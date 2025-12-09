Amenințările de la compania care păstrează activele rusești înghețate în UE, dezvăluite de o investigație despre legăturile puternice ale unui bancher cu Moscova: „Nu vrei să sfârșești așa, nu?”

Euroclear, instituția de valori mobiliare din Belgia care păstrează majoritatea activelor rusești „înghețate” în Uniunea Europeană, afirmă că directoarea generală a instituției și-a asigurat servicii de protecție după ce a fost amenințată, dar neagă că bancherul care ar fi făcut amenințările ar avea vreun rol în activitățile sale. Reacția vine după ce o investigație de presă a descoperit situația și faptul că bărbatul în cauză a călătorit de numeroase ori în Rusia, relatează EUobserver și La Libre Belgique.

Olivier Huby, un bancher în vârstă de 68 de ani, este membru în Consiliul de Administrație al Mfex, o subsidiară a gigantului belgian de servicii financiare Euroclear. Acesta deține active ale Băncii Centrale Ruse în valoare de 193 de miliarde de euro, înghețate din cauza sancțiunilor impuse de UE după ce Vladimir Putin și-a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina în februarie 2022.

Huby nu are niciun rol managerial sau consultativ formal în cadrul Euroclear, dar poziția sa i-a oferit acces privilegiat la directori de top ai instituției, în perioada premergătoare negocierilor UE cu Belgia privind utilizarea activelor rusești pentru achiziția de arme pentru Kiev și acoperirea altor nevoi ale statului ucrainean.

Jurnaliștii de investigație au descoperit că Huby are legături atât de puternice cu Rusia încât a zburat în țara condusă de Putin de 155 de ori în ultimii 10 ani, potrivit unei investigații comune realizate de EUobserver, revista belgiană Humo, ziarul belgian De Morgen și ONG-ul britanic Dossier Center.

Aceasta afirmă că Huby a abuzat de privilegiile sale în cadrul Euroclear pentru a încerca să organizeze întâlniri între directoarea generală a depozitarului, Valérie Urbain, și contactele sale din serviciile de informații ruse. Potrivit surselor jurnaliștilor de investigație, Huby i-a amenințat pe Urbain și pe un al doilea director al Euroclear după ce aceștia au refuzat întâlnirile.

În pofida amenințărilor, Urbain nu a beneficiat de protecție din partea poliției belgiene iar firma franceză de securitate a Euroclear a afirmat că nu auzise niciodată de el. „Acest lucru ridică întrebări serioase dacă Euroclear, o adevărată bijuterie a UE, care gestionează active străine în valoare de 41 de trilioane de euro, era apărată în mod adecvat”, scrie EUobserver.

Valérie Urbain, directoarea generală a depozitarului de valori Euroclear, FOTO: Paul Morigi / Getty images / Profimedia Images

Legăturile bancherului cu Rusia

Analizând călătoriile lui Huby, jurnaliștii de investigație au descoperit că acesta a rezervat 155 de zboruri către și dinspre Rusia între 1 ianuarie 2015 și 18 decembrie 2024. Informațiile privind călătoriile sale au fost obținute de Dossier Center, un ONG din Londra finanțat de omul de afaceri rus Mihail Hodorkovski, unul dintre opozanții lui Putin aflați în exil.

Călătoriile bancherului au inclus 14 zboruri după deteriorarea totală a relațiilor dintre Rusia și UE în urma invaziei din Ucraina, după care Huby și-a întrerupt călătoriile în Rusia timp de un an.

A zburat în principal la Moscova și Sankt Petersburg, dar și în locuri mai exotice, inclusiv în Siberia, în localități precum Arhanghelsk, Ijevsk, Kazan, Krasnoiarsk, Novosibirsk, Tomsk și Ekaterinburg. Soția sa, Annette Huby, a zburat către și dinspre Rusia de aproximativ 40 de ori în aceeași perioadă, uneori împreună cu el, alteori singură.

„Huby se află pe radarul mai multor servicii de informații”, a declarat o sursă occidentală din domeniul informațiilor pentru ziariștii de investigație.

O a doua sursă din serviciile de informații a spus: „Frecvența zborurilor sale [în Rusia] ridică suspiciuni și merită investigată în continuare”.

Huby a menționat, de asemenea, într-o biografie online, că este membru al Societății Geografice Ruse (RGS), care, în ciuda numelui aparent nevinovat, are o puternică latură politică. RGS a fost prezidată de Putin, iar președintele său era fostul ministru al apărării, Serghei Șoigu, societatea colaborând îndeaproape cu forțele armate ruse.

Potrivit unei investigații realizate anterior de Radio Free Europe și Radio Liberty, un director adjunct al RGS din Murmansk a recrutat până în 2022 agenți pentru serviciul intern de informații FSB în Norvegia. „RGS și filiala sa din Murmansk, pe care o urmăresc de ani de zile, funcționează ca un instrument cooptat de Kremlin pentru influență și putere soft în străinătate, în timp ce desfășoară și activități de monitorizare și colectare de informații”, a declarat Kari Aga Myklebost, profesoară de istorie rusă la Universitatea Arctică a Norvegiei, în Tromsø.

Clubul lui Putin și Șoigu a organizat evenimente la Budapesta și Viena inclusiv anul acesta. „RGS nu este încă supus sancțiunilor SUA sau UE și poate opera destul de liber, bănuiesc”, afirmă Myklebost.

Vladimir Putin, fotografiat în 2017 la vânătoare în regiunea Tuva, cu fostul său ministru al apărării Serghei Șoigu, FOTO: Alexei Nikolsky / Zuma Press / Profimedia Images

Directoarea generală a Euroclear, amenințată

Trecând la presupusele amenințări ale lui Huby la adresa directorilor Euroclear, sursele citate de jurnaliștii de investigație afirmă că bărbatul s-ar fi apropiat pentru prima dată de Urbain la o reuniune la nivel înalt, la scurt timp după ce aceasta a devenit directoare generală pe 7 mai 2024.

„I-a spus: «Doi prieteni ai mei vor să te vadă». I-a arătat fotografiile lor [pe telefon] – doi ofițeri de informații ruși de rang înalt … care doreau să se întâlnească cu Valérie Urbain la Geneva. Ea a fost șocată”, a declarat o sursă apropiată evenimentelor pentru EUobserver sub protecția anonimatului.

O a doua sursă belgiană, la rândul ei apropiată evenimentelor, a confirmat detaliile relatării, adăugând că cei doi ruși din fotografiile lui Huby erau bărbați albi, în jur de 50 de ani, purtând uniforme militare.

În ceea ce o privește, Urbain a solicitat protecție din partea poliției belgiene pentru ea și familia ei la scurt timp după incident. Dar cererea i-a fost respinsă de Centrul Național de Criză al Belgiei, deși riscul îi fusese evaluat la nivelul cel mai ridicat (trei până la patru) de către Unitatea de Coordonare pentru Analiza Amenințărilor. Informația a fost confirmată de autoritățile belgiene, fără a explica motivul avizului negativ.

În cele din urmă, Urbain și-a angajat pe cont propriu un bodyguard de la o firmă belgiană de securitate privată. Ulterior însă, Euroclear a apelat la o companie franceză mult mai mare de protecție, numită Amarante, pentru a-și proteja conducerea.

Bancherul a amenințat și un membru al Comitetului Director al Euroclear

Totodată, Huby i-a cerut unui membru al Comitetului Director al Euroclear, la mijlocul anului trecut, să se întâlnească cu contactele sale din serviciile de informații ruse și l-a amenințat că „i-ar putea lua foc casa” sau că animalul său de companie ar putea „muri brusc” dacă nu se conforma, au spus surse ale EUobserver.

Membrul comitetului director al Euroclear a fost implicat într-un incident violent în fața unui bar, într-o seară, în prima jumătate a acestui an. Iar Huby a contactat-o ulterior pe Urbain spunându-i: „Nu vrei să sfârșești așa, nu-i așa?”, au relatat sursele EUobserver. Urbain a refuzat să comenteze.

Celălalt membru al Comitetului Director al Euroclear a spus că suferă de stres emoțional din cauza acestor experiențe și a cerut să nu fie numit public.

Apelat telefonic și întrebat de ce a zburat atât de des în Rusia, Huby a spus: „E viața mea privată”.

„Nu mai sunt nici măcar consilier [al Euroclear] … Nu am mai fost la Bruxelles din 2022”, a mai afirmat acesta. El le-a spus jurnaliștilor de investigație că trebuie să închidă telefonul, pentru i-a sosit taxiul, și nu a răspuns la alte apeluri. Când a fost întrebat prin email dacă și-a amenințat colegii de la Euroclear, nu a mai răspuns.

Intrarea în sediul Euroclear din Bruxelles, FOTO: Didier Lebrun / Imago Stock and People / Profimedia Images

Euroclear spune că bancherul e pasionat de balet și teatrul Bolșoi

Thomas Churchill, purtătorul de cuvânt al Euroclear, a oferit mai multe detalii după ce a vorbit cu directorul Mfex despre investigația ziarelor din Belgia.

„El [Huby] a mers în Rusia doar din motive personale, niciodată pentru Euroclear. După cum probabil știți, este destul de implicat în balet, adică la Bolșoi”, a spus Churchill. „Este [de asemenea] donator pentru opera din Franța și Rusia”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Churchill nu a răspuns când a fost întrebat de ce aprecierea lui Huby pentru Bolșoi, care nu are teatre în afara Moscovei, l-ar fi făcut să zboare în destinații îndepărtate din Siberia.

Purtătorul de cuvânt a subliniat în schimb că natura rolului Mfex în structura grupului Euroclear însemna că Huby nu avea „capacitate managerială [în cadrul instituției]. „Nu are nicio responsabilitate asupra activelor rusești înghețate”, a adăugat Churchill.

Când a fost întrebat despre presupusele amenințări ale lui Huby la adresa lui Urbain și a celuilalt director, purtătorul de cuvânt al Euroclear a spus: „Valérie Urbain a spus public că a primit amenințări. Nu a menționat de la cine. Nici eu nu voi spune asta, dar a fost amenințată”.

Suspectat că lucrează pentru agențiile de informații ruse

Un alt angajat Euroclear care îl cunoștea bine pe Huby le-a spus jurnaliștilor de investigație că și colegii belgieni ai acestuia suspectau că el lucra fie pentru serviciile de informații ruse, fie pentru cele franceze, fie pentru ambele ca agent dublu.

„Dacă ar fi să-l crezi pe Olivier Huby, el cunoaște toate persoanele de renume din Franța sau Rusia. Îi plăcea să sugereze că este bine conectat. Un personaj ciudat… noi ne-am gândit: DGSE?”, a spus angajatul belgian al Euroclear.

DGSE este acronimul pentru serviciul francez de informații externe.

„Tipul de întrebări pe care le punea… voia informații la care, în mod normal, nu ar fi trebuit să aibă acces. Și călătorea atât de des în Rusia”, a spus angajatul Euroclear care îl cunoștea.

„L-am ținut departe de orice. Nu avea acces la informațiile Euroclear”, a adăugat acesta.