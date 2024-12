VIDEO A cincea zi de proteste în Georgia: Mii de oameni protestează / Poliția a folosit din nou tunuri cu apă și gaze lacrimogene

Mii de manifestanți pro-UE s-au adunat din nou luni seară în fața Parlamentului din Tbilisi, capitala Georgiei, înainte de a fi dispersați de poliție, în a cincea zi de mobilizări la scară largă, după ce guvernul a anunțat săptămâna trecută că îngheață negocierile de aderare la Uniunea Europeană, relatează AFP.

Partidul Visul Georgian, aflat la putere din 2012 și acuzat de opozanții săi de derapaj autoritar pro-rus, a declanșat aceste proteste, amânând până în 2028 orice negocieri de aderare cu UE – un obiectiv consacrat în Constituția acestei foste republici.

Guvernul refuză orice negocieri cu opoziţia.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, și-a exprimat luni îngrijorarea profundă după violențele care au punctat demonstrațiile din ultimele zile, denunțând „folosirea disproporționată a forței” împotriva protestatarilor.

Luni seara, in fata Parlamentului, epicentrul tensiunilor, manifestantii fluturau steaguri georgiene sau europene, a notat un jurnalist AFP.

La fel ca dumnică, polițiștii au folosit tunuri cu apă pentru a dispersa protestatarii. În jurul orei 22.00 (18.00 GMT), i-au împins cu forța pe cei care ocupau piața din fața Parlamentului.

Police continuously deoloys teargas. There were twns of thousands near parliament. Now they are pushed as far as hotel biltmore pic.twitter.com/aSaex2HY8V