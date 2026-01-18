Summit extraordinar al liderilor UE, pentru discuții după amenințările lui Trump privind Groenlanda

Liderii țărilor Uniunii Europene se vor reuni „în zilele următoare” pentru a-și coordona răspunsul cu privire la Groenlanda după amenințările președintelui american Donald Trump, a anunțat duminică seară președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Potrivit unui oficial european citat de AFP, Costa intenționează să organizeze acest summit joi, 22 ianuarie, la Bruxelles.

Donald Trump a ameninţat sâmbătă mai multe ţări europene – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Marea Britanie, Olanda şi Finlanda – că le va impune tarife vamale suplimentare până când nu va fi încheiat „un acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei”. Această suprataxă, de 10%, va deveni efectivă din 1 februarie şi ar putea ajunge la 25% la 1 iunie, a spus el.

Duminică, UE s-a confruntat cu o serie de apeluri de a institui o serie de contramăsuri economice neutilizate până acum, cunoscute sub numele de „Instrumentul anti-coerciție”, ca parte a răspunsului blocului comunitar la amenințările cu taxe vamale ale președintelui SUA împotriva aliaților europeni din cauza Groenlandei.

Iar ambasadorii din cele 27 de state membre s-au reunit în cursul acestei seri și au discutat măsurile de răspuns. Potrivit publicației Financial Times, citată de Reuters, există două variante care sunt luate în calcul, ambele putând afecta companiile americane care fac afaceri cu sau în Europa.

Un scenariu prevede un răspuns similar, anume impunerea unor taxe vamale pentru importurile din SUA, în valoare de 93 de miliarde de euro. Al doilea scenariu este restricționarea accesului companiilor americane la piața comună a Uniunii Europene.

Aceste două variante ar urma să fie folosite ca argument de către liderii europeni în cadrul discuțiilor pe care le vor avea cu Donald Trump în marja Forumului Economic de la Davos, care va avea loc tot săptămâna viitoare, mai scrie Financial Times citând oficiali implicați în pregătirea întrevederilor din Elveția.