Amenzi pentru cei care au protestat la inaugurarea fântânii de 20 de milioane de lei a lui Negoiță. „Au perturbat evenimentul” Primăriei

La o săptămână după protestul cu caiacele pe apă, când au afișat bannere cu mesaje critice la adresa Primăriei, o parte dintre participanți au primit amenzi de 600 și 800 de lei, pe motiv că „au perturbat evenimentul” și le-au stricat bucuria celor veniți pentru spectacolul inaugurării fântânii arteziene.

Mai mulți cetățeni din Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan și Greenpeace România au primit amenzi de la Poliția Locală a Sectorului 3, la o săptămână după ce au protestat în Parcul IOR, la inaugurarea artezianei de 20 de milioane de lei a primarului Robert Negoiță.

Fântâna arteziană a fost inaugurată pe 1 iunie, iar Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan și Greenpeace România au protestat atunci afișând mesaje din caiace, în timpul evenimentului de deschidere.

Protestatarii au afișat mesaje precum: „Țeapă pe apă”, „Lac distrus pe 4 milioane de euro” sau „Kitsch la puterea 3”. În același timp, pe aleea din jurul lacului, grupuri de cetățeni au ținut bannere pe care scria „Vrem parc natural, nu carnaval penal” sau „Adio natură, n-ar merge și o bordură?”.

La o săptămână de la eveniment, câțiva dintre protestatari au primit, prin poștă, amenzi de 600 de lei, respectiv 800 de lei, de la Poliția Locală a Sectorului 3, sector condus de Robert Negoiță.

De ce i-a amendat Poliția Locală

Poliția Locală îi acuză pe cei sancționați că „au perturbat evenimentul” primăriei și le-au stricat bucuria celor veniți pentru spectacol. Dar și că „au staționat” pe iarbă!

„Susnumita, aflându-se împreună cu alte trei persoane, pe aleea din parc, staționând pe spațiul verde, a expus două bannere cu mesajele «VREM PARC NATURAL, NU CARNAVAL PENAL», «ADIO NATURĂ! N-AR MERGE ȘI O BORDURĂ», în timpul desfășurării evenimentului organizat de Primăria Sectorului 3 în Parc A.I. Cuza, eveniment constând în inaugurarea fântânilor arteziene sistematizate pe luciul de apă al Parcului IOR, faptă ce a perturbat evenimentul și i-a indignat pe cetățenii prezenți în parc, cu scopul de a se bucura de spectacolul multimedia”, se arată în motivarea amenzii.

Amenda primită de la Poliția Locală de unul dintre protestatari. Foto: Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan

„Veniseră vreo șase polițiști locali, parcă eram ultimii infractori”

„Într-adevăr, eu și cu încă trei persoane am stat pe malul lacului, în dreptul bisericii de lemn, dar n-am scandat absolut nimic, nu ne-am certat cu nimeni, n-am făcut scandal, pur și simplu am afișat două bannere. Erau și polițiști locali, unii dintre ei îmbrăcați în civil. Mai era un domn acolo care instiga, mai exact striga că «protestăm împotriva Sectorului», iar către polițiști «luați-i, luați de aici!». În momentul în care polițistul i-a cerut actul de identitate, a plecat repede. Polițiștii ne-au legitimat apoi pe noi, pe fiecare în parte. Veniseră, între timp, vreo șase polițiști locali, parcă eram ultimii infractori”, a povestit, pentru HotNews, una dintre persoanele care au protestat sâmbătă în Parcul IOR.

Protestatarii acuză „un abuz al Poliției Locale”

Protestatarii amendați susțin că amenzile primite reprezintă un abuz al poliției de sector.

„Noi am protestat pașnic. Mi se pare un abuz al poliției locale, în condițiile în care a fost chemată de nenumărate ori când s-au tăiat copaci, de exemplu, și a refuzat să vină. De fapt, de când a început să se incendieze zona și să se taie copaci, Poliția Locală Sector 3 și-a pus robot și nu mai răspunde. Acum, în prezent, tot aici în parc, sunt niște activități cu Euro 2024 și efectiv nu se mai poate locui în zonă. Se aud urlete până la miezul nopții, este infernal. Am început toți să sunăm la 112. Polițiștii locali mi-au transmis la telefon că ei nu au competențe să dea amenzi pentru tulburarea liniștii publice, în condițiile în care mie mi-au dat”, a mai povestit activista.

Mai mult, procesele verbale au fost întocmite fără martori, după cum scrie în document, pe data de 9 iunie, ora 00.23, la sediul DGPI S3.

„Amenda zice că noi am indignat opinia publică. Câtă vreme acolo, în parc, erau prietenii și fanii domnului Negoiță, da, probabil că i-am indignat, dar nu am strigat nimic, nu am făcut scandal”, susține și Cristian Neagoe, de la Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan. Activistul a fost și el amendat cu 600 de lei.

„Eu cred că este un abuz din punct de vedere al dublei măsuri. În sensul în care orice reclamăm legat de tăierea de arbori din zona retrocedată din parcul IOR, de transportul materialului lemnos și ilegal pe drumuri publice, de blocarea aleilor cu mașini, utilaje grele și altele, lucrurile astea nu sunt niciodată amendate. Autoritățile dau din umeri și spun că n-au ce să facă, că e proprietate privată.

Însă devin foarte zeloși când e vorba de cetățeni care-și exprimă o părere legat de felul în care sunt cheltuiți milioane de euro pe niște mizerii”, a mai spus Cristian Neagoe.

Contactați de HotNews, reprezentanții Primăriei Sectorului 3 au cerut întrebările pe email și nu au trimis un răspuns până la publicarea articolului.

Fântâna, contestată din faza de proiect

Încă din faza de proiect, în ședința de Consiliu Local de la Primăria Sectorului 3, în care urma să fie votată arteziana de 20 milioane lei, grupurile de activiști și-au manifestat dezaprobarea.

Mai mulți membri ai Grupului de Inițiativă Civică IOR-Titan au luat cuvântul atunci și au spus că o astfel de investiție nu e necesară și nu va aduce beneficii parcului și așa aglomerat, potrivit HotNews.

De asemenea, reprezentanți ai Greenpeace România au luat cuvântul și au atras atenția asupra efectelor nocive pe care o astfel de fântână o să o aibă pe termen lung asupra faunei și florei lacului.

Consilierii locali din alianța PSD-PNL-PB2020 nu au ținut cont de luările de cuvânt și au votat proiectul propus de primarul Negoiță.

„Dorim să reamintim că Parcul IOR este casă pentru peste 26 de specii de păsări și toate vor fi afectate în mod negativ de aceste fântâni arteziene. De asemenea, fauna lacului va fi și ea afectată, iar rezultatele negative se vor vedea, din păcate, în scurt timp”, a transmis grupul de inițiativă civică IOR-Titan.

Consiliul Local Sector 3 a aprobat în mai 2023 alocarea a 30 milioane lei pentru construirea a două fântâni arteziene, una în Parcul IOR și alta în Parcul Teilor. Propunerea a fost făcută de primarul Robert Negoiță.

Potrivit indicatorilor tehnico-economici, fântâna din Titan costă 20 milioane lei, iar cea din Parcul Brățării 10 milioane lei.