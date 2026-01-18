Variantele de răspuns ale UE la taxele vamale cu care amenință Donald Trump. Măsurile vor afecta companiile americane

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene discută la această oră măsurile de răspuns la anunțul președintelui american privind impunerea de taxe vamale suplimentare pentru o serie de state europene. Potrivit publicației Financial Times, citată de Reuters, există două variante care sunt luate în calcul, ambele putând afecta companiile americane care fac afaceri cu sau în Europa.

Un scenariu prevede un răspuns similar, anume impunerea unor taxe vamale pentru importurile din Statele Unite, în valoare de 93 de miliarde de euro.

Al doilea scenariu este restricționarea accesului companiilor americane la piața comună a Uniunii Europene.

Aceste două variante ar urma să fie folosite ca argument de către liderii europeni în cadrul discuțiilor pe care le vor avea cu președintele SUA Donald Trump în marja Forumului Economic de la Davos, care va avea loc săptămâna viitoare, mai scrie Financial Times citând oficiali implicați în pregătirea întrevederilor din Elveția.

Cele opt ţări europene ameninţate de președintele american Donald Trump cu taxe vamale suplimentare din cauza faptului că se opun achiziţionării Groenlandei de către SUA au emis duminică o declarație comună în care își exprimă solidaritatea cu poporul din Groenlanda, ca parte autonomă a Regatului Danemarcei, şi subliniază importanţa suveranităţii şi integrităţii teritoriale a insulei arctice, relatează Reuters.

„Ca membri ai NATO, ne-am angajat să întărim securitatea în Arctica, în interesul transatlantic comun”, arată Finlanda, Franța, Germania, Norvegia, Olanda, Marea Britanie și Suedia în comunicatul comun cu Danemarca.

„Amenințările cu taxe vamale subminează relațiile transatlantice și prezintă riscul unei spirale descendente periculoase”, arată statele semnatare, referindu-se la anunțul lui Trump de sâmbătă, conform căruia li se vor impune de la 1 februarie taxe vamale suplimentare de zece procente.

„Suntem pe deplin solidari cu Regatul Danemarcei și cu poporul din Groenlanda. Pe baza procesului început săptămâna trecută, suntem pregătiți să purtăm un dialog bazat pe principiile suveranității și integrității teritoriale, pe care le susținem cu fermitate”, mai transmit cele opt țări în declarația comună.