Dianei Şoşoacă.

Şoşoacă a afirmat că se împlinesc 86 de ani de la uciderea acestuia, pe care îl consideră un patriot: „E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”, a afirmat liderul partidului SOS, în transmisiunea făcută pe Facebook.

IPJ Ilfov informează că a fost întocmit un dosar penal „sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”, potrivit Agerpres.

Ce prevede legea

Legea prevede că „fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, (…) se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi”.

Cântece legionare și salutul nazist, interzis prin lege, la evenimentul de la Tâncăbești

Publicația Scena 9 a publicat un reportaj de la eveniment, unde aproximativ 70 de persoane s-au adunat la Tâncăbești să-l comemoreze pe Zelea Codreanu cu slujbă religioasă, cântece legionare și salutul nazist, interzis prin lege.

Potrivit sursei citate, comemorarea liderului legionar are loc în fiecare an, încă din anii ’90, când participa chiar nepotul lui Codreanu. În prezent, este organizată de liderii Fundației „Ion Gavrilă Ogoranu”, numită după numele unui fost membru al Frăției de Cruce, organizația de tineret a legionarilor și fost deținut politic sub regimul lui Antonescu. De asemenea, Ion Gavrilă Ogoranu a făcut parte și din rezistența anticomunistă din munții Făgăraș.

În imaginile din reportajul publicației Scena 9, realizate de fotograful Andrei Pungovschi, este surprins și preotul pensionar din Tâncăbești, George Dinu, care sfințește coliva și pachetele de pomană aduse de participanți.

După „Veșnica pomenire”, mulțimea cântă în cor „Sfânta tinerețe legionară”, după versurile poetului Radu Gyr, notează sursa citată.

O altă imagine surprinsă de fotograful Andrei Pungovshi pentru Scena 9 a stârnit indignare în spațiul public – este vorba de o femeie cu un copil mic în brațe făcând salutul nazist.