Amenda primită de motociclistul care a proiectat mesajul „Marş la Moscova” în timpul protestului AUR

Jandarmeria Capitalei a anunțat vineri sancțiunea primită de bărbatul aflat pe o motocicletă care, la protestul de joi seara din Piaţa Universităţii, a proiectat cu laserul mesajul „Marș la Moscova” pe o clădire.

„În contextul adunării publice din data de 15.01.2025, din Piața Universității, pe timpul deplasării manifestanților, un bărbat a proiectat un mesaj pe o clădire, stârnind indignarea celorlalți participanți la adunarea publică. Totodată, pentru protecția persoanei în cauză și a celorlalți participanți la manifestație, a fost nevoie de intervenția jandarmilor”, a transmis vineri Jandarmeria București.

Bărbatul în cauză a fost sancţionat cu amendă în valoare de 1.000 de lei, pentru „instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violente sau alte manifestări, cu intenţia de zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice”, precizează jandarmerii.

Mesajul „Marş la Moscova” a fost afişat, joi seară, pe clădirile din Piaţa Universităţii în timpul protestului susținut de AUR împotriva „legii Vexler”.

Potrivit unui filmuleţ apărut pe reţelele de socializare, se vede cum bărbatul își oprește motocicleta pe bulevardul Regina Elisabeta, scoate un proiector și proiectează pe fațada unei clădiri din Piața Universității mesajul.

După ce bărbatul a proiectat mesajul câțiva dintre protestatari l-au huiduit și au vrut să vină către el, dar au fost împiedicați de jandarmi.

Câteva mii de persoane s-au adunat în Piața Universității joi seară pentru a protesta împotriva „legii Vexler” privind combaterea extremismului, în cadrul unei manifestații organizate de eurodeputatul Claudiu Târziu și susținute de AUR, partidul din care Târziu a făcut parte până anul trecut.