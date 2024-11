Ana Blandiana către publicul de la Astra Film Chișinău: Este „o adevărată minune” faptul că Moldova a început drumul spre Uniunea Europeană

Câteva mii de oameni de diferite vârste au umplut sălile de cinema de la Astra Film Chișinău, care s-a încheiat în acest weekend în capitala Moldovei. I-a adus împreună pofta de cultură, libertate și adevăr, adică valorile regăsite în filmul documentar. Majoritatea proiecțiilor au fost sold-out, iar cea mai emoționantă întâlnire a fost cea cu poeta Ana Blandiana, care a intrat în dialog cu publicul. Alte momente emoționante au fost generate de cei peste 3.000 de copii din Chișinău și din împrejurimi, veniți împreună cu dascălii lor la proiecțiile Astra Film Junior. Cea de-a treia ediție Astra Film Chișinău a avut loc în perioada 14-16 noiembrie, în organizarea Astra Film/CNM Astra, cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.

„Filmul documentar a vorbit din nou, la Chișinău, despre viața adevărată și despre reperele care ne țin pe linia de plutire și ne duc mai departe. M-am bucurat enorm să văd cu cât entuziasm au plecat copiii din sala de cinema, la finalul proiecțiilor. Educația prin film documentar este o nevoie reală și necesară în vremuri în care se simte tot mai mult nevoia de a avea alternative educaționale care să rezoneze cu generațiile tinere”, a declarat Dumitru Budrala, directorul fondator al Astra Film Festival.

„Se simte o efervescență culturală la Chișinău și în Republica Moldova și mă bucur mult că am reușit să finanțăm zeci de proiecte în acest an. Am vrut mereu să aducem aici ceea ce este mai bun din România, iar Astra Film Festival este un proiect culturale de calitate, consacrat în România și sunt fericit că am reușit, iată, să devină un eveniment important și pe harta culturală din Republica Moldova”, a declarat secretarul de stat al DRRM, Adrian Dupu.

Ana Blandiana: „Trebuie să avem de acum încolo o altă istorie”

Unul dintre cele mai așteptate momente a fost întâlnirea cu poeta Ana Blandiana. La finalul unei proiecții-eveniment a documentarului biografic „Între tăcere și păcat”, de Diana Nicolae, la care a participat și ministrul Culturii, Sergiu Prodan, publicul a aplaudat cu lacrimi în ochi și a ascultat cu sufletul deschis discuția dintre Ana Blandiana și jurnalistul și scriitorul Val Butnaru.

„Mi-a fost teamă, în timp ce ne uitam la film, că o să vă plictisiți, pentru că subiectul filmului nu este despre Moldova. Dar liniștea din sală mi-a arătat că vă pasă. Că și dumneavoastră ne iubiți pe noi la fel de mult cum vă iubim și noi pe dumneavoastră”, a spus Ana Blandiana. Câștigătoarea prestigiosului premiu Prințesa de Asturias pentru Litere 2024 le-a mai spus celor din sală, un public dominat de tineri, că „libertatea înseamnă să judeci în permanență lucrurile, în fiecare minut, cu propriul tău cap, să nu accepți ca altcineva să spună pentru tine ce este corect”.

„În basmele românești există expresia «țara în care se bat munții în capete». Noi am fost împreună «țara în care s-au bătut imperiile». În aceste condiții, cred că nimeni nu poate să ne judece, decât noi înșine. Dar nu trebuie să ne judecăm, trebuie să avem de acum încolo o altă istorie”, a mai spus Ana Blandiana, care a adăugat că este „o adevărată minune” faptul că oamenii din Moldova au început drumul spre Uniunea Europeană.

Astra Film Junior, sold-out la Chișinău

Aproape toate proiecțiile din cadrul Astra Film Junior au fost sold-out. Peste 3.000 de copii de la școli și licee din Chișinău, Nisporeni, Ialoveni, Călărași, Leaova sau Strășeni au umplut sălile de cinema și au participat cu entuziasm la călătorii imaginare prin lume și la adevărate lecții de viață cu ajutorul filmului documentar. „Orice și oricum vom face în viață, nu trebuie să dăm înapoi, nu trebuie să renunțăm la visurile noastre din copilărie”, a spus o fetiță încântată de ceea ce a văzut pe ecran.

După-amiezile zilelor de Astra Film Chișinău au fost dedicate unor filme documentare primite foarte bine și de publicul din Sibiu, în luna octombrie. Este vorba de producții precum „În numele pământului” (propunerea de anul trecut a Poloniei pentru Premiul Oscar), „Leo Records: Strictly for our friends” (despre un om forțat de KGB să plece din URSS, în anii ’70, care a transmis muzică de jazz, de de la Londra, către zeci de milioane de oameni aflați dincolo de Cortina de Fier), „Martirul Unirii” (despre Protoiereul Alexandru Baltaga, unul dintre artizanii unirii Basarabiei cu România, la 1918).

Serile au însemnat întâlniri cu alte filme mult apreciate la AFF2024 și discuții despre temele abordate în aceste producții, la care au participat oaspeți de seamă ai AF Chișinău. Publicul venit să afle povestea lui Alice din „Alice On & Off” (cel mai bun documentar românesc al anului), a avut șansa unei discuții despre provocările vârstei adolescentine între jurnalista și regizoarea Ioana Vatamanu-Mărgineanu și psiholoaga Aurelia Bălan. Ambele și-au exprimat emoția faptului că s-au aflat, în urmă cu câțiva ani, printre spectatorii de la Sibiu ai unor ediții ale Astra Film Festival.

O altă întâlnire doldora de idei a fost cea dintre Ioana Avădani, Paula Erizanu și Arcadie Botnaru, care a urmat proiecției unui film dens, „Umberto Eco-Biblioteca lumii”, o incursiune în impresionanta bibliotecă a uneia dintre cele mai frumoase minți din ultimul secol al omenirii. Participanții la discuție au provocat publicul să se gândească și să vorbească despre o temă aflată în dezbatere la nivel mondial în acest moment: ce ar trebui să facă omenirea pentru a-și îmbunătăți cunoașterea, cultura și a o transmite generațiilor viitoare, în contextul în care părem încă nepregătiți de impactul cu tehnologia digitală și inteligența artificială.

Astra Film Chișinău a oferit de asemenea un concert cu casa închisă al mereu surprinzătoarei Ada Milea și două Masterclass-uri susținute de regizoarea și profesoara Ana Vlad, într-o colaborare frumoasă dintre Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București (UNATC), Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice Chișinău (AMTAP) și Astra Film Festival.

